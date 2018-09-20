EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  407  24
Все про:дороги (1694) строительство (1558) Минрегионразвития (86) Парцхаладзе Лев (14)

 Новые строительные нормы позволяют делать менее широкие дороги, - Парцхаладзе

С 1 сентября в Украине начали действовать новые государственные строительные нормы (ГСН), согласно которым можно сужать ширину полос движения на дорогах в городах и селах с целью внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 декабря при строительстве и реконструкции фасадов будут применять исключительно энергосберегающие технологии и материалы, - Парцхаладзе

"Обновленные ГСН относительно улиц и дорог уже действуют, а это значит, что с 1 сентября при проектировании новых или реконструкции или капремонте существующих дорог можно сужать ширину полос движения в зависимости от назначения дороги. Это важные требования безопасности, которые уже давно используются в Европе и теперь внедрены у нас", - сказал он.

По словам Льва Парцхаладзе, возможность сужения полос движения будет способствовать повышению безопасности движения на дорогах и уменьшению количества дорожных аварий. На сегодня одними из самых опасных дорог считаются дороги с шириной полосы движения 3,6 м и более. Смертность от ДТП на них, по статистике, составляет от 20-25 человек на 100 тысяч населения. Менее опасны дороги с шириной полосы 3,25-3,60 м с возможной смертностью от 6-10 человек на 100 тысяч. Наиболее безопасными являются дороги в Европе с шириной полосы движения 2,8 - 3,25 м. В таких случаях смертность составляет максимум 2-3 человека.

Также читайте: Реконструировать хрущевки согласно закону, которым предусмотрено обязательное согласие 100% жителей, невозможно, - Парцхаладзе

"Уменьшая скорость всего на 1,5 км/ч, уровень смертности на дорогах снижается в среднем на 6%. Представьте, сколько жизней может спасти всего лишь разумный подход к проектированию дорог. Кроме этого, изменения, введенные в новых ГСН, позволят увеличить пропускную способность улиц и уменьшить пробки за счет обустройства дополнительных полос для авто и отдельных полос для общественного транспорта. Также освобожденное пространство можно использовать для проектирования велосипедных дорожек, островков безопасности на переходах и парковочных карманов", - пояснил Лев Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН, минимальная ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, больших, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м. На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупнейших и крупных городах минимальная ширина полосы движения составляет 3,5 м. На жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов она составляет 2,75 м.

Читайте также: Через 5 лет государство будет готово забыть о ямочном ремонте на основных магистралях, - Новак

Напомним, Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.

Новые ГСН разработаны Государственным научно-исследовательским институтом строительных конструкций и вступают в силу с 1 декабря 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3087092
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Уменьшая скорость всего на 1,5 км/ч, уровень смертности на дорогах снижается в среднем на 6%. - такое утверждение слышу первый раз, но верите или нет, но это факт - в Норге при мах скорости 80км/ч везде успеваю и не опаздываю, в Латвие при разрешёных 90, но ехал около 100км/ч, весма часто опаздывал и не успевал вовремя - парадокс, но это чистая правда.
 показать весь комментарий
 
 
читайте между строк если умные.
менее широкая дорога - это в европе улицы и переулки. нут и одному человеку на 10000 человек трудно погибнуть.
эти суки шоколадные просто оттягивают транспортный коллапс, делая из 3-х полос четыре полосы., не добавляя новую полосу новым асфальтом
раньше, когда не лепили бордюры где попало, велосипедист ехал за 20 см от края дороги.
теперь, боясь зацепится педалью за бордюр, едет за 70 см.
привидение на велике теперь прямо перед носом со скоростью 10 км/ч. а у вас дай бог шоб до 50 км/ч было.
 показать весь комментарий
 
 
сейчас 3.75 вроде, поправьте если не прав.
 показать весь комментарий
 
Новые стоительные нормы? А может вы нормируете свои апетиты к деньгам? У нас и так смертность на дорогах зашкаливает а вы еще хотите сузить их. дебилы млять. До такого только полные дебилы могли додуматься. Вы хоть головой думаете что теперь встречки особенно в ночное время ослеплять друг друга будут и в лобовуху бить?
 показать весь комментарий
 
