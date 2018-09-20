 За прошедшие сутки террористы 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - пресс-центр ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
По данным штаба, оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник 4 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, днем из минометов 82-мм калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Лебединское и Водяное. Вечером опорный пункт наших войск возле Крымского противник обстрелял из 120-мм миномета. Кроме того, под огонь противотанкового ракетного комплекса попала позиция Объединенных сил неподалеку от Луганского.
В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен", - сказано в сообщении.
По данным разведки, за прошедшие сутки один боевик российско-оккупационных войск был уничтожен и трое ранены.
"С начала текущих суток противник дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское и Чермалык. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", добавили в пресс-центре ООС.