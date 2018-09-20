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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ВР (22300) Конституция (1957) неприкосновенность (855) Порошенко (15423) ЦИК (2752) членство в НАТО (224) членство в ЕС (122)

 Рада сегодня заслушает Порошенко, попробует назначить новый состав ЦИК и рассмотрит изменения в Конституцию

Президент Украины в четверг, 20 сентября, выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Его выступление предусмотрено повесткой дня пленарного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ежегодное послание Главы государства определено первым вопросом повестки дня.

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Сразу после этого Рада планирует рассмотреть законопроект №9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)", который Президент 3 сентября внес в парламент.

Также депутаты планируют включить в повестку дня и направить в Конституционный Суд законопроект №6236 "О внесении изменений в статью 41 Конституции Украины относительно реализации прав украинских граждан на землю, сохранения собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств" .

Включения в повестку дня и направления на вывод КС нуждаются еще два законопроекта - №8329 и №8380 о внесении изменений в статью 133 Конституции о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей на Сичеславскую и Кропивницкого соответственно.

Кроме того, в повестку дня предлагается включить проекты постановлений о дальнейшей работе над законопроектами №6773 и №7203, предусматривающими внесение изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. В июне Конституционный Суд признал оба проекта такими, которые не противоречат статьям 157 и 158 Основного закона. 

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В четверг Рада собирается уволить с должностей 13 из 15-ти членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, и назначить 14 новых, представление на которых Президент внес в парламент в начале февраля. Накануне председатель ВР Андрей Парубий в зале пленарных заседаний подписал закон №9090 об увеличении численности ЦИК с 15 до 17 человек и направил его на подпись Президенту Петру Порошенко.

Следующим вопросом, согласно повестке дня, определено назначение на должность судей Конституционного Суда Украины по квоте парламента.

ВР также включила в повестку дня и примет решение по законопроекту №9026, инициированному первым вице-спикером Ириной Геращенко. Этот проект касается внесения изменения в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" и предусматривает разблокирование выплаты социальной помощи семьям политзаключенных Кремля.

Рада также намерена рассмотреть во втором чтении и законопроект №6518 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов" и проект закона №8528 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса отпусков работников театров" (первое чтение).

Источник: https://censor.net.ua/n3087103
 
 
 Топ комментарии
 
А что его слушать,он все время брешит))Пятый год одно и то же чешит))
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треба економіку змінювати в Україні,
але які зміни може запропонувати президент-олігарх?!
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Охендовского не забудьте включить
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охрендоваський), чи підрахуй)-3, завжди знайдеться і він, напевне є в тому списку "кандидатів" - просто прізвище, його не відоме широкому загалу! Рада сегодня заслушает Порошенко, попробует назначить новый состав ЦИК и рассмотрит изменения в Конституцию - Цензор.НЕТ 5478
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Знову лозунги промови бла бла бла, а толку як не було так і нема

Імітація
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ну, це як подивитися - "вони" у владі конкретними баблусами)) набираються,
і це не імітація, а лозунги - то для лохотората! Рада сьогодні заслухає Порошенка, спробує призначити новий склад ЦВК та розгляне зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 5780
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На кожній виборчій дільниці є свій Охендовськой, як на кожній провокації свій Тітушко
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треба економіку змінювати в Україні,
але які зміни може запропонувати президент-олігарх?!
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Aлександр Alexsis - олигарх..., это беда а не горе....
Горе что он антинациональный олигарх не связывающий свое будущее и будущее своей семьи с Украиной...., как и больше половины членов ВР.....
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Он хороший менеджер и выведет страну из кризиса.(С) Так казав лохторат в чотирнадцятому році, а тепер замовк. Чомусь.
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лохоторат, тоді був наляканий - Майдан, Крим, Домбас...
і головне хуйло нападе - класична політ-технологічна розводка) !
зараз розігрують схему кучма-сімонєнін), причому трохи підстроюють під ситуацію.
а ви кажете чомусь - в Україні тв, на жаль, є головним виборцем(((
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А что его слушать,он все время брешит))Пятый год одно и то же чешит))
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Палубій нахвалявся взятись за зняття недоторканості. І шо?
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так він же не сказав, коли саме почне....
Так що чекайте, мабуть після наступних виборів, тільки після яких саме, не відомо! Рада сьогодні заслухає Порошенка, спробує призначити новий склад ЦВК та розгляне зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 2060
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Высеры порохнявого разобьют на отдельные статьи и целый вечер опять с интервалом в полчаса будут публиковать по одной статье-высеру с высером-заголовком
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Иногда надо имитировать крушение корабля… чтобы с него сбежали крысы…
Но крысы не так глупы - когда они поймут и увидят, что корабль не ушел под воду - они вернутся, но уже в удвоенном количестве...
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Сегодня праздник для зрадодрочеров. Соревнование....чемпионат цензора. - кто вывалит больше кучу лайна на форумах. Ты пиши исчо .....вываливай побольше . А то приз от куратора не получишь Рада сьогодні заслухає Порошенка, спробує призначити новий склад ЦВК та розгляне зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 7764
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Чмо, ты спецом выискиваешь женские ники и обгавкиваешь барышень? Жынтлемен соевый. Тьху
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ГДЕ ты женщину увидело? У ольгинских троллей нет пола. Это бездуховные существа. Это может быть и усатый майор с лубянки. За коллегу заступилось ? Так повернись к соседнему компу и похлопай своего друга тролля по плечу
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Щурі знають про це ще задовго до цього.
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Навпаки. Нехай почикає цей парлямент кібєній фєні.
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Да, дела... Как-то заскучал я. Не знаю причины. ИНЕТ- не радует новостями. Разве шо кацы веселят, разбором полетов и принципом работы каца-системы "свой-чужой". Ведь напрашивается. тут поговорка:"Ьей своих, шоп чужие боялись"(с). Самое хреновое, что мне надоел мой электросамокат. Причина: я его освоил в совершенстве. Надо искать что-то ещё... ЧТО???
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Андрей Шевченко 73396fdd - тоже и я...

