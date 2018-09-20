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 Политика Украины, Общество
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 Требую от руководства Украины прекратить мощное информационное воздействие, вредящее армии и стране в целом, - генерал-майор ВСУ Микац

Многие украинские Средства массовой информации пишут откровенно пророссийские тексты и распространяют неправдивую информацию о Вооруженных силах Украины.

Об этом написал в своем обращении, опубликованном в Facebook, генерал-майор ВСУ Олег Микац, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет вынес предупреждение каналу Newsone "за пропаганду государства-агрессора" в сюжете про Сирию, - Костинский

Приводим текст полностью:

"Я, генерал-майор Микац Олег Михайлович, с первых дней в составе 93 ОМБР принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. Личный состав бригады героически выполнял боевые задачи в районах Карловки, Песок, Авдеевки и в Донецком аэропорту. Именно за их стойкость и героизм враг начал называть их киборгами. Было много потерь, еще больше получили ранения. Однако война продолжается, а на Донбассе до сих пор платят эту цену ради победы.

И именно поэтому я как гражданин Украины и офицер ВСУ, который дал присягу защищать свое государство и народ, не могу понять, почему после стольких потерь на этой войне за спинами украинских защитников в глубоком тылу снова распускает свои ядовитые цветы так называемый русский мир. А как иначе можно понять редакционную политику таких украинских телеканалов как, например, "NewsOne", "112" и "Интер"? При этом не перечисляю кучу электронных ресурсов, которые называются украинскими СМИ и пишут откровенно пророссийские тексты.

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В эфирах вышеназванных телеканалов все чаще находят место политические деятели, которые при полном попустительстве ведущих, не боясь последствий, распространяют ложь о ВСУ, используют приемы военной пропаганды против Украины и украинцев. Более открыто и почти прямо там раздаются прямые призывы к примирению с Россией - государством, которое уже пятый год ведет войну против Украины, убивая наших воинов. Яркий пример антиукраинской работы - интервью господина Медведчука, которое транслировали "NewsOne" и "112". Политик, не стесняясь, призвал фактически к капитуляции ради мира с российским агрессором.

Если это приемлемо и демократично, то что руководство страны и каждый из вас скажет тем, кто сейчас защищает Украину?

Что услышат родные погибших в бою с русскими оккупантами? Все, война закончилась? Давайте сядем с Путиным за стол переговоров? Нальем водки, пожмем руки, споем "Широка страна моя родная", признаем россиян братьями и обнимемся. После чего он заберет себе нашу землю, а нам и нашим детям оставит рабскую жизнь? Возможно, оставит. Ведь все будет зависеть от настроения "большого брата".

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Не понимаю, как такое может открыто происходить в стране, которая находится в состоянии войны? Почему эти телеканалы транслируют вражескую пропаганду, когда Верховная Рада Украины официально признала Россию агрессором? Разве ради этого украинцы на всемирных саммитах/конкурсах/выставках пытаются доказать, что у нас не гражданская война, как уверяет Путин?

Не знаю, существует ли законный способ решить проблему, поэтому обращаюсь с требованием к руководству Украины разобраться с этим вопросом и прекратить мощное информационное влияние, причиняющее вред Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии, пограничным войскам, добровольческим формированиям и стране в целом.

С уважением, генерал-майор ВСУ, Микац Олег Михайлович".

Читайте: Для нейтрализации пропаганды нужно задействовать государственные органы, а не бить журналистов, - Найем об инциденте с корреспондентом канала "NewsOne"

Требую от руководства Украины прекратить мощное информационное воздействие, вредящее армии и стране в целом, - генерал-майор ВСУ Микац 01
Требую от руководства Украины прекратить мощное информационное воздействие, вредящее армии и стране в целом, - генерал-майор ВСУ Микац 02

Источник: https://censor.net.ua/n3087089
 
   
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Требую от руководства Украины прекратить мощное информационное воздействие, вредящее армии и стране в целом, - генерал-майор ВСУ Микац - Цензор.НЕТ 435это нереально!зраднюки такой вой подымут,огого!зря,что-ли их "бабушки" рублями курмят? Требую от руководства Украины прекратить мощное информационное воздействие, вредящее армии и стране в целом, - генерал-майор ВСУ Микац - Цензор.НЕТ 435
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хунта, приди! и снеси это руководство вместе с анти-украинскими сми.
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Усе. Был генерал майором, теперь будет без приставки. Руководству подобные слова, как серпом по молоту
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Давно ждал, чтобы кто-нибудь из весомых людей об этом начал говорить. Поддерживаю!
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Яркий пример антиукраинской работы - интервью господина Медведчука, которое транслировали "NewsOne" и "112". Политик, не стесняясь, призвал фактически к капитуляции ради мира с российским агрессором. Источник:https://censor.net.ua/n3087089

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кум пуйла Медведчук назначен лично Порошенко своим представителем в Минске. Пока существует Порошенко у власти до тех пор будет существовать Медведчук в Украине.
Порошенко это крыша для Медведчука.
И вообще, вся эта антиукраинская компания в прорашистских СМИ - "NewsOne", "112" и "Интер" существует благодаря Порошенко.
Именно Порошенко позволил прорашистским СМИ в Украине очернять всё украинское.
Если бы Порошенко захотел то этих прорашистских телеканалов не было бы в Украине.
Вот захотел Порошенко и прикрыл Шустера за критику в адрес власти.
Но рашистов Порошенко не трогает, липецкая фабрика не велит.
Поэтому пусть генерал Микац адресует все свои справедливые возмущения лично к Порошенко.
Именно Порошенко сейчас рулит в стране и никто другой.
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Дійсно, це є пропагандистські інформаційні канали. Під час бойових дій ворожа пропаганда повинна бути припинена.
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И кто это должен сделать?
Хотя очевидно, что никогда этого не будет сделано, пока Порошенко у власти, и ты это знаешь... Но боишься слово сказать против своего хозяина - рашиста Порошенко.
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Спочатку доказуйте, що він мені "хозяїн". При відсутності доказів ти брехун.
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Ты постоянно его тут защищаешь, постоянно.. что бы не вытворял тут рашист Порошенко.
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пусть єтот майор лучше озаботиться тем, что завтра, не только его, но и его подчененных, агент фсб, Луценко может єкстрадировать к тем с кем он воюет
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Всех разбомбить, расстрелять, а выживших в Сибирь! Рукам и ногам кремля нет места Украине! Только мешают идти в светлое шоколадное будущее!!!........................
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Берите власть в свои руки! наконец-то!!! Требую от руководства Украины прекратить мощное информационное воздействие, вредящее армии и стране в целом, - генерал-майор ВСУ Микац - Цензор.НЕТ 5874
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Минулого разу на виборах президента, Порошенко пішов на зговір з смотрящим від РФ Фірташем. Усі пам'ятають зустріч в Відні яка наче відбулася та допомогла стати Порошенку президентом? зараз на місті Фірташа Медведчук, знову вибори і знову проблема бути вибраним. але якщо проконало перший раз, то проконає і другий. типовий договорняк. ми вам даємо простір для дій, а ви допомагаєте на виборах
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребую от руководства Украины прекратить мощное информационное воздействие, вредящее армии и стране в целом, - генерал-майор ВСУ Микац
 
 
 
 
 
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