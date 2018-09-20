 Рада сегодня заслушает Порошенко, попробует назначить новый состав ЦИК и рассмотрит изменения в Конституцию

Его выступление предусмотрено повесткой дня пленарного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ежегодное послание Главы государства определено первым вопросом повестки дня.

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Сразу после этого Рада планирует рассмотреть законопроект №9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)", который Президент 3 сентября внес в парламент.

Также депутаты планируют включить в повестку дня и направить в Конституционный Суд законопроект №6236 "О внесении изменений в статью 41 Конституции Украины относительно реализации прав украинских граждан на землю, сохранения собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств" .

Включения в повестку дня и направления на вывод КС нуждаются еще два законопроекта - №8329 и №8380 о внесении изменений в статью 133 Конституции о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей на Сичеславскую и Кропивницкого соответственно.

Кроме того, в повестку дня предлагается включить проекты постановлений о дальнейшей работе над законопроектами №6773 и №7203, предусматривающими внесение изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. В июне Конституционный Суд признал оба проекта такими, которые не противоречат статьям 157 и 158 Основного закона.

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В четверг Рада собирается уволить с должностей 13 из 15-ти членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, и назначить 14 новых, представление на которых Президент внес в парламент в начале февраля. Накануне председатель ВР Андрей Парубий в зале пленарных заседаний подписал закон №9090 об увеличении численности ЦИК с 15 до 17 человек и направил его на подпись Президенту Петру Порошенко.

Следующим вопросом, согласно повестке дня, определено назначение на должность судей Конституционного Суда Украины по квоте парламента.

ВР также включила в повестку дня и примет решение по законопроекту №9026, инициированному первым вице-спикером Ириной Геращенко. Этот проект касается внесения изменения в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" и предусматривает разблокирование выплаты социальной помощи семьям политзаключенных Кремля.

Рада также намерена рассмотреть во втором чтении и законопроект №6518 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов" и проект закона №8528 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса отпусков работников театров" (первое чтение).