 Наиболее вероятная причина отравления детей в Днепре - загрязнение питьевой воды, - Госпродпотребслужба

Как сообщили на сайте Главного управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ, специалисты установили, что наиболее вероятной причиной возникновения вспышки среди детей послужило загрязнение питьевой воды. "Это стало возможным в связи с несовершенством системы внутренних сетей горячего и холодного водоснабжения в учреждении", - говорится в сообщении.

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Например, зафиксирован факт работы системы горячего и холодного водоснабжения в объединенном режиме. Это "приводит к снижению давления и обмена горячей воды с внешней системой холодного водоснабжения". "В то же время, застоявшаяся теплая вода является оптимальной средой для развития как кишечных бактерий, так и вирусов. Кроме этого, визуально определялся желтый окрас проточной воды", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 18 сентября в лечебно-профилактические учреждения города за медицинской помощью обратилось 39 учеников школы №62. На стационарном лечении находится 11 детей, выписано 19 детей с диагнозом "ОКИ неустановленной этиологии", 9 детей находится под медицинским наблюдением амбулаторно.

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Напомним, 13 сентября на сайте горсовета Днепра появилась информация о том, что 16 учеников средней школы №62 госпитализированы в инфекционные отделения больниц с неустановленной инфекцией, а городские власти обещают компенсацию пострадавшим за лечение. 18 сентября в горсовете сообщили о 38 случаях отравления.