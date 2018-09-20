 Новые строительные нормы позволяют делать менее широкие дороги, - Парцхаладзе

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Обновленные ГСН относительно улиц и дорог уже действуют, а это значит, что с 1 сентября при проектировании новых или реконструкции или капремонте существующих дорог можно сужать ширину полос движения в зависимости от назначения дороги. Это важные требования безопасности, которые уже давно используются в Европе и теперь внедрены у нас", - сказал он.
По словам Льва Парцхаладзе, возможность сужения полос движения будет способствовать повышению безопасности движения на дорогах и уменьшению количества дорожных аварий. На сегодня одними из самых опасных дорог считаются дороги с шириной полосы движения 3,6 м и более. Смертность от ДТП на них, по статистике, составляет от 20-25 человек на 100 тысяч населения. Менее опасны дороги с шириной полосы 3,25-3,60 м с возможной смертностью от 6-10 человек на 100 тысяч. Наиболее безопасными являются дороги в Европе с шириной полосы движения 2,8 - 3,25 м. В таких случаях смертность составляет максимум 2-3 человека.
"Уменьшая скорость всего на 1,5 км/ч, уровень смертности на дорогах снижается в среднем на 6%. Представьте, сколько жизней может спасти всего лишь разумный подход к проектированию дорог. Кроме этого, изменения, введенные в новых ГСН, позволят увеличить пропускную способность улиц и уменьшить пробки за счет обустройства дополнительных полос для авто и отдельных полос для общественного транспорта. Также освобожденное пространство можно использовать для проектирования велосипедных дорожек, островков безопасности на переходах и парковочных карманов", - пояснил Лев Парцхаладзе.
Согласно новым ГСН, минимальная ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, больших, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м. На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупнейших и крупных городах минимальная ширина полосы движения составляет 3,5 м. На жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов она составляет 2,75 м.
Напомним, Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.
Новые ГСН разработаны Государственным научно-исследовательским институтом строительных конструкций и вступают в силу с 1 декабря 2018 года.
менее широкая дорога - это в европе улицы и переулки. нут и одному человеку на 10000 человек трудно погибнуть.
эти суки шоколадные просто оттягивают транспортный коллапс, делая из 3-х полос четыре полосы., не добавляя новую полосу новым асфальтом
раньше, когда не лепили бордюры где попало, велосипедист ехал за 20 см от края дороги.
теперь, боясь зацепится педалью за бордюр, едет за 70 см.
привидение на велике теперь прямо перед носом со скоростью 10 км/ч. а у вас дай бог шоб до 50 км/ч было.
А может правильно говорить БОЛЕЕ УЗКИМИ?
не пойняв