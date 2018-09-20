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 Киевские новости
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Все про:горячая вода (52) КГГА (2080) Киев (16489) теплосеть (86) Пантелеев (34) отопительный сезон (161)

 "Киевтеплоэнерго" завершило испытания теплосетей перед отопительным сезоном, - в КГГА предупредили о возможных авариях

В Киеве завершили проведение гидравлических испытаний и готовятся к возобновлению работы системы теплогенерации, чтобы подать горячую воду и подготовить сети и оборудование к запуску отопления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Для нас важно как восстановить горячее водоснабжение, так и начать подготовку системы ввиду того, что отопительный сезон фактически "на носу". Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" завершило проведение гидравлических испытаний тепловых сетей в Киеве. С мая работники ликвидировали более 5000 повреждений. Мы провели серьезную работу подготовке городского хозяйства к зиме", - сказал он.

Однако, по его словам, учитывая изношенность системы теплообеспечения, в частности трубопроводов, коммунальные службы ожидают возникновения аварий при запуске отопления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону есть в Киеве, Коцюбинском, Смеле и Шепетовке, - Зубко

Для ликвидации аварийных ситуаций КП "Киевтеплоэнерго" в этом году приобрело новую специализированную технику: 12 экскаваторов JCB с навесным оборудованием, 2 крана-манипулятора, 2 аварийных автомобиля и 11 спецавариек на базе Ford. Эти автомобили необходимы для оперативной ликвидации повреждений.

До конца года предприятие планирует закупить еще 8 спецаварийных автомобилей с гидравлическим техникой, 2 аварийные полноприводные машины, оборудованные в случае стихийных бедствий, и асфальторез.

Источник: https://censor.net.ua/n3087096
 
 
 Топ комментарии
 
В результате мощной работы и проведенных испытаний сделан вывод - готовьтесь к авариям
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Чтобы вычислить аварии Теплосети спецом увеличивали давление и пьяные слесари-сантехники ССРа дохлого приходили варить дырки в подвалах и квартирах.. "Киевтеплоэнерго" завершило испытания теплосетей перед отопительным сезоном, - в КГГА предупредили о возможных авариях - Цензор.НЕТ 2447 Веселенькие были времена...."Киевтеплоэнерго" завершило испытания теплосетей перед отопительным сезоном, - в КГГА предупредили о возможных авариях - Цензор.НЕТ 2447типа фильм про сантехника Афоню..
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В результате мощной работы и проведенных испытаний сделан вывод - готовьтесь к авариям
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И надо было испытывать теплосети?Теперь жди аварий.
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Чтобы вычислить аварии Теплосети спецом увеличивали давление и пьяные слесари-сантехники ССРа дохлого приходили варить дырки в подвалах и квартирах.. "Киевтеплоэнерго" завершило испытания теплосетей перед отопительным сезоном, - в КГГА предупредили о возможных авариях - Цензор.НЕТ 2447 Веселенькие были времена...."Киевтеплоэнерго" завершило испытания теплосетей перед отопительным сезоном, - в КГГА предупредили о возможных авариях - Цензор.НЕТ 2447типа фильм про сантехника Афоню..
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Кашпировский и Чумак зарядили воду прямо в тиливизире,аварий не будет... "Киевтеплоэнерго" завершило испытания теплосетей перед отопительным сезоном, - в КГГА предупредили о возможных авариях - Цензор.НЕТ 5981 а народ верил в эту Дурь.."Киевтеплоэнерго" завершило испытания теплосетей перед отопительным сезоном, - в КГГА предупредили о возможных авариях - Цензор.НЕТ 5981
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Тем временем Германия запустила первый дизель-поезд на водородном топливе и 4 вагона.Испытания проходят успешно...
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так вже))) аварій не буде?!
а кгга) шо будуть аварії?
а шо віталька скаже - він же як скаже - так зразу мем буде!
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В Киеве завершили проведение гидравлических испытаний - коммунальные службы ожидают возникновения аварий при запуске отопления.

Вопрос - надерибанили много?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Киевтеплоэнерго" завершило испытания теплосетей перед отопительным сезоном, - в КГГА предупредили о возможных авариях
 
 
 
 
 
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