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 За прошедшие сутки террористы 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - пресс-центр ОС

За прошедшие сутки, 19 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник 4 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, днем ​​из минометов 82-мм калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Лебединское и Водяное. Вечером опорный пункт наших войск возле Крымского противник обстрелял из 120-мм миномета. Кроме того, под огонь противотанкового ракетного комплекса попала позиция Объединенных сил неподалеку от Луганского.

В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов погибли, еще один получил ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 25 вражеских обстрелов, - ООС

По данным разведки, за прошедшие сутки один боевик российско-оккупационных войск был уничтожен и трое ранены.

"С начала текущих суток противник дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское и Чермалык. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", добавили в пресс-центре ООС.

За прошедшие сутки террористы 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - пресс-центр ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087097
 
 
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Швидкого одужання всім пораненим хлопцям.
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Новоросы утомили обстрелами. Бастрого выздоровления раненому. Держитесь ребята. Победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
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Защитнику Украины быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки террористы 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский воин, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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