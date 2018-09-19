 Работа над Томосом началась с моей первой встречи с Патриархом Варфоломеем в 2014 году, - Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В то же время он отметил, что в целом работает над этим вопросом уже три года.

"Началась работа над Томосом с моей первой встречи с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом. Мои советники и мои помощники буквально с первых недель, несмотря на очень тяжелую ситуацию в Украине, очень тяжелую ситуацию на фронте (начали эту работу - ред.). Я верил, я начал работать над стратегией обретения независимости Украинской Поместной Православной Церкви. Над созданием независимой Церкви", - сказал Петр Порошенко в интервью телеканалу "Первый Западный" во время рабочей поездки во Львовскую область.

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"Почему это так важно? Украинская государственность, Украинское государство не может быть независимой, если она имеет церковь как одну из составляющих, один из столпов существования государственности, которая управляется из-за рубежа", - добавил глава государства.

"Когда в апреле этого года, после посещения мной в Великий понедельник, сразу после Пасхи, Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, было договорено, что если будут выполнены несколько предпосылок, а именно: если обращение Президента поддержит Верховная Рада. Это позиция светской власти и я очень благодарен каждому депутату, каждому, кто проголосовал за поддержку обращения Президента", - добавил он.

Петр Порошенко напомнил, что часть депутатов не поддержала тогда голосования. "Как вы знаете, только одна политическая сила препятствовала этому - не просто не голосовала, а пыталась устроить драку внутри парламента ... И я благодарен парламентариям, я был в это время в зале, что мы не позволили пойти на эту провокацию", - сказал он.

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"Но я подчеркиваю, что и после получения Томоса мы не допустим никаких провокаций, в какие рясы, и в какие бы одежды не одевались провокаторы. У нас будет сохранена свобода веры. Каждый будет ходить своей дорогой к Богу. И мы не допустим и не должны допустить пролития ни одной капли крови, ибо только верой и молитвой будет создана и будет существовать Украинская Поместная Православная Церковь ", - подчеркнул Президент.

Он также напомнил, что было и обращение к украинским иерархов. "И за 27 лет нашей независимости ни разу не было случая, когда под одним документом стояли подписи всех иерархов, кроме части Московского патриархата. И это было чудо, это было чудо. И без Божьей помощи здесь не произошло, что в один день все поставили эти подписи. И не просто поставили, а уже с апреля месяца ведут абсолютно проукраинскую, абсолютно чистую работу по помощи в создании Украинской Церкви", - подчеркнул Глава государства.

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Петр Порошенко также отметил, что Вселенский Патриарх назначил экзархов Патриархии, "которые начали уже работу на финишной прямой по предоставлению Украине Томоса".

"Но я никогда не говорю и не говорил ни о дате, ни о том, что Томос уже у нас в кармане. Я продолжаю настаивать, что получение Томоса нуждается в молитве каждого из вас. Искренней молитвы к Богу. Потому что без Божьей помощи этого не будет. И нуждается в нашей борьбы за создание Церкви", - одновременно добавил Президент.

"И еще раз хочу подчеркнуть - украинская церковь должна быть отделена от государства. Я на этом твердо стою. Тем более, от государства иностранного. И не будет украинская церковь руководствоваться Москвой - столицей страны-агрессора. Мы этого не допустим", - отметил Президент, отметив, что "именно поэтому принятие Его Всесвятейшеством решение о назначении экзархов вызвало такую ​​панику".

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.