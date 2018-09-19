 "Мы должны навести там порядок и провести там выборы!", - представитель РФ в Минске Грызлов про оккупированный Донбасс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Минск. Информация от очевидцев. Сегодня наряду с представителем РФ в ТКГ Б. Грызловым там уютно примостился дедушка Фрейд и выдавил из российской подсознания в публичную плоскость всем известную правду.

Как известно, россияне в Минске уже три года продолжают играть в ролевую игру "нас там нет", входят в раж, закатывают глаза, кричат ​​о "внутреннем конфликте". Сегодня украинская делегация жестко поставила вопрос о недопустимости фейковых выборов на оккупированных территориях, которые не соответствуют украинскому законодательству и минским соглашениям. Представители Украины в ТКГ отметили, что в Донецке и Луганске могут произойти только местные выборы, и никаких "выборов глав республик", выборы могут проходить только по украинскому законодательству, с украинским ЦИК, с украинскими политическими партиями, украинскими медиа, международными наблюдателями. Мои коллеги по минским группам обратились к россиянам с требованием дать оценку нелегитимным попытки проведения нелегитимных выборов, осудить их публично и остановить процесс подготовки фарса. И здесь Б.Грызлов выдал сакраментальное: "Мы должны навести там порядок и провести там выборы!"

"Кто - вы? Вас же там нет "- вцепились в заявление по Фрейду украинцы. Грызлов ушел из заседания ТКГ раньше. Но и реакция представителей ОБСЕ однозначна - это нелегитимные выборы, которые ставят на грань срыва минский процесс и мирные переговоры.

Уже завтра народные депутаты Украины - участники минской платформы в ВР - будут говорить об этом кремлевском сценарии эскалации конфликта через псевдовыборы с послами стран нормандского формата в Киеве.

А в Минске сегодня еще обсуждали заблокированное боевиками КПВВ "Золотое", итоги визита координатора Фриша на Донбасс (мы требуем посетить всех указанных нами в списке украинских заложников, к которым боевики не допустили координатора). Еще раз озвучили готовность передать осужденных в Украине россиян РФ и помиловать сепаратистов и преступников в обмен на освобождение из российских, донецких и луганских тюрем украинцев".

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