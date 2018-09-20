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Все про:Буш (185) Ирак (233) США (14168) Ближний Восток (17) Трамп (2054)

 Единственная и худшая ошибка за всю историю США заключается в том, что Буш направил американских военных на Ближний Восток, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-президент страны Джордж Буш-младший допустил серьезную ошибку, вмешавшись в дела Ближнего Востока.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает видеоверсия американского издания "Хилл".

"Единственная и худшая ошибка, которая была сделана за всю историю нашей страны, заключается в том, что экс-президент Дж.Буш-младший направил американских военных на Ближний Восток (в Ирак в 2003 году. - Ред.)", - цитирует "Хилл" слова Д.Трампа.

"Мы потратили $7 трлн на Ближний Восток", - подчеркнул американский лидер.

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По мнению Д.Трампа, вмешательство Вашингтона в дела Ближнего Востока принесло больше негативных последствий для США, чем гражданская война.

"На мой взгляд, это стало самой ужасной ошибкой в истории США, ведь гражданскую войну можно понять. Гражданская война - это другое. День, когда мы направились на Ближний Восток, стал плохим для нашего государства, я уверен в этом", - отметил Д.Трамп.

В Пентагоне считают, что на политику США в отношении Ирака, Афганистана и Сирии ушло порядка $1,52 трлн с 2001 по 2018 годы. При этом некоторые политологи оценивают эти траты в $5,6 трлн.

Источник: https://censor.net.ua/n3087114
 
 
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При Буше, рашики окорочка ваши молча жрали...посмотрим, что они при тебе жрать будут!....
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Худшая ошибка США- это то, что в 1990-х не додавили парашу да ещё и подкармливали. И её друзей: КНДР, Ирак, Ливию, Иран. В результате массовые теракты по всему миру начались и продолжаются. И как их результат- операции США на ближнем Востоке и прямо сейчас в Средиземке возле Сирии и в самой Сирии . Интересно, последние Трамп тоже признает ошибкой Буша? И какого? Буша-отца или Буша-сына? Или может Буша-мать? В смысле мать их Бушей. Единственная и худшая ошибка за всю историю США заключается в том, что Буш направил американских военных на Ближний Восток, - Трамп - Цензор.НЕТ 2990
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Однако... Трампу следует почитать ранние произведения Черчилля чтобы понять зачем и почему надо вести Войну на окраинах Ойкумены. И как это прибыльно сейчас и в перспективе.
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А по-моему, худшая ошибка - предыдущий и текущий обитатели Овального кабинета.
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Буш младший - я заглянул ему в глаза и увидел там душу (про хуйло)
Про обамку секретариат президента - мы все говорили, говорили и ничего не делали, при этом все понимают что мы могли сделать больше, но делали.
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В моем комментарии г"олубь мира", благодаря которому х.йло решил, что ему все дозволено, упомянут.
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так и есть....
Сейчас в Ираке исламский халифат и ИГИЛ рулит.... + все воюют против всех..
Ну и чего США добились?
Разрушили древний уклад этого региона понизив уровень жизни населения в разы..., да и сами потратились мощно и нажили себе дополнительных врагов...
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помилки треба виправляти, а розмови про помилки в минулому це дурня...
США отримали переваги від того вторгнення - просто про це ще рано говорити! Единственная и худшая ошибка за всю историю США заключается в том, что Буш направил американских военных на Ближний Восток, - Трамп - Цензор.НЕТ 1381
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Ошибка США не единственная, если трамп на посту президента. Надо бы перед вступлением в должность хорошенько пролечиться.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕдинственная и худшая ошибка за всю историю США заключается в том, что Буш направил американских военных на Ближний Восток, - Трамп
 
 
 
 
 
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