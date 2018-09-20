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 Спасатели эвакуировали с горы Маковица повредившую ногу туристку, - ГСЧС

Во время прохождения туристического маршрута в Карпатах травмировала ногу жительница Днепропетровской области 1960 г.р.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 сентября в 13:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на горе Маковица Яремчанского городского совета во время прохождения туристического маршрута травмировала ногу жительница Днепропетровской области 1960 г.р.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для проведения спасательных работ в 13:30 выехали спасатели Яремчанского поисково-спасательного отделения, 5 человек и 1 единица техники.

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"Горные спасатели встретили травмированную туристку, наложили на поврежденную ногу шину и в 13:50 на носилках снесли к автомобилю. Пострадавшую доставили в Яремчанскую центральную городскую больницу", - добавили в ГСЧС. 

Источник: https://censor.net.ua/n3087112
 
   
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Какая поразительная новость на всю страну. Спасатели эвакуировали с горы Маковица повредившую ногу туристку, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3126
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Ну, я не знаю степень сложности этого маршрута. Однако, я вижу возраст женщины. А он- поболее, чем у меня. Так я к тому, что можно и сообщить, на всю страну, если степень сложности маршрута- высокая. Ну и... пожелать этой женщине- здоровья. И вам хочу пожелать: когда вам будет 59-год, то попробуйте повторить её маршрут. Лады?
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Маковиця), то не гора, так пагорб над Яремче! Спасатели эвакуировали с горы Маковица повредившую ногу туристку, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1644
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По стежці Довбуша зійти туди дуже легко, проста прогулянка.. Щороку з дружиною коли відпочиваємо в Яремчі сходимо на Маковицю.. Одного року вирішили спуститися з Маковиці навпростець в Яремче , лісом паралельно просіці під ЛЕП.. Якраз після дощу, весело було - скотилися прямо в двір бабусі-гуцулки..
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Яремче, і всі Карпати - це позитив!!! похід на Говерлу - супер позитив!!! Рятувальники евакуювали з гори Маковиця туристку, яка пошкодила ногу, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1727
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпасатели эвакуировали с горы Маковица повредившую ногу туристку, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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