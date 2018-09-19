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 Сотрудница Одесской таможни задержана на взятке 600 долларов, - прокуратура. ФОТО

19 сентября правоохранители задержали на взятке заместителя начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Одесской таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Сотрудница Одесской таможни задержана на взятке 600 долларов, - прокуратура 01

"Должностное лицо таможенного органа требовало и получило от представителя предприятия 600 долларов за быстрое и беспрепятственное таможенное оформление импортируемого груза", - говорится в сообщении.

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Сотрудница Одесской таможни задержана на взятке 600 долларов, - прокуратура 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3087082
 
 
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задержали на взятке заместителя начальника отдела таможенного оформленияИсточник:https://censor.net.ua/n3087082

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начальника потрусити не забудьте...
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Бл@дь, когда уже прекратится эта коррупция в стране, почему не сажаете этих мразей, почему, почему, почему!!!
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Мелочь. Ловить надо, но на этом будет стоп. Зато размахивать добычей будут, как победившие коррупцию, до самых выборов.
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в Китай ее, на перевоспитание - лет на 50, без права амнистии
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудница Одесской таможни задержана на взятке 600 долларов, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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