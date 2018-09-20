EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  230  8
Материалы по теме:
Все про:женщины (528) насилие (177) гендерные проблемы (81) Министерство социальной политики (583) Федорович (1)

 В Украине работают 7 Центров помощи женщинам, пострадавшим от домашнего и гендерного насилия, - Минсоцполитики

За последние два года в Украине начали работу 7 Центров помощи женщинам, пострадавшим от домашнего и гендерного насилия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович 19 сентября 2018 г. на заседании, посвященном обсуждению вопросов обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, а также предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола важнейшего форума ОБСЕ в области прав человека - Ежегодном совещании ОБСЕ.

В своем выступлении Федорович отметила, что в Украине вопросы обеспечения прав человека приобретают особое значение в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Военные действия, которые продолжаются в Украине пятый год, увеличивают количество случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола и требуют особого внимания к соблюдению прав женщин и мужчин разных социальных групп.

Федорович сообщила о новых нормативно-правовых актах: Национальный план действий выполнения рекомендаций CEDAW по реализации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в период до 2021 года; Государственная социальная программа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года; изменения в Национальный план действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН "Женщины, мир, безопасностьˮ на период до 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужна нулевая терпимость к домашнему насилию, - Минюст начал всеукраинскую информационную кампанию #СтопНасилие

Заместитель министра отметила положительные изменения в законодательстве в сфере противодействия домашнему и гендерно обусловленному насилию: действует Закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию. В нем заложен всеобъемлющий подход к реагированию; внесены изменения в Кодекс об административных нарушениях, Гражданский процессуальный кодекс, Закон о судебном сборе, домашнее насилие криминализированно.

На сегодняшний день в Украине помощь пострадавшим оказывают 46 мобильных бригад социально-психологической помощи, действующих в 10-ти областях Украины (охватывают 48 городов и 47 районов), включая отдаленные поселения и населенные пункты у линии разграничения.

Благодаря сотрудничеству органов власти, общественных организаций и поддержке Фонда народонаселения ООН в Украине, международным методикам Health Right International, только за последние два года начали работу 7 Центров помощи женщинам, пострадавшим от домашнего и гендерного насилия.

"Мы должны сделать все, чтобы Ежегодное совещание ОБСЕ стало объединяющей площадкой для принятия важных решений, направленных на справедливый и быстрый обмен военнопленными, прекращение насилия и установления мираˮ, - отметила Федорович.

Источник: https://censor.net.ua/n3087105
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сами ДУРЫ, раз выбирают таких, хотя это скорее всего древний инстинкт (тупых кур) от тех, которые их не будут бить их не "вштырит" (не будет сексуального влечения)!
 показать весь комментарий
 
 
+ ну ладно бы 1 раз неожиданно избили. Так нет, это все продолжается годами.. а потом они еще детей от таких рожают.. и продолжают ныть, что их бьют.. ну, значит им это подходит.
 показать весь комментарий
 
У меня соседа по улице жена херачила сковородкой в противовес общественному мнению, что от домашнего насилия страдают только женщины!
 показать весь комментарий
 
 
Бить бабу- распоследнее дело. Хотя, я всю свою нескладную жизнь- имел для этого массу оснований, но не ударил, ни разу. Более того: ни разу не выгнал, а уходил сам, оставляя квартиры, дурам. Но! Есть и принцип: подаренные машины- всегда забирал! Результат: Тока одна из пяти бывших жен живет, в относительном порядке, остальные- все в одиночестве. Так им и надо.
 показать весь комментарий
 
 
"а уходил сам, оставляя квартиры, дурам" Ну так.. их план сработал. Чего же это они дуры?
 показать весь комментарий
 
Если бы замуж выходили- были бы не дуры. А так... нет вариантов.
 показать весь комментарий
 
"7 Центров помощи женщинам, пострадавшим от домашнего и гендерного насилия" - даже в этой фразе есть сексизм - от домашнего насилия страдают не только женщины. А есть хоть 1 центр, для мужчин, пострадавших от женщин?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Украине работают 7 Центров помощи женщинам, пострадавшим от домашнего и гендерного насилия, - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
 вверх