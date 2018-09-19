 Движение по Северному мосту в Киеве будет частично ограничено до 28 октября, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Фейсбук.

"С 5:00 20 сентября до 28 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ночь на 8 сентября начинается капремонт моста Метро, движение транспорта будет ограничено, - КГГА