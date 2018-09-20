 Дело "крымского диверсанта" Панова передано в Верховный суд России, - адвокат Легостов

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я получил сопроводительное письмо о том, что дело направляется из республики Крым в Верховный суд Российской Федерации для рассмотрения в апелляционном порядке", - сообщил "Интерфаксу" один из адвокатов Панова Сергей Легостов.

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Дата заседания пока неизвестна. Легостов предположил, что дело будет рассмотрено в октябре.

Защитники просят ВС РФ оправдать украинца.

Адвокат сообщил также, что посещал Панова в начале сентября, тот жаловался на зубную боль. "В штате (симферопольского СИЗО. - Ред.) нет лечащего врача-стоматолога, штатный только рвет зубы, а лечить должен человек "с воли" - стоматолог, который заходит со своим инструментом. Зубы лечатся не за один раз. Пока занимаемся этим вопросом, это не сиюминутное решение", - сказал Легостов.

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Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи Нацполиции Украины квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

В начале ноября 2016 года еще одного удерживаемого украинца Андрея Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО Лефортово.

16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" к 8 годам колонии строгого режима. Адвокаты обжаловали приговор.