 
потому что наши придурки основываются на статистике (!) Европы , с их освещением и прочей дорожной и прилегающей инфраструктурой , а в наших реалиях тупо уменьшить ширину дороги...в итоге ,как всегда кучи трупов, и ни кто ни за что не понесёт ответственности,только "навары" у власть имущих брыг от подрядов увеличатся.
 показать весь комментарий
 
по статистике в день на дорогах погибает 10 украинцев, теперь будет 30.. нас хотят уничтожить всеми способами
 показать весь комментарий
 
почему? меньше ширина, меньше скорость - меньше шансов попасть под машину\совершить дтп.
 показать весь комментарий
 
и в РАЗЫ больше шансов на лобовые столкновения с кратными смертельными исходами...+ пешеходы на обочинах с велосипедистами однозначно стали смертниками... зато на асфальте,конечные бенефициары- олигархи, сэкономят.
 показать весь комментарий
 
 
вначале - да. но в городах большие скорости и так ни к чему + все дороги заставляют припаркованными машинами по возможности, а так - может даже места больше станет. да и если человек не может\не умеет ездить по своей полосе - может ему машина не нужна?
 показать весь комментарий
 
Вы хоть знаете что ширина фуры больше 2,6м. А плюс зеркала торчат по 30см каждое? И как разьежаться встречным фурам по тротуару? Во вторых я должен в Украине в относительно большой и малозаселенной стране ковылять по узким улицам царапая дисками бордюры и давя велосипедистов? Хоть до выборов такого не творите, после выборов придет другая власть отменит ваши беспределы.
 показать весь комментарий
 
 
Они забыли о том, что в Европе фуры по городам особо не ездят, а у нас сплошь и рядом, так как объездных в основном нет, а о логистике и перевалочных базах (с фур на развозки) за чертой городов никто и не слышал.
 показать весь комментарий
 
 
Как водится СМИ определённого пошиба умалчивают определенные детали. Типа того, что снижение аварийности на узких дорогах достигается жестким ограничением скорости на них.
 показать весь комментарий
 
жестко запрещающий у нас до сих пор исключительно бетонный блок
 показать весь комментарий
 
В Польше дороги без привычки очень узкие. Однако быстро привыкаешь и проблем нет, места хватает.
 показать весь комментарий
 
 
то же и в Норге, местами даже очень узкие, что отмечу, в Латвие шыре и первые дни после приезда даже не понятно по какому месту в полосе ехать - серёзно, так оно есть.
 показать весь комментарий
 
 
это реформа. или даже потужный гиперлуп.
 показать весь комментарий
 
 
если сохранит жызни украинцов, то будет очень успешная реформа, хотя это не реформа а новые нормы строительства дорог.
 показать весь комментарий
 
 
это всего лишь очередная манипуляция воров при власти с шириной дорог "под соусом снижения смертности" , а реальная суть - сокращение расходов на асфальт для дорожных фирм (мы же понимаем,что стоимость 1км постройки дороги всё равно не поменяется),а жизнь статистического электората их не волнует.
 показать весь комментарий
 
боже мои, да ты даже не в курсе что разшчёт идёт за квадратнй метр определённого пирога дороги а не за построенный километр в длину - о каком снижение асфальта тут пишешь, если профан в строительстве, зачем умником прикидоватся?
 показать весь комментарий
 
"Менее широкими"?
А может правильно говорить БОЛЕЕ УЗКИМИ?
 показать весь комментарий
 
Предлагаю уменьшить ширину полосы до 10 см, тогда по ней смогут ездить только велосипеды и количество ДТП со смертельным исходом будет близко к нулю. А главное какая экономия для чиновников на дорогах, за эти средства они смогут покупать вертолеты вместо банальных Мерсов, а вертолетам дороги вообще не нужны.
 показать весь комментарий
 
 
на сэкономленные деньги чиновники построят гиперлуп !
 показать весь комментарий
 
так це пакращення чи по-новому ?
не пойняв
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНовые строительные нормы позволяют делать менее широкие дороги, - Парцхаладзе
 
 
 
 
 
 вверх