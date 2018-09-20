 Спасатели эвакуировали с горы Маковица повредившую ногу туристку, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 сентября в 13:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на горе Маковица Яремчанского городского совета во время прохождения туристического маршрута травмировала ногу жительница Днепропетровской области 1960 г.р.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для проведения спасательных работ в 13:30 выехали спасатели Яремчанского поисково-спасательного отделения, 5 человек и 1 единица техники.

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"Горные спасатели встретили травмированную туристку, наложили на поврежденную ногу шину и в 13:50 на носилках снесли к автомобилю. Пострадавшую доставили в Яремчанскую центральную городскую больницу", - добавили в ГСЧС.