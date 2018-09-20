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 Киевские новости, Общество
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 Сегодня вечером три станции метро Киева изменят режим работы в связи с проведением футбольного матча

20 сентября с 19:00 до 20:00 будет изменен режим работы трех станций метро в центре Киева в связи с проведением футбольного матча.

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter 

"Обратите, пожалуйста, внимание на изменение в работе станций. Футбол: 20 сентября особый режим работы станций с 19:00 до 20:00", – говорится в сообщении.

Так, станция Олимпийская вообще не будет работать, станция Площадь Льва Толстого закроется на вход, а Дворец спорта – на выход.

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Кроме того, после 21:30 возможно ограничение входа на эти станции.

"Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров", – отметили в метрополитене.

Сегодня вечером три станции метро Киева изменят режим работы в связи с проведением футбольного матча 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087101
 
 
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Лига Европы:
Динамо Киев - Астана,
Арсенал - Ворскла.
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вот я к примеру ненавижу этот купленный футбол... - зачем должен страдать...?
Стадионы должны строить за городами - километров за 50....
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Это- рискованно. Немедленно застройки города поползут в сторону футбольной арены. Хотя, я вас отлично понимаю. Менять графики метро- бред. Особенно, в случае Динамо- Астана.
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Когда стадион собирал по стотыщ (а это было регулярно), никто не закрывал станций вообще, а станцию "Республиканский стадион" закрывали на вход до футбола и на выход - после. Соевые приучают людей к перекрытым улицам и метро. Опыт Януковича учтен
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСегодня вечером три станции метро Киева изменят режим работы в связи с проведением футбольного матча
 
 
 
 
 
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