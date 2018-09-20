 Единственная и худшая ошибка за всю историю США заключается в том, что Буш направил американских военных на Ближний Восток, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает видеоверсия американского издания "Хилл".
"Единственная и худшая ошибка, которая была сделана за всю историю нашей страны, заключается в том, что экс-президент Дж.Буш-младший направил американских военных на Ближний Восток (в Ирак в 2003 году. - Ред.)", - цитирует "Хилл" слова Д.Трампа.
"Мы потратили $7 трлн на Ближний Восток", - подчеркнул американский лидер.
По мнению Д.Трампа, вмешательство Вашингтона в дела Ближнего Востока принесло больше негативных последствий для США, чем гражданская война.
"На мой взгляд, это стало самой ужасной ошибкой в истории США, ведь гражданскую войну можно понять. Гражданская война - это другое. День, когда мы направились на Ближний Восток, стал плохим для нашего государства, я уверен в этом", - отметил Д.Трамп.
В Пентагоне считают, что на политику США в отношении Ирака, Афганистана и Сирии ушло порядка $1,52 трлн с 2001 по 2018 годы. При этом некоторые политологи оценивают эти траты в $5,6 трлн.
Про обамку секретариат президента - мы все говорили, говорили и ничего не делали, при этом все понимают что мы могли сделать больше, но делали.
Сейчас в Ираке исламский халифат и ИГИЛ рулит.... + все воюют против всех..
Ну и чего США добились?
Разрушили древний уклад этого региона понизив уровень жизни населения в разы..., да и сами потратились мощно и нажили себе дополнительных врагов...
США отримали переваги від того вторгнення - просто про це ще рано говорити!