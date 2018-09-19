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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1209) Грызлов (105) переговоры (3522) Минск (1180) минские соглашения (2463)

 "Мы должны навести там порядок и провести там выборы!", - представитель РФ в Минске Грызлов про оккупированный Донбасс

Первый вице-спикер ВР, представитель Украины на переговорах по Донбассу Ирина Геращенко обнародовала информацию о том, что представитель России Борис Грызлов заявил о том, что Россия контролирует оккупированные территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Минск. Информация от очевидцев. Сегодня наряду с представителем РФ в ТКГ Б. Грызловым там уютно примостился дедушка Фрейд и выдавил из российской подсознания в публичную плоскость всем известную правду.

Как известно, россияне в Минске уже три года продолжают играть в ролевую игру "нас там нет", входят в раж, закатывают глаза, кричат ​​о "внутреннем конфликте". Сегодня украинская делегация жестко поставила вопрос о недопустимости фейковых выборов на оккупированных территориях, которые не соответствуют украинскому законодательству и минским соглашениям. Представители Украины в ТКГ отметили, что в Донецке и Луганске могут произойти только местные выборы, и никаких "выборов глав республик", выборы могут проходить только по украинскому законодательству, с украинским ЦИК, с украинскими политическими партиями, украинскими медиа, международными наблюдателями. Мои коллеги по минским группам обратились к россиянам с требованием дать оценку нелегитимным попытки проведения нелегитимных выборов, осудить их публично и остановить процесс подготовки фарса. И здесь Б.Грызлов выдал сакраментальное: "Мы должны навести там порядок и провести там выборы!"
"Кто - вы? Вас же там нет "- вцепились в заявление по Фрейду украинцы. Грызлов ушел из заседания ТКГ раньше. Но и реакция представителей ОБСЕ однозначна - это нелегитимные выборы, которые ставят на грань срыва минский процесс и мирные переговоры.

Уже завтра народные депутаты Украины - участники минской платформы в ВР - будут говорить об этом кремлевском сценарии эскалации конфликта через псевдовыборы с послами стран нормандского формата в Киеве.

А в Минске сегодня еще обсуждали заблокированное боевиками КПВВ "Золотое", итоги визита координатора Фриша на Донбасс (мы требуем посетить всех указанных нами в списке украинских заложников, к которым боевики не допустили координатора). Еще раз озвучили готовность передать осужденных в Украине россиян РФ и помиловать сепаратистов и преступников в обмен на освобождение из российских, донецких и луганских тюрем украинцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение "выборов" на оккупированных территориях ставит под угрозу весь минский процесс, - украинская сторона на переговорах по Донбассу

Источник: https://censor.net.ua/n3087084
 
 
 Топ комментарии
 
вы гниды у себя порядок в залесье наведите.своим свинособачьим рылом везде лезете твари
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В смысле ввести, что ещё не вывезено, а потом отдать нам на восстановление эту руину заселенную сепарами ?
Да нет уж пусть лучше Лугандония.
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Ну порядок вы, суки, действительно должны навести. Для начала забрав сДонбасса своих уродов. А вот выборы там будет проводить Украина. По украинским законам и после "награждения" всех подуйловников по украинским же законам.
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вы гниды у себя порядок в залесье наведите.своим свинособачьим рылом везде лезете твари
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Хочу посмотреть как взорвется Грызло, если НАТО предложит навести порядок сначала в Москве!
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В смысле ввести, что ещё не вывезено, а потом отдать нам на восстановление эту руину заселенную сепарами ?
Да нет уж пусть лучше Лугандония.
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= Кемска волость!? Да забирайте! Больно надо...
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ну что вы...господин Медведчук наоборот утверждает что ОРДЛО должно быть интегрировано обратно в Украину как територии имеющие "огромный промышленный и производственный потенциал"... но на правах широкой автономии... "Ми повинні навести там порядок і провести там вибори!" - представник РФ у Мінську Гризлов про окупований Донбас - Цензор.НЕТ 9478
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А весь "потенциал" порезан на металлолом или вывезен в раисю (((
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грызлов сотоварищи. И кучму может с собой в ад прихватить...
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Якось пофігу їхні вибори з їхнім порядком.
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гризлан і всі кацапи йдуть сюди !
питання для чого "новини" з кацапами постити?!
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Ну порядок вы, суки, действительно должны навести. Для начала забрав сДонбасса своих уродов. А вот выборы там будет проводить Украина. По украинским законам и после "награждения" всех подуйловников по украинским же законам.
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в сегодняшнем мире есть вещи посильнее дідуся Фройда.
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Посыпятся... Им уже припекает... Везде... И Донбасс, и Сирия...
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это ж какие расходы сумасшедшие... "Ми повинні навести там порядок і провести там вибори!" - представник РФ у Мінську Гризлов про окупований Донбас - Цензор.НЕТ 2365 пусть наводят и выбирают-может раша скорее "скопытится"...
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або випригне з вікна або втопиться в ванній, путін такий прокол не пробачить
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Так в мемуарах французского экс-президент -Путин то же оговорился на встрече с Меркель и Олландом Мемуары экс-президента Франции Олланда: "Я раздавлю вас!" - кричал Путин на Порошенко
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Дуже цікаво - цей гризлов піде на концерт павалій 5 листопада ...? ?? у мацкві ?? Коли ми зоборонимо їм там у заліссі співати ?
"Ми повинні навести там порядок і провести там вибори!" - представник РФ у Мінську Гризлов про окупований Донбас - Цензор.НЕТ 1203
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Да кому нужна эта старушка , поющая про любовь?
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та да.. никому.. на конфликте там бабки рубит.. она там мало пела до войны с мокшанами
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Звание НАРОДНАЯ которое типа ей дал НАРОД УКРАИНЫ - ПОЗОРИТ. ((((
Нужно требовать что НАРОД требует слово НАРОДНАЯ у нее забрать.

