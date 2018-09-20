 Сегодня вечером три станции метро Киева изменят режим работы в связи с проведением футбольного матча

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter
"Обратите, пожалуйста, внимание на изменение в работе станций. Футбол: 20 сентября особый режим работы станций с 19:00 до 20:00", – говорится в сообщении.
Так, станция Олимпийская вообще не будет работать, станция Площадь Льва Толстого закроется на вход, а Дворец спорта – на выход.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Станция метро "Политехнический институт" в Киеве изменит режим работы с 24 сентября по 5 октября
Кроме того, после 21:30 возможно ограничение входа на эти станции.
"Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров", – отметили в метрополитене.
Динамо -
Збірна України -
Динамо Киев - Астана,
Арсенал - Ворскла.
Стадионы должны строить за городами - километров за 50....