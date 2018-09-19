 Сотрудница Одесской таможни задержана на взятке 600 долларов, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

"Должностное лицо таможенного органа требовало и получило от представителя предприятия 600 долларов за быстрое и беспрепятственное таможенное оформление импортируемого груза", - говорится в сообщении.

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