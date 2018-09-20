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 Меркель и Путин обсудили по телефону ситуацию на Донбассе и в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе и в Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом проинформировали в ведомстве главы немецкого правительства.

"Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Дискуссия была посвящена ситуации в Сирии и ситуации на востоке Украины", - сказал пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт.

В части Украины, обе стороны подчеркнули необходимость скорейшего и полного осуществления Минских соглашений. Также обсуждались гуманитарные вопросы.

Что касается Сирии, то речь шла о ситуации после достижения ранее на этой неделе соглашения между президентом Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о создании демилитаризованной буферной зоны в районе Идлиба. Канцлер приветствовала усилия по предотвращению военной эскалации и защите гражданского населения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087113
 
 
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Двух пенсионеров...с нездоровыми наклонностями
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Как там пел усатый полосатый?)))
Лесьиянка и педофил они ведь не пара...не пара
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Старые пердуны .... позорное прошлое..... не допустите в Украине к власти тухлую мошонку и прочих рыгорабиновичей с толями.
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гитлер и сталин в 39-ом тоже любили поговорить "про жизнь". В итоге - десятки миллионов трупов по всему миру.
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Ага а за Крым уже забыли поговорить, ватаны построили мост для воровства,пришли на готовое в украинский Крым и вроде как всё так и должно быть.
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Какое обсуждение ещё обсуждать четыре года? Доказано военное преступление параши на мировой арене, а здесь развивается возможность развитие экономики развитие в ущерб войне. И где гуманизм и справедливость международных законов? СП2 - взятка парашу от Германии за дальнейшего беспредела параши. Все банально и по хрену все международные договора.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель и Путин обсудили по телефону ситуацию на Донбассе и в Сирии
 
 
 
 
 
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