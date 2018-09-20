 В Украине работают 7 Центров помощи женщинам, пострадавшим от домашнего и гендерного насилия, - Минсоцполитики

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович 19 сентября 2018 г. на заседании, посвященном обсуждению вопросов обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, а также предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола важнейшего форума ОБСЕ в области прав человека - Ежегодном совещании ОБСЕ.

В своем выступлении Федорович отметила, что в Украине вопросы обеспечения прав человека приобретают особое значение в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Военные действия, которые продолжаются в Украине пятый год, увеличивают количество случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола и требуют особого внимания к соблюдению прав женщин и мужчин разных социальных групп.

Федорович сообщила о новых нормативно-правовых актах: Национальный план действий выполнения рекомендаций CEDAW по реализации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в период до 2021 года; Государственная социальная программа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года; изменения в Национальный план действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН "Женщины, мир, безопасностьˮ на период до 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужна нулевая терпимость к домашнему насилию, - Минюст начал всеукраинскую информационную кампанию #СтопНасилие

Заместитель министра отметила положительные изменения в законодательстве в сфере противодействия домашнему и гендерно обусловленному насилию: действует Закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию. В нем заложен всеобъемлющий подход к реагированию; внесены изменения в Кодекс об административных нарушениях, Гражданский процессуальный кодекс, Закон о судебном сборе, домашнее насилие криминализированно.

На сегодняшний день в Украине помощь пострадавшим оказывают 46 мобильных бригад социально-психологической помощи, действующих в 10-ти областях Украины (охватывают 48 городов и 47 районов), включая отдаленные поселения и населенные пункты у линии разграничения.

Благодаря сотрудничеству органов власти, общественных организаций и поддержке Фонда народонаселения ООН в Украине, международным методикам Health Right International, только за последние два года начали работу 7 Центров помощи женщинам, пострадавшим от домашнего и гендерного насилия.

"Мы должны сделать все, чтобы Ежегодное совещание ОБСЕ стало объединяющей площадкой для принятия важных решений, направленных на справедливый и быстрый обмен военнопленными, прекращение насилия и установления мираˮ, - отметила Федорович.