ЛИШИТЬ ее этого ГОРОДОГО ЗВАНИЯ - ОНА ЕГО НЕ ДОСТОЙНА!!!
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Вернулась на историческую родину: родилась в семье Николая Павловича (1935) и Нины Даниловны Гирявец (Конопляная)
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Если Грызлов таки имеет желание навести где-то порядок, то пусть он туда не сует свое грызло.Там и без грызловых скользко.
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Ирина Геращенко зря истерит!
Слово "мы" часто используется в речи, это слово относится к личным местоимениям.
Пример:

"Мы с Ириной уже давно дружим и знаем друг об дружке буквально каждую мелочь."

Говоря "мы" Грызлов имел ввиду "мы вместе..."
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Дома у себя наведите порядок, ублюдки.
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Сейчас главное , что бы они не впихнули этот рыго-антиукраинский электорат в Украину, под выборы 2019....
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Та хто ж їм дасть впихнути сюди ту ДЬІРУ?
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Сперва порядок наведите в своем родном необъятном сортире, хотя бы в захолусных трущобах (где помои из окон выливают, как в средневековье из-за прогнившей сантехники), на которых держится "могучая Расея", а после уж испражняйтесь касательно т.н. "порядка" там, что подло выгрызли со своими словесными помоями типа "настамнету".
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Я что-то не понял каким он глазом или как в прицел смотрит?
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Глаза моли помогут ученым защитить смартфоны от солнечных бликов...

"Ми повинні навести там порядок і провести там вибори!" - представник РФ у Мінську Гризлов про окупований Донбас - Цензор.НЕТ 5361
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Это же сколько глаз потребуется, страшно подумать...
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тут главное все шо есть вынять и ровным слоем размазать по екрану смартфона...
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Навести там порядок?! )))))))
"Это, бл#дь, Донбасс!" (с)
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в Донецке и Луганске могут произойти только местные выборы, и никаких "выборов глав республик", выборы могут проходить только по украинскому законодательству, с украинским ЦИК, с украинскими политическими партиями, украинскими медиа, международными наблюдателями


