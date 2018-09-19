 Движение по Северному мосту в Киеве будет частично ограничено до 28 октября, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Фейсбук.
"С 5:00 20 сентября до 28 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина", – говорится в сообщении.
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В цей день 1962 року народився Олександр Музичко (Сашко Білий) -діяч УНА, УНСО, Правого сектору. Вбитий 24.03.2014 при затриманні.
У 1994 році під час першої чеченської війни, командував загоном УНА-УНСО «Вікінг», був особистим охоронцем Президента Чечні Джохара Дудаєва. У Конотопі з'явилася вулиця та провулки ім.О.Музичко. На честь нього названий 10й зап.бат.ДУК та перша рота міжн.мир.бат.ім.Джохара Дудаєва.
Вбивцю та замовників досі не покарано.