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Все про:религия (685) школа (1756) этика (16) Минобразования (1010)

 Курс "Христианская этика" убрали из рекомендованных для изучения в первых классах, - представитель МОН Шиян

В концепции "Новой украинской школы", стартовавшей с начала этого учебного года, нет обязательных рекомендаций по изучению первоклассниками предмета "Христианская этика".

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил заместитель директора Института модернизации содержания образования при Министерстве образования и науки Украины Роман Шиян, передает Цензор.НЕТ.

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"Сейчас в контексте "Новой украинской школы" мы обошли этот вопрос. То есть первоклассники не будут изучать как рекомендованный курс предмет "Христианская этика". Теперь это будет определенный вызов для тех школ, в которых это уже традиционно", - отметил Роман Шиян.

Также Шиян добавил, что история этого предмета началась еще в 90-х годах прошлого века. Тогда областные советы западных областей Украины рекомендовали школам направлять свободные часы именно на изучение предмета "Христианская этика". К его преподаванию привлекали людей с педагогическим и богословским образованиями. Это вызвало некоторые спорные вопросы, так как учителя не всегда сохраняли светский характер предмета. То есть не отделяли свою веру и убеждения от теоретических сведений, рассказал Шиян.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087091
 
   
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А чем, в принципе, плохая Христианская этика?
Не воруй, не убий, итд... уже не актуально при нынешней аморальной воровской власти?
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ну придет внук к дедушке-депутату... (хотя для таких это наверное неактуально)
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Это вообще то заповеди которые получил Моисей...
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У них від ваших слів вибухне мозок🤣 А взагалі діти від батьків, що сповідують різні релігії. Релігія відділена від держави, тому такі дісципліни не повинні бути в школі.
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А Вас умоляю. Кто сегодня помнит за те каменюки того Моисея? На сегодня каждый 6-ти летний сопляк знает за киндер махен больше, чем той Моисей.
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+ подставь 2-ю щеку
+ вся власть от бога
+ что бы не сделал, можно попросить прощения у бога и он простит
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библию навязывать еще со школи? это такой маразм где то есть?
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в нароссії з дитсадка навязують, а скоро канонізують ботоксного гнома і в яслях почнуть прививати путінославіє
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В Израиле с второго класса в любой еврейской школе есть такой предмет как Тора (Ветхий завет).
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Для арабів і інших націй вивчення Тори необхідне?
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Це відомо, але питання про примусове вивчення Тори не євреями залишається.
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А кто заставляет не иудеев посылать детей в еврейские школы?
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Закони та звичаї держави Ізраїль. Нижче про це є відповідь.
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Нет конечно. Но иврит в арабских школах учат.
Вот звезда Израиля, учительница из небольшой арабской деревни в центре Израиля, учит детей ивриту по песенке «Дождь, дождь капает».
https://www.youtube.com/watch?v=5FZSAjldEr0
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Или по флешмобу прямо в аэропорту, вот так вышел и тут... ))
https://youtu.be/mZ_nbinWkvE?t=8s
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Тобто Ізраїль є релігійною державою. Про це і мова, а у нас релігія відділена від держави.
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релігія має бути заборонена до 18 років. виростуть і нехай вирішують чи їм потрібні казки про льотчика-водохода
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а образование - тоже с 18? некоторым вообще не нужно к примеру - бабло только так зашибают, и другими руководят, некоторые в депутатах, министрах...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКурс "Христианская этика" убрали из рекомендованных для изучения в первых классах, - представитель МОН Шиян
 
 
 
 
 
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