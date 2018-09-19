 80% выпускников школ затем идут получать высшее образование, - Гриневич

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на заседании правительства 19 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.ua.
"Только 20% наших выпускников школ идут получать профессиональное образование, а 80% – высшее. При этом большинство – 80% – безработных в нашей стране – люди с высшим образованием. В Европе в среднем 40% выпускников идут учиться в заведения профессионального образования, а в таких странах, как Чехия, Хорватия, Австрия и Финляндия, этот показатель достигает 70%.
С одной стороны это говорит о диспропорции в подготовке кадров с профессиональным и высшим образованием, а с другой – свидетельствует о ненадлежащем уровне подготовки как в профессиональных заведениях, так и в высших", – сказала Гриневич.
медиков и физиков может хоть чему то учат
і чому саме вчать фізиків і медиків і хто ті хто емігрували
🤣
Как же все-таки был прав Михаил Грушевский: "Беда Украины в том, что ею Руководят те, кому она не Нужна"...
И уже через несколько дней Школьники и Студенты снова сядут за Парты и начнут "Грызть гранит Науки". А где учатся дети нашей "Элиты" мы сейчас с вами и Узнаем:
- Дети Порошенко, Александра и Евгения в этом году закончили, а младший сын Михаил еще учится в Британском Сoncord College.
- Старшая дочь Гройсмана, Юлия учится в Лондоне в одном из местных Университетов.
Младшая дочь Премьера, Кристина студентка частной Британской школы-пансиона CATS College.
- Дочь Председателя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, Екатерина учится в Городском университете Лондона.
- Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов отправил свою дочь Учиться в Канаду в частный колледж Бронте.
- Игорь Кононенко отправил среднюю и младшую Дочерей учиться в Швейцарию.
- Дочь вице-спикера Рады Ирины Геращенко закончила Британский университет Реддинг и Кембриджские курсы.
Вот такой вот "Патриотизм". Эти люди руководят Украиной, но детей отправляют учиться за Границу. И не только Учиться. Они Отдыхают, Лечатся и Хранят свой капитал исключительно за пределами нашего Государства. Ну а самое печальное в том, что они не связывают свое будущее с Украиной. Поэтому и скупают элитную недвижимость по всему Миру. Как же все-таки был прав Михаил Грушевский: "Беда Украины в том, что ею Руководят те, кому она не Нужна"...
Михаил Шнайдер
http://ua24ua.net/gibridniy-patriotizm-ko-dnyu-znaniy-ili-gde-uchatsya-deti-nashey-eliti/
Приклад-Гнойсман...)))
через 5 мах 10 років школярів буде така обмаль що за 100% підставами і школи і вузи позакривають