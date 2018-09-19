 Посол Палестины в России Нофаль рассказал, что не делал никаких заявлений относительно признания оккупации Крыма, - МИД

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

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"Во время беседы директор департамента Ближнего Востока и Африки МИД Украины Мирослава Щербатюк обратилась к палестинской стороне за разъяснениями. Посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад подтвердил позицию палестинской стороны относительно территориальной целостности Украины, включая Автономную Республику Крым", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 18:30 посол Палестины в России рассказал, что не делал никаких заявлений относительно Крыма.

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Напомним, в интервью, опубликованном российским изданием "Известия" 19 сентября 2018 года, Абдель Хафиз Нофаль якобы заявил, что его страна может официально признать оккупированный Крым частью РФ.