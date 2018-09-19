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Все про:вуз (670) образование (1822) профтехобразование (26) Гриневич (339)

 80% выпускников школ затем идут получать высшее образование, - Гриневич

20% украинских выпускников школ идут получать профессиональное образование, а 80% – высшее.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на заседании правительства 19 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.ua.

"Только 20% наших выпускников школ идут получать профессиональное образование, а 80% – высшее. При этом большинство – 80% – безработных в нашей стране – люди с высшим образованием. В Европе в среднем 40% выпускников идут учиться в заведения профессионального образования, а в таких странах, как Чехия, Хорватия, Австрия и Финляндия, этот показатель достигает 70%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рынок труда нуждается в выпускниках с профессионально-техническим образованием, - МОН

С одной стороны это говорит о диспропорции в подготовке кадров с профессиональным и высшим образованием, а с другой – свидетельствует о ненадлежащем уровне подготовки как в профессиональных заведениях, так и в высших", – сказала Гриневич.

Также читайте: После повышения проходного бала в медицинские вузы количество поступивших снизилось на 28%, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3087088
 
 
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А дальше шо вони роблять з цим образованіем.
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в том числе и образованием - как грося дипломами 80% випускників шкіл потім ідуть здобувати вищу освіту, - Гриневич - Цензор.НЕТ 6301
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много???, надо, как в Европе? 20?)))), остальные на конвеер Рошен и национальную полицию???))))
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та никакого как и с кучи бумажек типа дипломов как у гроси - трусняковых наук 80% випускників шкіл потім ідуть здобувати вищу освіту, - Гриневич - Цензор.НЕТ 1669
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толку никакого, помыкаться, посмотреть на зарплаты, покосить от армии и свалить в Европу на заработки.... пусть огласит сколько поступает и сколько оканчивают....
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ваш солнцеликий Петро найдет им применение на 250 евро заплаты и с Томосом шоб в светлое будущее верить да на бога надеятся не на власть.
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та никакое оно не высшее. 5 лет бесполезной траты времени. по крайней мере на юридических, экономических и финансовых специальностях.
медиков и физиков может хоть чему то учат
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ти шакалаДу багато переїв
і чому саме вчать фізиків і медиків і хто ті хто емігрували
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а вы отмените призыв и кол-во получать вышку - резко сократится))))
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Ко Дню Знаний. Гибридный патриотизм или Где учатся дети нашей сценомайдановской "Элиты"?
Как же все-таки был прав Михаил Грушевский: "Беда Украины в том, что ею Руководят те, кому она не Нужна"...
И уже через несколько дней Школьники и Студенты снова сядут за Парты и начнут "Грызть гранит Науки". А где учатся дети нашей "Элиты" мы сейчас с вами и Узнаем:
- Дети Порошенко, Александра и Евгения в этом году закончили, а младший сын Михаил еще учится в Британском Сoncord College.
- Старшая дочь Гройсмана, Юлия учится в Лондоне в одном из местных Университетов.
Младшая дочь Премьера, Кристина студентка частной Британской школы-пансиона CATS College.
- Дочь Председателя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, Екатерина учится в Городском университете Лондона.
- Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов отправил свою дочь Учиться в Канаду в частный колледж Бронте.
- Игорь Кононенко отправил среднюю и младшую Дочерей учиться в Швейцарию.
- Дочь вице-спикера Рады Ирины Геращенко закончила Британский университет Реддинг и Кембриджские курсы.
Вот такой вот "Патриотизм". Эти люди руководят Украиной, но детей отправляют учиться за Границу. И не только Учиться. Они Отдыхают, Лечатся и Хранят свой капитал исключительно за пределами нашего Государства. Ну а самое печальное в том, что они не связывают свое будущее с Украиной. Поэтому и скупают элитную недвижимость по всему Миру. Как же все-таки был прав Михаил Грушевский: "Беда Украины в том, что ею Руководят те, кому она не Нужна"...
Михаил Шнайдер
http://ua24ua.net/gibridniy-patriotizm-ko-dnyu-znaniy-ili-gde-uchatsya-deti-nashey-eliti/


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мда = это реклама нашего высшего образования 80% випускників шкіл потім ідуть здобувати вищу освіту, - Гриневич - Цензор.НЕТ 4226
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А на работу берут без в/о и опыта работы?
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Дійсно, що багато хто хоче мати диплом про вищу освіту. Насправді багато кому така освіта не потрібна, бо потім для юристів, психологів, соціологів...нема роботи.
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в МАУП даже на лекции ходить не надо)))
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они просто дипломированые безработные - включая дядю г...
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вопрос у же ефективно вирішується
через 5 мах 10 років школярів буде така обмаль що за 100% підставами і школи і вузи позакривають
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[Мажорная сотня: как живут дети украинских политиков в то время как простые ребята уже в Небесной Сотне]: Посмотри! http://ua24ua.net/magornaya_sotnya_kak_givut_deti_ukrainskih_politikov_v_to_vremya_kak_prostie_rebyata_uge_v_nebesnoy_sotne/
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Если Гриневич говорит процентами , то это полный пипец . Не в процентах счастья , а в качестве вышого образования. Как говорил мой тесть моей жены, в Украине ты получишь только бумажку дыплом , а в Дании бумажку и образование, вот и вся разница
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В Дании 40% теоретически,а 60 % практически занятий . В Украине вообще пиздец . Практике нет , пошол справку нарисовал , и все практику прошол .
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тем более шо оно у нас не дорохо..да и коврик для мышки ввиде диплома не лишним будя..
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Цензор.НЕТНовостиОбщество80% выпускников школ затем идут получать высшее образование, - Гриневич
 
 
 
 
 
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