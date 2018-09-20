 У двоих арестованных оккупантами фигурантов "дела Веджие Кашка" ухудшилось самочувствие: один из них - Чапух - объявил голодовку с требованием лечения, - адвокат

Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев после посещения своего подзащитного в изоляторе, передает Цензор.НЕТ.

"Я увидел, что он постоянно пользуется ингаляторами, спросил, хуже ли себя чувствует. Ответил, что началось сезонное обострение болезни [бронхиальная астма]", – объяснил Семедляев.

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Адвокат рассказал, что 19 сентября следователь объявил об окончании предварительного следствия по уголовному делу. В связи с этим Дегерменджи предъявили окончательное обвинение и еще раз допросили.

Бекир Дегерменджи

"Дальше мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела. Сколько это продлится, пока сказать не могу", – дополнил Семедляев.

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Фигурант "дела Веджие Кашка", крымскотатарский активист Асан Чапух держит голодовку четвертый день с требованием к медсанчасти СИЗО Симферополя оказать ему немедленную медицинскую помощь. Эту информацию подтвердил адвокат Чапуха Айдер Азаматов после посещения своего подзащитного в изоляторе.

Асан Чапух

"Он уведомил о голодовке руководство СИЗО. Его главное требование – чтобы его хотя бы начали лечить. У Чапуха ужасное состояние: повышенное давление, постоянные головные боли, левая нога и рука не работают – все онемевшее", – рассказал Азаматов.



Как сообщил Чапух адвокату, все это время в медсанчасти СИЗО помощь ему не оказывают.



"Он сказал, что его совсем не лечат, и голодовка – это вынужденная мера. Заявил, что не прекратит ее, пока не начнут оказывать медицинскую помощь. В медсанчасти ему дают какую-то таблетку и на этом все. Я не врач, однако понимаю, что нет никаких основополагающих действий в лечении его болезни от медперсонала изолятора", – разъяснил Азаматов.



По словам адвоката, Чапуха вывозили на обследование в гражданскую больницу, однако курс лечения он там не проходил. Российский следователь также сегодня присутствовал в СИЗО, пообещал вмешаться в ситуацию и выяснить, почему Чапуху не оказывают медпомощь.



"Следователь был на обыске в доме Чапуха и видит, что сейчас перед ним совсем другой человек. Он сказал, что выяснит у начальника СИЗО, почему обвиняемого не лечат", – добавил Азаматов.

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Адвокат сообщил, что пытался отговорить Чапуха от голодовки, но однозначного ответа на просьбу так и не получил. Арестованный заявил, что "будет голодать до тех пор, пока не вылечат". Азаматов намерен подать жалобы на действия медсанчасти СИЗО в российские полицию и прокуратуру, а также российскому омбудсману.

В Симферополе 23 ноября 2017 года оккупанты задержали группу крымских татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвиняют якобы в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.