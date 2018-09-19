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 Движение по Северному мосту в Киеве будет частично ограничено до 28 октября, - КГГА

В Киеве до 28 октября будет частично ограничено движение по Северному мосту из-за ремонта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Фейсбук.

"С 5:00 20 сентября до 28 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ночь на 8 сентября начинается капремонт моста Метро, движение транспорта будет ограничено, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3087085
 
 
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Олег Максименко
15 год ·
В цей день 1962 року народився Олександр Музичко (Сашко Білий) -діяч УНА, УНСО, Правого сектору. Вбитий 24.03.2014 при затриманні.
У 1994 році під час першої чеченської війни, командував загоном УНА-УНСО «Вікінг», був особистим охоронцем Президента Чечні Джохара Дудаєва. У Конотопі з'явилася вулиця та провулки ім.О.Музичко. На честь нього названий 10й зап.бат.ДУК та перша рота міжн.мир.бат.ім.Джохара Дудаєва.
Вбивцю та замовників досі не покарано.
Рух Північним мостом у Києві буде частково обмежено до 28 жовтня, - КМДА - Цензор.НЕТ 8718
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бабки будут отмывать. Там работы на 5 дней, но будут два месяца ремонтировать что бы больше денег списать на фиктивки у украсть...Сей час это в Киеве всюду..На Межигорской с какого то хр..а поснимали все столбы...старые хорощие из железобетона, которые бы еще сто лет стояли...режут по частям...наверное вместо них поставят за сумасшедшую цену из....тонкой жести, которые нужно будет каждый год красить и деньги списывать
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДвижение по Северному мосту в Киеве будет частично ограничено до 28 октября, - КГГА
 
 
 
 
 
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