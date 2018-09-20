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 Политика Украины
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Все про:ВР (22300) закон (2511) ЦИК (2752)

 Закон об увеличении состава Центризбиркома с 15 до 17 членов вступил в силу

Закон, предусматривающий увеличение состава Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов, вступил в силу в четверг.

Закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" в четверг и вступает в силу со дня опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Соответствующие изменения внесены в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужно принять новый Избирательный кодекс и обновить состав ЦИК, - Мингарелли

Как сообщалось, Рада увеличила состав ЦИКа с 15 до 17 членов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня заслушает Порошенко, попробует назначить новый состав ЦИК и рассмотрит изменения в Конституцию

Ранее Кабмин предложил Раде увеличить в 10 раз финансирование ЦИКа и выделить 2,4 млрд гривен на выборы Президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3087109
 
 
 Топ комментарии
 
Из них 12 будут пэтины. Это заготовка под фальсификации, а вы 'накуа'. У Пети все просчитано
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Казалось бы- ну и что?
А это увеличение состава цик оказалось напрямую связано с тем, что шикалад рвётся делать реформы ещё пять лет((
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В СССРовской Украине было 52 миллиона и 65 тысяч чиновников.
Теперь у нас около 400 тысяч чиновников а народа хоть бы 30 миллионов насчитать.
На обслуживание госаппарата уходит 40 (сорок) процентов всех денег!!!
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Это прорыв! Поздравляю всех граждан Украины. Дармоедов прибавилось, еще двоих кормить будем.
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Таке може бути тільки в Україні

- населення зменшується, за двори з кожним роком виїжджають тисячі
- підконтрольні державі території зменшується

А чиновників типу ЦВК і т д збільшується
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Казалось бы- ну и что?
А это увеличение состава цик оказалось напрямую связано с тем, что шикалад рвётся делать реформы ещё пять лет((
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Да он уже выиграл. Можно на выборах сэкономить.
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Ранее Кабмин предложил Раде увеличить в 10 раз финансирование ЦИКа и выделить 2,4 млрд гривен на выборы

А не дохрена ли в 10 раз если состав всего на 2 человека увеличили, или там каждому хотят по даче как у Охендовского отгрохать.
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????????????????????
Население увеличилось? Нет!
Или количество избир округов? Нет!
Тогда НАКУА?
Или просто ещё пару высокооплачиваемых чиновничьих должностей нужно создать?
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Из них 12 будут пэтины. Это заготовка под фальсификации, а вы 'накуа'. У Пети все просчитано
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каждому из них нужен кабинет секретарь водитель и другие холопы короче ввп ростет
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В СССРовской Украине было 52 миллиона и 65 тысяч чиновников.
Теперь у нас около 400 тысяч чиновников а народа хоть бы 30 миллионов насчитать.
На обслуживание госаппарата уходит 40 (сорок) процентов всех денег!!!
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Как я всегда писал а ЛОХИ ПЛАТЯТ!! и будут платить потому что им все пофигу и потому что они ЛОХИ!!
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Не совсем. Народ уезжает. ЛОХОВ всё меньше.
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ну я в первую очередь имел ввиду тех которые остаются!! тех которые тут пишут "скатертью дорога", тех которые говорят "а мне похеру у меня субсидия" или "мне похеру у меня домик огород.... и мне все похеру" они думают что они в засаде что повышение тарифов налогов их не касается, но мне надоело им что то доказывать!!
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Да, отодрать соевые щупалецы от кормушки, будет практически невозможно
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А голосование в Раде....как обычно...Бьюткивщина с Самонемочью в одной упряжке с Жопоблоком.... Закон про збільшення складу Центрвиборчкому з 15 до 17 членів набув чинності - Цензор.НЕТ 3977
Закон про збільшення складу Центрвиборчкому з 15 до 17 членів набув чинності - Цензор.НЕТ 1116
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а я смотрю ты в восторге от того что у нас высших чиновников плодят! денег на медицину нет на ЖКХ нет, на социалку нет, а на новых чинуш запросто не проблема!! а ты и в восторге да?!!
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Я в восторге от того..что процесс обновления ЦИК разблокирован....
И от того что будет новая ЦИК....
И еще от того..что зрадоботня всех пошибов перестанет орать...где новый ЦИК....охендровский опять все посчитает для Пети как надо....Пете выгоден старый ЦИК...и прочее и прочее и прочее...
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ХА ХА ХА
а мозги включить не? не пробывал? а может просто нечего включать!! тут и ежу понятно что новый цик 17 членов это простой договорняк и под кого будет плясать договорняк понятно даже дебилам, но не тебе!! выводы делай сам, если конечно есть чем делать!!
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В составе ЦИК представители от всех фракций и блоков которые есть в Верховной раде....
Если они это простой договрняк...то это проблема фракций в Верховной раде....в том числе и Бьюткивщины...и Самонемочи.....
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да ты что, вопросы то решает большинство, в раде то же якобы представители всех и всего, а кто на самом деле рулит?!! так что меня лапшой не завешаешь, именно потому и сделали 17 членов чтобы получить свое большинство и при этом сохранить видимость того что в ЦИКЕ есть представители всех фракций!! при 15 членах не получалось получить свое большинство (кторое и будет рулить) и при этом чтобы все представители поместились!! а теперь и все представители есть (можно перед европой отмазками лепить) и свое большинство есть которое будет решать вопросы так как надо!! так что не надо валять дурака все все прекрасно поняли и знают!!
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Большинство при 15 членах..это 8...большинство при 17 членах это уже 9....
А восемь у БПП и Народного фронта уже были и при 15 членах ЦИК....
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Обновление состава ЦИК зашло в тупик....14 кандидатов нельзя усадить в 13 кресел.....
И если для того что бы разблокировать процесс увеличили состав ЦИК на два человека....то это не трагедия....
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а не откроешь секрет кто это такой вумный подал 14 кандидатов на 13 кресел и самое главное почему сделал это , этот вумный дятел?!!
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Фракции..и партии в Верховной раде.....
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ага а по закону список членов ЦИК подает президент!! неужели фракции и партии нарушили закон и подали список без президента.... кошмар караул!! ты всех дураками считаешь да?!!
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И судя по голосованию...старый состав ЦИК как раз выгоден Бьюткивщине...Самонемочи...и Жопоблоку....
Потому как жругого объяснения нет....почему они не голосовали за процесс разблокирования назначения нового состава ЦИК....
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під пГокуГога закон поміняти - 3 години
під цвк - 24 години
Антикорупційний суд - ....)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон об увеличении состава Центризбиркома с 15 до 17 членов вступил в силу
 
 
 
 
 
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