 Закон об увеличении состава Центризбиркома с 15 до 17 членов вступил в силу

Закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" в четверг и вступает в силу со дня опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Соответствующие изменения внесены в статью 6 закона "О Центральной избирательной комиссии".
Как сообщалось, Рада увеличила состав ЦИКа с 15 до 17 членов.
Ранее Кабмин предложил Раде увеличить в 10 раз финансирование ЦИКа и выделить 2,4 млрд гривен на выборы Президента.
- населення зменшується, за двори з кожним роком виїжджають тисячі
- підконтрольні державі території зменшується
А чиновників типу ЦВК і т д збільшується
А это увеличение состава цик оказалось напрямую связано с тем, что шикалад рвётся делать реформы ещё пять лет((
А не дохрена ли в 10 раз если состав всего на 2 человека увеличили, или там каждому хотят по даче как у Охендовского отгрохать.
Население увеличилось? Нет!
Или количество избир округов? Нет!
Тогда НАКУА?
Или просто ещё пару высокооплачиваемых чиновничьих должностей нужно создать?
Теперь у нас около 400 тысяч чиновников а народа хоть бы 30 миллионов насчитать.
На обслуживание госаппарата уходит 40 (сорок) процентов всех денег!!!
И от того что будет новая ЦИК....
И еще от того..что зрадоботня всех пошибов перестанет орать...где новый ЦИК....охендровский опять все посчитает для Пети как надо....Пете выгоден старый ЦИК...и прочее и прочее и прочее...
а мозги включить не? не пробывал? а может просто нечего включать!! тут и ежу понятно что новый цик 17 членов это простой договорняк и под кого будет плясать договорняк понятно даже дебилам, но не тебе!! выводы делай сам, если конечно есть чем делать!!
Если они это простой договрняк...то это проблема фракций в Верховной раде....в том числе и Бьюткивщины...и Самонемочи.....
А восемь у БПП и Народного фронта уже были и при 15 членах ЦИК....
И если для того что бы разблокировать процесс увеличили состав ЦИК на два человека....то это не трагедия....
Потому как жругого объяснения нет....почему они не голосовали за процесс разблокирования назначения нового состава ЦИК....
під цвк - 24 години
Антикорупційний суд - ....)))