Не можуть. Після повернення, тим хто не втече - паспорт не громадянина, що унеможливлює участь у любих голосуваннях і заборона місцевих виборів на 5 років.
Источник: https://censor.net.ua/n3087084
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А закон про паспорт негромадянина вже є? Немає? Так ото ж.
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Пока назад НЕ ПОСТРОЯТ ВСЕ Что РАЗРУШИЛИ - никаких выборов . Уворовали заводы, отжали у граждан хорошие авто , разорили Метро, Эпицентр . Кто это все восстановит? Кто вернет убытки ? Вот пусть эти выборщики в лугандоне ВЕРНУТ ВСЕ КАК БЫЛО.
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Это понятно
Короче, пока не отработают весь ущерб , нанесенный государству и частникам - Ни каких гражданских прав. . Это ведь не киевляне кричали - хуйло введи войска. Значит Лугандон к ответу за организацию войны
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4 года наводили беспорядок и тут решили порядок навести? Штаны с Роиси не спадут?
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Если пересчитать всех дебилов в РФ, то их окажется больше чем населения, потому что у них они идут один за двух и с мозгами всё просто - они даже не то чтобы с ними не дружат, они их не имеют.
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Этому грызуну нужно срочно проверить на себе руцкий броник 6 уровня "защиты"...
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Ты паскуда, у себя наводи порядок, а в другую страну, нехрен тебе нос свой сраный сунуть.
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тупорылые дятлы, у которых все через анус сделано, ничего не летает, ничего не работает, куда не глянь все засрано, будут наводить "порядок". Да ваш порядок хуже любого хаоса, везде где ступала нога мокшан царит разруха и увядание. О каком порядке речь, уроды?
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из какого нафталина вообще ето грызло откопали?
лежалo себе там де то, билoся себе башкой изнутри о крышку гроба,
дабы скпу поглубже засaдить - не достали ету маразматическую мумию.
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У меня впечатление, что россияне замерли в середине прошлого века и оттуда вещают. Бо постоянно несут такой бред.
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Скорее всего пугают. Правда не понятно чем. Выборами в крысином гнезде? Да пох. Кто их признает. Ну были уже выборы и что. Кроме новых санкций толку от них Рашке и даунбаситам.
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порядок нужно наводить в своем доме. а не в чужом
и вот єто кацапское чмо с балалайкой пытается рассказать нормальным людям как им жить
а у самого вместо ухоженой хаты - дерьмо собачье
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Как живёт российская провинция - миф и реальность.
https://www.youtube.com/watch?v=Qal56UTVSks
https://site.ua/tanyaadams/15066-vybory-vybory-kandidaty-klevye/
В Российской Федерации 4 млн бомжей, 3 млн нищих, 3 млн уличных и привокзальных проституток, примерно 1,5 млн российских женщин "работают" на панели стран Европы и Азии. 6 млн российских граждан страдают душевными расстройствами, 5 млн - наркоманы, более 6 млн болеют СПИДом.
Каждый день в Российской Федерации производится 10 тысяч абортов, 7 миллионов браков в РФ бездетные. Совершается более 80 тысяч убийств в год. В дорожно-транспортных происшествиях гибнет около 30 тысяч человек.
Около 100 тысяч россиян гибнет ежегодно от наркотической передозировки.
Ежегодно в России совершают преступления около 3 миллионов человек. Заключенных в стране свыше 1 миллиона - больше, чем в СССР в период сталинских репрессий. РФ занимает по показателю репрессивности правоохранительной системы первое место в мире - 800-810 заключенных на 100 тысяч населения.
Потребление спиртного в РФ - 14 литров условного спирта на человека в год [по другим данным - 18 литров]. С уровня 8 литров начинается физическая деградация нации.
В России проживает 31 млн детей до 18 лет. Здоровы не более 30 процентов, 3,5 млн - инвалиды, 1 млн - наркоманы. Детей-сирот 750 тысяч [больше, чем по окончании Великой Отечественной войны, когда детей-сирот было 678 тысяч].
Два млн детей безграмотны. Около пяти миллионов беспризорных. В России полтора миллиона чиновников - втрое больше, чем в СССР. На взятки и подкуп должностных лиц ежегодно затрачивается около 33,5 миллиарда долларов.
По добыче угля Россия "достигла" уровня 1957 года, по производству грузовых автомобилей - 1937-го, комбайнов - 1933-го, тракторов - 1931-го, вагонов и тканей - 1910-го, обуви - 1900-го. Практически полностью разрушена авиационная, радиоэлектронная, автомобильная промышленность.
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не перестаю умиляться подобным речам..это их задача-сделать такое мнение о себе,чтобы их недооценили и всвязи с этим проиграли им..но всем здравомысл-м людям нужно помнить,что по всем весомым мировым рейтингам они 2я армия в мире,к ним едут на заробатки со стран всего бывшего союза,не из-за красивыз глаз... их язык явл-я самым распространенным языком в Европе и самым распространенным славянским языком в мире,если они слабы и тупы,то почему крым у них,почему все эти котлы на донбассе,почему пораженч-е минс.договор-ти и тд...
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а может этот мордовский черт не будет совать смое грызло куда его не просят , а лучше начнет выводить блох и других паразитов из его шерсти?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы должны навести там порядок и провести там выборы!", - представитель РФ в Минске Грызлов про оккупированный Донбасс
 
 
 
 
 
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