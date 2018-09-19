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 Посол Палестины в России Нофаль рассказал, что не делал никаких заявлений относительно признания оккупации Крыма, - МИД

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Палестины в Киеве Мохаммеда Аль-Ассада после распространенных СМИ слов посла этой страны в России Абдель Хафиза Нофаля о возможном признании Крыма российским.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

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"Во время беседы директор департамента Ближнего Востока и Африки МИД Украины Мирослава Щербатюк обратилась к палестинской стороне за разъяснениями. Посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад подтвердил позицию палестинской стороны относительно территориальной целостности Украины, включая Автономную Республику Крым", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 18:30 посол Палестины в России рассказал, что не делал никаких заявлений относительно Крыма.

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Напомним, в интервью, опубликованном российским изданием "Известия" 19 сентября 2018 года, Абдель Хафиз Нофаль якобы заявил, что его страна может официально признать оккупированный Крым частью РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3087083
 
   
 Топ комментарии
 
Ну шо мокшане?
Снова насрали себе в штаны?
Но виноваты конечно хохлы....хфашисты...и Степан Андреевич))))
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Теперь московиты этого посла должны распять. В трусиках.
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Ну шо мокшане?
Снова насрали себе в штаны?
Но виноваты конечно хохлы....хфашисты...и Степан Андреевич))))
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То ли у араба очко сыграло, то ли мокшане привычно уже сбрехали.
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По суті в "Ізвестіях" нема заяв про Крим від Нофаля. Щось пробуркотів він, бо чекав гроші від росії.
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Для этого есть другие методы прогиба😁
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Глава палестинской администрации Махмуд Аббас рассказал об объектах, которые будут носить имена первых лиц российского государства.

В ходе ближайшего визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Палестине будет открыта улица, названная в его честь, заявил Махмуд Аббас в интервью «Интерфаксу». Как ожидается, Медведев прибудет в в Иерихон на переговоры с Аббасом. Он отправится в Палестину по завершении визита в Израиль. Ожидается, что политики обсудят текущую ситуацию в ближневосточном регионе.

Также глава палестинской администрации рассказал, что в Вифлееме появится крупный культурный, экономический и художественный многофункциональный центр, который будет носить имя президента РФ Владимира Путина. Его откроют к приезду российского лидера.
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Десятилетиями снабжали террористов ООП оружием, деньгами, дрессировали их на базах КГБ и ГРУ, а тут такой облом!
Черная неблагодарность...

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Посол "Палестины" ООП в Украине говорит?
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Утилизация ватников
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Теперь московиты этого посла должны распять. В трусиках.
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Посол врёт. Просто одни русскоговорящие дяди принесли ему пакетик с американскими зелёными бумажками и попросили выступить, а другие англоговорящие дяди сразу после выступления позвонили к нему и сказали что Палестинскую автономию перестанут признавать и поддерживать и в ЕС и в США. И посол сдулся, но пакетик всё-же оставил... Вдруг пригодиться. Посол Палестини в Росії Нофаль розповів, що не робив ніяких заяв щодо визнання окупації Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 4591
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в общем - посол остался с деньгами, а кацапы - с обосранными штанами посреди танцевального зала. Да еще и с созванными ими же журналистами с моооощными фотоаппаратами)
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короче, буду опять хорошо относиться к Палестине Посол Палестини в Росії Нофаль розповів, що не робив ніяких заяв щодо визнання окупації Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 3927
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А чего тебе к ней вобще относиться, если ты не палестинец?
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Кто-то врёт. Или Рашка с па-лесть-инцем, или оба сразу.
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это не важно. и русня и палестинские террористы это одно и то же. суть в том что черные сразу заднюю включили. а русня опять бабки на ветер выбросила.
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Посол Палестины в России?
Если учесть что Палестина это название Израиля после иудейской войны с Римом, то смешно, реально смешно. Проект КГБ по превращению арабов в палестинцев все еще работает.
А что говорит Посольство Палестины в Украине?
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Посольство Палестинської Національної Автономії в Києві - офіційне дипломатичне представництво Палестинської Національної Автономії в Україні, відповідає за підтримку та розвиток відносин між Палестиною та Україною
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Посольство_Палестини_в_Україні
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нихера се. ну так нужно немного их пощекотать. Думаю если бы действительно были бы такие высеры от тероарабов то киевляне быстренько бы показали козью морду этим чертям.
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таки "Слава Українi", а шо он еще может сказать? Посол Палестини в Росії Нофаль розповів, що не робив ніяких заяв щодо визнання окупації Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 3059
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Мені одному, після цих слів, "Новічком" в Палестині запахло?
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палестинец от кацапа далеко не падает - и те и другие брешут как дышат...
хрен поймешь, шо они брешут, но шо бы не брехали - правды там точно нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол Палестины в России Нофаль рассказал, что не делал никаких заявлений относительно признания оккупации Крыма, - МИД
 
 
 
 
 
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