 Вопросы реинтеграции Приднестровья в Молдову будут обсуждаться на референдуме, - Додон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deschide.md, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.

По его словам, конкретные сценарии реинтеграции будут обсуждаться после следующих парламентских выборов.

Додон отметил, что после парламентских выборов в Молдове необходимо будет предпринять следующие действия в отношении свободного передвижения на двух берегах Днестра и нужно двигаться вперед в политическом диалоге. Приднестровский регион не может быть частью другого сценария, кроме как быть составной частью Республики Молдова, сказал он.

"После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимосуществования будет обсуждаться с гражданами Республики Молдова в рамках референдума", - заявил президент Молдовы в ходе передачи Moldova în direct на общественном телеканале Молдова 1.

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После того, как будет найден общий знаменатель в Кишиневе, вариант реинтеграции будет предложен международному сообществу. В то же время Додон говорит, что после политического решения приднестровского конфликта, войска с территории левобережья Днестра должны покинуть зону, вместе с вооружением, которое там находится.

Напоминаем, 22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались 83 делегации.