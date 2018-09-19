 Сущенко разрешили свидание с родными, его могут этапировать через 2-3 недели, - Фейгин

Об этом заявил защитник Сущенко Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я побывал в СИЗО у Романа Сущенко. Могу сказать, что он уже получил апелляционное определение Верховного суда РФ. Еще существенная новость – Роман получил право на 6 телефонных звонков. Также до этапирования ему разрешено свидание с родными. Ему очень хотелось бы увидеть жену и обоих детей", - сказал Фейгин.

Адвокат Сущенко предполагает, что этапирование его подзащитного затянется на 2-3 недели.

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"Думаю, что до первых чисел октября этапирования моего подзащитного не будет. Допускаю, что 2-3 недели уйдет на оформление документов и решение всех вопросов, связанных с этим. Интересная деталь: Роман встретился с начальником тюрьмы Ромашиным, поговорил об этапировании: что брать - что не брать", - рассказал Фейгин.

Он также напомнил, что совместно с МИД Украины была подготовлена и отправлена в РФ нота по поводу возможного места этапирования Сущенко. "Повторюсь, мы рассчитываем, что это будет центральная Россия. Но сейчас, каким будет место отбывания срока никто не знает", - резюмировал защитник.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.

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