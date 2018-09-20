 Закон об увеличении состава Центризбиркома с 15 до 17 членов вступил в силу

Закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" в четверг и вступает в силу со дня опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Соответствующие изменения внесены в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии".

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Как сообщалось, Рада увеличила состав ЦИКа с 15 до 17 членов.

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Ранее Кабмин предложил Раде увеличить в 10 раз финансирование ЦИКа и выделить 2,4 млрд гривен на выборы Президента.