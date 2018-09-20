 Капремонт на проспекте Правды: с 21 сентября по 26 октября движение транспорта от ул. Газопроводной до ул. Маршала Гречко будет закрыто

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, по данным "Укравтодора", с 8:00 21 сентября по 26 октября в связи с капитальным ремонтом проспекте Правды будет закрыто движение транспорта от ул. Газопроводной до ул. Маршала Гречко.

На период ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться по маршруту: ул. Стеценко - Интернациональная площадь - ул. Маршала Гречко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Движение по Северному мосту в Киеве будет частично ограничено до 28 октября, - КГГА

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.