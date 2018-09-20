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 Дуда попросил Трампа увеличить военный контингент США в Польше из-за агрессии РФ: Российская оккупация Крыма - часть постоянного нарушения международного права

Президент Республики Польша Анджей Дуда призвал американского лидера Дональда Трампа увеличить численность военных подразделений США на польской территории с целью усиления безопасности региона и сдерживания российской агрессии.

Об этом он заявил во время совместной с президентом США пресс-конференции во вторник в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нельзя говорить, что продолжающееся присутствие вооруженных сил США в Польше ухудшает условия безопасности, поскольку приводит к усилению (военной. – Ред.) активности России и увеличение милитаризации этой части Европы со стороны РФ", - заявил польский лидер.

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Как пример он привел тот факт, что значительное усиление военного присутствия РФ в Калининградской области началось более десяти лет назад. Россия, по его словам, наращивает свой вооруженный потенциал систематически.

В этой связи Дуда напомнил о нападении России на Грузию в 2008 году и попытки зайти танками в Тбилиси. Кроме того, он обратил внимание на нынешнюю военную агрессию РФ против Украины, а также незаконную аннексию Крыма, назвав это "продолжающимися нарушениями международного права" со стороны Москвы.

"Существует целый ряд аргументов в пользу того факта, что присутствие вооруженных сил США в этой области (в Восточной Европе. - Ред.) абсолютно оправдано", – цитируют Дуду Крым.Реалии.

"Cегодня мы видим незаконную аннексию Крыма. Сегодня мы наблюдаем постоянное нарушение международного права в Луганской и Донецкой областях. Таким образом, сегодня это политические и военные факты Европы, и присутствие Соединенных Штатов обеспечивает только гарантию безопасности и возможность защиты", – отметил Дуда.

"Присутствие (Вооруженных сил. – Ред.) Соединенных Штатов – единственная гарантия безопасности и возможность обороняться. Позвольте повториться – это единственная гарантия безопасности и обороны этой части Европы. Это свободный мир, и это наиболее важный вопрос сейчас с нашей точки зрения, с точки зрения стран Центральной и Восточной Европы", - подчеркнул президент Польши.

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В этой связи он отметил, что выражает "общий голос" стран региона, подчеркнув необходимость присутствия в этой части Европы войск США и НАТО. Он также отметил, что это также отвечает интересам сохранения международного права и национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Я предлагаю вам разместить еще больше американских войск в Польше", - подчеркнул Дуда, обращаясь к главе Белого дома.

Он также заявил, что мощное присутствие вооруженных сил США и НАТО в его стране играет роль сдерживания российской агрессии в Европе.

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Трамп согласился с оценкой Дуды.

"Я думаю, что это очень агрессивная ситуация. Я считаю, что Россия действовала агрессивно", – сказал он.

Он добавил, что Россия "уважает силу" и сейчас в США "есть величайшая сила в мире".

Источник: https://censor.net.ua/n3087111
 
   
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Действия вполне разумные. Ничего плохого в этом нет.
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А как бы ты поступил на их месте?
Они и нас откровенно недолюбливают...
Но враг моего врага...мой друг!
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Почему Украине нельзя сделать тоже самое ? У нас есть все права на это. Как обманутым за ЯО.
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В чергове. - НЕ в контексті. Але Конфуцій був мудрою людиною.

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До чого це - ПРАДАВНІ Українсько-Русинські Боги у Вигляді Перуна страшно було образилися на своїх зраднюків (300 років часу дали). Тепер відчищають. Від смороду.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДуда попросил Трампа увеличить военный контингент США в Польше из-за агрессии РФ: Российская оккупация Крыма - часть постоянного нарушения международного права
 
 
 
 
 
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