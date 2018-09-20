 Новые строительные нормы позволяют делать менее широкие дороги, - Парцхаладзе

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Обновленные ГСН относительно улиц и дорог уже действуют, а это значит, что с 1 сентября при проектировании новых или реконструкции или капремонте существующих дорог можно сужать ширину полос движения в зависимости от назначения дороги. Это важные требования безопасности, которые уже давно используются в Европе и теперь внедрены у нас", - сказал он.

По словам Льва Парцхаладзе, возможность сужения полос движения будет способствовать повышению безопасности движения на дорогах и уменьшению количества дорожных аварий. На сегодня одними из самых опасных дорог считаются дороги с шириной полосы движения 3,6 м и более. Смертность от ДТП на них, по статистике, составляет от 20-25 человек на 100 тысяч населения. Менее опасны дороги с шириной полосы 3,25-3,60 м с возможной смертностью от 6-10 человек на 100 тысяч. Наиболее безопасными являются дороги в Европе с шириной полосы движения 2,8 - 3,25 м. В таких случаях смертность составляет максимум 2-3 человека.

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"Уменьшая скорость всего на 1,5 км/ч, уровень смертности на дорогах снижается в среднем на 6%. Представьте, сколько жизней может спасти всего лишь разумный подход к проектированию дорог. Кроме этого, изменения, введенные в новых ГСН, позволят увеличить пропускную способность улиц и уменьшить пробки за счет обустройства дополнительных полос для авто и отдельных полос для общественного транспорта. Также освобожденное пространство можно использовать для проектирования велосипедных дорожек, островков безопасности на переходах и парковочных карманов", - пояснил Лев Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН, минимальная ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, больших, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м. На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупнейших и крупных городах минимальная ширина полосы движения составляет 3,5 м. На жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов она составляет 2,75 м.

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Напомним, Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.

Новые ГСН разработаны Государственным научно-исследовательским институтом строительных конструкций и вступают в силу с 1 декабря 2018 года.