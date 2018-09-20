 "Киевтеплоэнерго" завершило испытания теплосетей перед отопительным сезоном, - в КГГА предупредили о возможных авариях

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Для нас важно как восстановить горячее водоснабжение, так и начать подготовку системы ввиду того, что отопительный сезон фактически "на носу". Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" завершило проведение гидравлических испытаний тепловых сетей в Киеве. С мая работники ликвидировали более 5000 повреждений. Мы провели серьезную работу подготовке городского хозяйства к зиме", - сказал он.

Однако, по его словам, учитывая изношенность системы теплообеспечения, в частности трубопроводов, коммунальные службы ожидают возникновения аварий при запуске отопления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону есть в Киеве, Коцюбинском, Смеле и Шепетовке, - Зубко

Для ликвидации аварийных ситуаций КП "Киевтеплоэнерго" в этом году приобрело новую специализированную технику: 12 экскаваторов JCB с навесным оборудованием, 2 крана-манипулятора, 2 аварийных автомобиля и 11 спецавариек на базе Ford. Эти автомобили необходимы для оперативной ликвидации повреждений.

До конца года предприятие планирует закупить еще 8 спецаварийных автомобилей с гидравлическим техникой, 2 аварийные полноприводные машины, оборудованные в случае стихийных бедствий, и асфальторез.