 "Мы должны навести там порядок и провести там выборы!", - представитель РФ в Минске Грызлов про оккупированный Донбасс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Минск. Информация от очевидцев. Сегодня наряду с представителем РФ в ТКГ Б. Грызловым там уютно примостился дедушка Фрейд и выдавил из российской подсознания в публичную плоскость всем известную правду.
Как известно, россияне в Минске уже три года продолжают играть в ролевую игру "нас там нет", входят в раж, закатывают глаза, кричат о "внутреннем конфликте". Сегодня украинская делегация жестко поставила вопрос о недопустимости фейковых выборов на оккупированных территориях, которые не соответствуют украинскому законодательству и минским соглашениям. Представители Украины в ТКГ отметили, что в Донецке и Луганске могут произойти только местные выборы, и никаких "выборов глав республик", выборы могут проходить только по украинскому законодательству, с украинским ЦИК, с украинскими политическими партиями, украинскими медиа, международными наблюдателями. Мои коллеги по минским группам обратились к россиянам с требованием дать оценку нелегитимным попытки проведения нелегитимных выборов, осудить их публично и остановить процесс подготовки фарса. И здесь Б.Грызлов выдал сакраментальное: "Мы должны навести там порядок и провести там выборы!"
"Кто - вы? Вас же там нет "- вцепились в заявление по Фрейду украинцы. Грызлов ушел из заседания ТКГ раньше. Но и реакция представителей ОБСЕ однозначна - это нелегитимные выборы, которые ставят на грань срыва минский процесс и мирные переговоры.
Уже завтра народные депутаты Украины - участники минской платформы в ВР - будут говорить об этом кремлевском сценарии эскалации конфликта через псевдовыборы с послами стран нормандского формата в Киеве.
А в Минске сегодня еще обсуждали заблокированное боевиками КПВВ "Золотое", итоги визита координатора Фриша на Донбасс (мы требуем посетить всех указанных нами в списке украинских заложников, к которым боевики не допустили координатора). Еще раз озвучили готовность передать осужденных в Украине россиян РФ и помиловать сепаратистов и преступников в обмен на освобождение из российских, донецких и луганских тюрем украинцев".
Да нет уж пусть лучше Лугандония.
питання для чого "новини" з кацапами постити?!
Нужно требовать что НАРОД требует слово НАРОДНАЯ у нее забрать.
ЛИШИТЬ ее этого ГОРОДОГО ЗВАНИЯ - ОНА ЕГО НЕ ДОСТОЙНА!!!
Слово "мы" часто используется в речи, это слово относится к личным местоимениям.
Пример:
"Мы с Ириной уже давно дружим и знаем друг об дружке буквально каждую мелочь."
Говоря "мы" Грызлов имел ввиду "мы вместе..."
"Это, бл#дь, Донбасс!" (с)
Не можуть. Після повернення, тим хто не втече - паспорт не громадянина, що унеможливлює участь у любих голосуваннях і заборона місцевих виборів на 5 років.
Источник: https://censor.net.ua/n3087084
Короче, пока не отработают весь ущерб , нанесенный государству и частникам - Ни каких гражданских прав. . Это ведь не киевляне кричали - хуйло введи войска. Значит Лугандон к ответу за организацию войны
лежалo себе там де то, билoся себе башкой изнутри о крышку гроба,
дабы скпу поглубже засaдить - не достали ету маразматическую мумию.
и вот єто кацапское чмо с балалайкой пытается рассказать нормальным людям как им жить
а у самого вместо ухоженой хаты - дерьмо собачье
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Как живёт российская провинция - миф и реальность.
https://www.youtube.com/watch?v=Qal56UTVSks
https://site.ua/tanyaadams/15066-vybory-vybory-kandidaty-klevye/
В Российской Федерации 4 млн бомжей, 3 млн нищих, 3 млн уличных и привокзальных проституток, примерно 1,5 млн российских женщин "работают" на панели стран Европы и Азии. 6 млн российских граждан страдают душевными расстройствами, 5 млн - наркоманы, более 6 млн болеют СПИДом.
Каждый день в Российской Федерации производится 10 тысяч абортов, 7 миллионов браков в РФ бездетные. Совершается более 80 тысяч убийств в год. В дорожно-транспортных происшествиях гибнет около 30 тысяч человек.
Около 100 тысяч россиян гибнет ежегодно от наркотической передозировки.
Ежегодно в России совершают преступления около 3 миллионов человек. Заключенных в стране свыше 1 миллиона - больше, чем в СССР в период сталинских репрессий. РФ занимает по показателю репрессивности правоохранительной системы первое место в мире - 800-810 заключенных на 100 тысяч населения.
Потребление спиртного в РФ - 14 литров условного спирта на человека в год [по другим данным - 18 литров]. С уровня 8 литров начинается физическая деградация нации.
В России проживает 31 млн детей до 18 лет. Здоровы не более 30 процентов, 3,5 млн - инвалиды, 1 млн - наркоманы. Детей-сирот 750 тысяч [больше, чем по окончании Великой Отечественной войны, когда детей-сирот было 678 тысяч].
Два млн детей безграмотны. Около пяти миллионов беспризорных. В России полтора миллиона чиновников - втрое больше, чем в СССР. На взятки и подкуп должностных лиц ежегодно затрачивается около 33,5 миллиарда долларов.
По добыче угля Россия "достигла" уровня 1957 года, по производству грузовых автомобилей - 1937-го, комбайнов - 1933-го, тракторов - 1931-го, вагонов и тканей - 1910-го, обуви - 1900-го. Практически полностью разрушена авиационная, радиоэлектронная, автомобильная промышленность.