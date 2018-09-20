 Дуда попросил Трампа увеличить военный контингент США в Польше из-за агрессии РФ: Российская оккупация Крыма - часть постоянного нарушения международного права

Об этом он заявил во время совместной с президентом США пресс-конференции во вторник в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нельзя говорить, что продолжающееся присутствие вооруженных сил США в Польше ухудшает условия безопасности, поскольку приводит к усилению (военной. – Ред.) активности России и увеличение милитаризации этой части Европы со стороны РФ", - заявил польский лидер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Такое случается, - Трамп об уничтожении российского Ил-20 сирийской системой ПВО

Как пример он привел тот факт, что значительное усиление военного присутствия РФ в Калининградской области началось более десяти лет назад. Россия, по его словам, наращивает свой вооруженный потенциал систематически.

В этой связи Дуда напомнил о нападении России на Грузию в 2008 году и попытки зайти танками в Тбилиси. Кроме того, он обратил внимание на нынешнюю военную агрессию РФ против Украины, а также незаконную аннексию Крыма, назвав это "продолжающимися нарушениями международного права" со стороны Москвы.

"Существует целый ряд аргументов в пользу того факта, что присутствие вооруженных сил США в этой области (в Восточной Европе. - Ред.) абсолютно оправдано", – цитируют Дуду Крым.Реалии.

"Cегодня мы видим незаконную аннексию Крыма. Сегодня мы наблюдаем постоянное нарушение международного права в Луганской и Донецкой областях. Таким образом, сегодня это политические и военные факты Европы, и присутствие Соединенных Штатов обеспечивает только гарантию безопасности и возможность защиты", – отметил Дуда.

"Присутствие (Вооруженных сил. – Ред.) Соединенных Штатов – единственная гарантия безопасности и возможность обороняться. Позвольте повториться – это единственная гарантия безопасности и обороны этой части Европы. Это свободный мир, и это наиболее важный вопрос сейчас с нашей точки зрения, с точки зрения стран Центральной и Восточной Европы", - подчеркнул президент Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о "Северном потоке-2": То, что Германия платит миллиарды долларов России - неуместно и смехотворно

В этой связи он отметил, что выражает "общий голос" стран региона, подчеркнув необходимость присутствия в этой части Европы войск США и НАТО. Он также отметил, что это также отвечает интересам сохранения международного права и национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Я предлагаю вам разместить еще больше американских войск в Польше", - подчеркнул Дуда, обращаясь к главе Белого дома.

Он также заявил, что мощное присутствие вооруженных сил США и НАТО в его стране играет роль сдерживания российской агрессии в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уже 2911 украинских героев отдали жизнь на фронте, чтоб отстоять независимость и соборность Украины, - Порошенко

Трамп согласился с оценкой Дуды.



"Я думаю, что это очень агрессивная ситуация. Я считаю, что Россия действовала агрессивно", – сказал он.



Он добавил, что Россия "уважает силу" и сейчас в США "есть величайшая сила в мире".