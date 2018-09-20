 Требую от руководства Украины прекратить мощное информационное воздействие, вредящее армии и стране в целом, - генерал-майор ВСУ Микац

Об этом написал в своем обращении, опубликованном в Facebook, генерал-майор ВСУ Олег Микац, передает Цензор.НЕТ.
Приводим текст полностью:
"Я, генерал-майор Микац Олег Михайлович, с первых дней в составе 93 ОМБР принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. Личный состав бригады героически выполнял боевые задачи в районах Карловки, Песок, Авдеевки и в Донецком аэропорту. Именно за их стойкость и героизм враг начал называть их киборгами. Было много потерь, еще больше получили ранения. Однако война продолжается, а на Донбассе до сих пор платят эту цену ради победы.
И именно поэтому я как гражданин Украины и офицер ВСУ, который дал присягу защищать свое государство и народ, не могу понять, почему после стольких потерь на этой войне за спинами украинских защитников в глубоком тылу снова распускает свои ядовитые цветы так называемый русский мир. А как иначе можно понять редакционную политику таких украинских телеканалов как, например, "NewsOne", "112" и "Интер"? При этом не перечисляю кучу электронных ресурсов, которые называются украинскими СМИ и пишут откровенно пророссийские тексты.
В эфирах вышеназванных телеканалов все чаще находят место политические деятели, которые при полном попустительстве ведущих, не боясь последствий, распространяют ложь о ВСУ, используют приемы военной пропаганды против Украины и украинцев. Более открыто и почти прямо там раздаются прямые призывы к примирению с Россией - государством, которое уже пятый год ведет войну против Украины, убивая наших воинов. Яркий пример антиукраинской работы - интервью господина Медведчука, которое транслировали "NewsOne" и "112". Политик, не стесняясь, призвал фактически к капитуляции ради мира с российским агрессором.
Если это приемлемо и демократично, то что руководство страны и каждый из вас скажет тем, кто сейчас защищает Украину?
Что услышат родные погибших в бою с русскими оккупантами? Все, война закончилась? Давайте сядем с Путиным за стол переговоров? Нальем водки, пожмем руки, споем "Широка страна моя родная", признаем россиян братьями и обнимемся. После чего он заберет себе нашу землю, а нам и нашим детям оставит рабскую жизнь? Возможно, оставит. Ведь все будет зависеть от настроения "большого брата".
Не понимаю, как такое может открыто происходить в стране, которая находится в состоянии войны? Почему эти телеканалы транслируют вражескую пропаганду, когда Верховная Рада Украины официально признала Россию агрессором? Разве ради этого украинцы на всемирных саммитах/конкурсах/выставках пытаются доказать, что у нас не гражданская война, как уверяет Путин?
Не знаю, существует ли законный способ решить проблему, поэтому обращаюсь с требованием к руководству Украины разобраться с этим вопросом и прекратить мощное информационное влияние, причиняющее вред Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии, пограничным войскам, добровольческим формированиям и стране в целом.
С уважением, генерал-майор ВСУ, Микац Олег Михайлович".
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кум пуйла Медведчук назначен лично Порошенко своим представителем в Минске. Пока существует Порошенко у власти до тех пор будет существовать Медведчук в Украине.
Порошенко это крыша для Медведчука.
И вообще, вся эта антиукраинская компания в прорашистских СМИ - "NewsOne", "112" и "Интер" существует благодаря Порошенко.
Именно Порошенко позволил прорашистским СМИ в Украине очернять всё украинское.
Если бы Порошенко захотел то этих прорашистских телеканалов не было бы в Украине.
Вот захотел Порошенко и прикрыл Шустера за критику в адрес власти.
Но рашистов Порошенко не трогает, липецкая фабрика не велит.
Поэтому пусть генерал Микац адресует все свои справедливые возмущения лично к Порошенко.
Именно Порошенко сейчас рулит в стране и никто другой.
Хотя очевидно, что никогда этого не будет сделано, пока Порошенко у власти, и ты это знаешь... Но боишься слово сказать против своего хозяина - рашиста Порошенко.