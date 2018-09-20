 Курс "Христианская этика" убрали из рекомендованных для изучения в первых классах, - представитель МОН Шиян

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил заместитель директора Института модернизации содержания образования при Министерстве образования и науки Украины Роман Шиян, передает Цензор.НЕТ.

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"Сейчас в контексте "Новой украинской школы" мы обошли этот вопрос. То есть первоклассники не будут изучать как рекомендованный курс предмет "Христианская этика". Теперь это будет определенный вызов для тех школ, в которых это уже традиционно", - отметил Роман Шиян.

Также Шиян добавил, что история этого предмета началась еще в 90-х годах прошлого века. Тогда областные советы западных областей Украины рекомендовали школам направлять свободные часы именно на изучение предмета "Христианская этика". К его преподаванию привлекали людей с педагогическим и богословским образованиями. Это вызвало некоторые спорные вопросы, так как учителя не всегда сохраняли светский характер предмета. То есть не отделяли свою веру и убеждения от теоретических сведений, рассказал Шиян.

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