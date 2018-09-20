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 Капремонт на проспекте Правды: с 21 сентября по 26 октября движение транспорта от ул. Газопроводной до ул. Маршала Гречко будет закрыто

С 21 сентября по 26 октября на проспекте Правды закроют движение транспорта от ул. Газопроводной до Маршала Гречко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, по данным "Укравтодора", с 8:00 21 сентября по 26 октября в связи с капитальным ремонтом проспекте Правды будет закрыто движение транспорта от ул. Газопроводной до ул. Маршала Гречко. 

На период ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться по маршруту: ул. Стеценко - Интернациональная площадь - ул. Маршала Гречко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Движение по Северному мосту в Киеве будет частично ограничено до 28 октября, - КГГА

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Источник: https://censor.net.ua/n3087098
 
 
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більше нового асфальту - більше нових підтоплень,
чи може й каналізацію)) поміняють, там, на пр. правди?!
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Названия-то какие декоммунизированные!А переименовывают сволочи Багговутовскую
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ти не розумієш))) - правда і гречка)) - це національні символи))),
а маршал і проспект, ото треба декомунізовувати! Капремонт на проспекті Правди: із 21 вересня по 26 жовтня рух транспорту від вул. Газопровідної до вул. Маршала Гречка буде закрито - Цензор.НЕТ 6054
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКапремонт на проспекте Правды: с 21 сентября по 26 октября движение транспорта от ул. Газопроводной до ул. Маршала Гречко будет закрыто
 
 
 
 
 
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