 Посол Палестины в России Нофаль рассказал, что не делал никаких заявлений относительно признания оккупации Крыма, - МИД

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.
"Во время беседы директор департамента Ближнего Востока и Африки МИД Украины Мирослава Щербатюк обратилась к палестинской стороне за разъяснениями. Посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад подтвердил позицию палестинской стороны относительно территориальной целостности Украины, включая Автономную Республику Крым", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, по состоянию на 18:30 посол Палестины в России рассказал, что не делал никаких заявлений относительно Крыма.
Напомним, в интервью, опубликованном российским изданием "Известия" 19 сентября 2018 года, Абдель Хафиз Нофаль якобы заявил, что его страна может официально признать оккупированный Крым частью РФ.
Снова насрали себе в штаны?
Но виноваты конечно хохлы....хфашисты...и Степан Андреевич))))
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Глава палестинской администрации Махмуд Аббас рассказал об объектах, которые будут носить имена первых лиц российского государства.
В ходе ближайшего визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Палестине будет открыта улица, названная в его честь, заявил Махмуд Аббас в интервью «Интерфаксу». Как ожидается, Медведев прибудет в в Иерихон на переговоры с Аббасом. Он отправится в Палестину по завершении визита в Израиль. Ожидается, что политики обсудят текущую ситуацию в ближневосточном регионе.
Также глава палестинской администрации рассказал, что в Вифлееме появится крупный культурный, экономический и художественный многофункциональный центр, который будет носить имя президента РФ Владимира Путина. Его откроют к приезду российского лидера.
Черная неблагодарность...
"Палестины"ООП в Украине говорит?
Если учесть что Палестина это название Израиля после иудейской войны с Римом, то смешно, реально смешно. Проект КГБ по превращению арабов в палестинцев все еще работает.
А что говорит Посольство Палестины в Украине?
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Посольство_Палестини_в_Україні
хрен поймешь, шо они брешут, но шо бы не брехали - правды там точно нет.