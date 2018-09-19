 80% выпускников школ затем идут получать высшее образование, - Гриневич

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на заседании правительства 19 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.ua.

"Только 20% наших выпускников школ идут получать профессиональное образование, а 80% – высшее. При этом большинство – 80% – безработных в нашей стране – люди с высшим образованием. В Европе в среднем 40% выпускников идут учиться в заведения профессионального образования, а в таких странах, как Чехия, Хорватия, Австрия и Финляндия, этот показатель достигает 70%.

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С одной стороны это говорит о диспропорции в подготовке кадров с профессиональным и высшим образованием, а с другой – свидетельствует о ненадлежащем уровне подготовки как в профессиональных заведениях, так и в высших", – сказала Гриневич.

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