Нет смысла пережевывать одно и тоже ....
Интернет кипит и перекипел уже, а воз и ныне там - все меняется только в худшую сторону...
Народ уезжает миллионами.., а в стране реванш московитов...
Бьешь по клаве в свободное время от нечего делать когда....
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Зміни почнуться в 60х-70х роках, а до того часу таким і буде це болото.
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И вечный бой поиск, покой нам только снится.(С)))
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Та вот, я ж говорю- самокат надоел. Вопрос, чисто как у придурка Чернышевского "Шо делать?"(с) А ИНЕТ преподносит только "Кто виноват?". Пичалька
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Відпочинь від Тирнету та самокату. Це пуста трата часу. Займись домашніми справами, роби щось корисне для дому..
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Надо. Пора. Бо реально- заскучал. Что-то надо сменить...
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не мучай себя - удавись на параше...
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Вчора сталася епохальна подія, яка, про те, практично не була висвітлена нашими ЗМІ і цим ресурсом зокрема.
Вчора жопоблок і "Батьківщина" СПІЛЬНО намагалися добитися скасування змін до закону про ЦВК, які розблокували оновлення цього органу.
Хто маж вуха - нехай чує, а хто має очі - нехай бачить.
Все це в стилі Йулі, вона завжди, як злодій, голосніше за всіх волає "Тримай злодія!" Дмухаючи в одну дудку з жопоблоком звинувачує у своїх гріхах інших. В даному випадку заважати оновленню ЦВК параленьно волаючи, що то президент цього "не хоче".
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Рада сьогодні заслухає Порошенка, спробує призначити новий склад ЦВК та розгляне зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 1817Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 2 ч.2 часа назад
Ничего удивительного, что сегодня ПАП договаривается о разделе власти с нынешним представителем Кремля Виктором Медведчуком и местными союзниками вроде Юрия Бойко. * * * Александр Кочетков ПО НАКАТАННОЙ СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2099923326934596&id=100007508473639&_ft_=top_level_post_id.2099923326934596%3Acontent_owner_id_new.100007508473639&refid=28&__tn__=%2C%3B …

Рада сьогодні заслухає Порошенка, спробує призначити новий склад ЦВК та розгляне зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 6740

Рада сьогодні заслухає Порошенка, спробує призначити новий склад ЦВК та розгляне зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 3397
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А хто просив про зміни до Конституції? Що записано - все виконано? Народ щось ініціював та обговорював? Нам не потрібні зміни, ініційовані ізраїльтянами та ординцями!
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Це для скота. Міжнародні договори не заносяться в Конституції. Країни ЄС НАТО не мають цього ідіотизму. Почитай. Взагалі, перш за все треба своюармію і своюекономіку піднімати, а не як дебіли оглядатися на інших. Хоча дану ситуацію створили україноненависники, що влізли у владу, вбивши багато сотень.
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Надо в конституцию вписать курс гривны...
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Президент Украины в четверг, 20 сентября, выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.
***
Щас Петро попре по трубах хавно фонтанами.
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Депутату вообще не сильно напрягаются, полноценно работают только вторник и четверг а затем неделя отдыха.))
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Любое выступлоение Порошенко, Кость в Гроб РАБссии Мавзолейной а тепеть уже и Столице Всемирного Кокаинового центра Рада сьогодні заслухає Порошенка, спробує призначити новий склад ЦВК та розгляне зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 3964
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Досить вже ту муйню постити. Ліпите горбатого до стіни. Я й вас так можу до гундяя приліпити. Сказати як?
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кацаКрысины,объединяйтесь что в ПРОЛЕТАЙРЯТ чЛЕНИНА,быдло Шарико-швондерское Рада сьогодні заслухає Порошенка, спробує призначити новий склад ЦВК та розгляне зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 6250 Рада сьогодні заслухає Порошенка, спробує призначити новий склад ЦВК та розгляне зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 6250
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Распад РАБссии начнется с Дальнего Востока,ставлю РЖУбль РАБссии против миллиарда Долларпов или Евров... Рада сьогодні заслухає Порошенка, спробує призначити новий склад ЦВК та розгляне зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 3350
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Обещания, вступить в НАТО или в ЕС - так и остались громким пуком, т.к. жить по европейским законам, украинскиму олигорхату и их уполномоченным во власти, подобно смерти. А вот бумага - всё стерпит.
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Снова помойка кацапская забурлила... значит всё правильно Порох делает. Справка для дебилов кацапов - в Украине за экономическую политику отвечает КАБМИН... а не сцарь, как в Орде.
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Этим крысам уже ни что не поможет.
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вилками запаситесь!
пЭдро шоколадный, очередную лапшу "про покращення вже сьогодні" будет вещать
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Чогось нудить. А де побачить його виступ, може вирве.
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стецьки сраму не имут! Рада сьогодні заслухає Порошенка, спробує призначити новий склад ЦВК та розгляне зміни до Конституції - Цензор.НЕТ 4643
и вообще замечено - чем громче воно волает про севые пырымогы, тем большая вероятность - чуваш или удмурт.
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Чего напрягаться - поставьте его прошлые обращения "в записи".
Вместо депутатов - фото......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня заслушает Порошенко, попробует назначить новый состав ЦИК и рассмотрит изменения в Конституцию
 
 
 
 
 
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