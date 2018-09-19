 Баланс опыта судопроизводства и поддержания гособвинения, - ВККСУ опубликовала информацию о 12 кандидатах в Совет международных экспертов. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 600 кандидатов уже подали документы в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд

Кандидатов, в частности, рекомендовали Совет Европы, Представительство Европейского Союза в Украине, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Организация экономического сотрудничества и развития (OECD).

Среди прочего, предложенные эксперты имеют опыт работы судьями, адвокатами, прокурорами и смежный опыт работы в США, Канаде, Великобритании, Шотландии, Дании, Испании, Италии, Литве, Гватемале, Македонии.

В официальном письме международных организаций говорится, что каждая из организаций, которая поставила свою подпись, номинирует для избрания в ОСМЭ 12 кандидатов согласно списку. Также отмечается, что "выбирая их, мы пытались найти оптимальный баланс между специалистами с опытом осуществления судопроизводства и с опытом поддержания государственного обвинения. В то же время, мы старались придерживаться принципа равномерной географической представленности".

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Напомним, Совет международных экспертов - вспомогательный орган ВККСУ. Его члены будут участвовать в оценке добропорядочности кандидатов в Высший антикоррупционный суд и иметь полномочия инициировать прекращение участия в конкурсе нечестных кандидатов. Конечной датой подачи в Комиссию предложений от международных организаций относительно кандидатов в состав ОСМЭ было определено 14 сентября 2018 года.