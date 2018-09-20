 Рада сегодня заслушает Порошенко, попробует назначить новый состав ЦИК и рассмотрит изменения в Конституцию

Его выступление предусмотрено повесткой дня пленарного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ежегодное послание Главы государства определено первым вопросом повестки дня.
Сразу после этого Рада планирует рассмотреть законопроект №9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)", который Президент 3 сентября внес в парламент.
Также депутаты планируют включить в повестку дня и направить в Конституционный Суд законопроект №6236 "О внесении изменений в статью 41 Конституции Украины относительно реализации прав украинских граждан на землю, сохранения собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств" .
Включения в повестку дня и направления на вывод КС нуждаются еще два законопроекта - №8329 и №8380 о внесении изменений в статью 133 Конституции о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей на Сичеславскую и Кропивницкого соответственно.
Кроме того, в повестку дня предлагается включить проекты постановлений о дальнейшей работе над законопроектами №6773 и №7203, предусматривающими внесение изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. В июне Конституционный Суд признал оба проекта такими, которые не противоречат статьям 157 и 158 Основного закона.
В четверг Рада собирается уволить с должностей 13 из 15-ти членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, и назначить 14 новых, представление на которых Президент внес в парламент в начале февраля. Накануне председатель ВР Андрей Парубий в зале пленарных заседаний подписал закон №9090 об увеличении численности ЦИК с 15 до 17 человек и направил его на подпись Президенту Петру Порошенко.
Следующим вопросом, согласно повестке дня, определено назначение на должность судей Конституционного Суда Украины по квоте парламента.
ВР также включила в повестку дня и примет решение по законопроекту №9026, инициированному первым вице-спикером Ириной Геращенко. Этот проект касается внесения изменения в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" и предусматривает разблокирование выплаты социальной помощи семьям политзаключенных Кремля.
Рада также намерена рассмотреть во втором чтении и законопроект №6518 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов" и проект закона №8528 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса отпусков работников театров" (первое чтение).
Імітація
і це не імітація, а лозунги - то для лохотората!
але які зміни може запропонувати президент-олігарх?!
Горе что он антинациональный олигарх не связывающий свое будущее и будущее своей семьи с Украиной...., как и больше половины членов ВР.....
і головне хуйло нападе - класична політ-технологічна розводка) !
зараз розігрують схему кучма-сімонєнін), причому трохи підстроюють під ситуацію.
а ви кажете чомусь - в Україні тв, на жаль, є головним виборцем(((
Так що чекайте, мабуть після наступних виборів, тільки після яких саме, не відомо!
Но крысы не так глупы - когда они поймут и увидят, что корабль не ушел под воду - они вернутся, но уже в удвоенном количестве...
Нет смысла пережевывать одно и тоже ....
Интернет кипит и перекипел уже, а воз и ныне там - все меняется только в худшую сторону...
Народ уезжает миллионами.., а в стране реванш московитов...
Бьешь по клаве в свободное время от нечего делать когда....
бойпоиск, покой нам только снится.(С)))
Вчора жопоблок і "Батьківщина" СПІЛЬНО намагалися добитися скасування змін до закону про ЦВК, які розблокували оновлення цього органу.
Хто маж вуха - нехай чує, а хто має очі - нехай бачить.
Все це в стилі Йулі, вона завжди, як злодій, голосніше за всіх волає "Тримай злодія!" Дмухаючи в одну дудку з жопоблоком звинувачує у своїх гріхах інших. В даному випадку заважати оновленню ЦВК параленьно волаючи, що то президент цього "не хоче".
Ничего удивительного, что сегодня ПАП договаривается о разделе власти с нынешним представителем Кремля Виктором Медведчуком и местными союзниками вроде Юрия Бойко. * * * Александр Кочетков ПО НАКАТАННОЙ СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2099923326934596&id=100007508473639&_ft_=top_level_post_id.2099923326934596%3Acontent_owner_id_new.100007508473639&refid=28&__tn__=%2C%3B …
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Щас Петро попре по трубах хавно фонтанами.
пЭдро шоколадный, очередную лапшу "про покращення вже сьогодні" будет вещать
и вообще замечено - чем громче воно волает про севые пырымогы, тем большая вероятность - чуваш или удмурт.
Вместо депутатов - фото......