 Работа над Томосом началась с моей первой встречи с Патриархом Варфоломеем в 2014 году, - Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В то же время он отметил, что в целом работает над этим вопросом уже три года.
"Началась работа над Томосом с моей первой встречи с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом. Мои советники и мои помощники буквально с первых недель, несмотря на очень тяжелую ситуацию в Украине, очень тяжелую ситуацию на фронте (начали эту работу - ред.). Я верил, я начал работать над стратегией обретения независимости Украинской Поместной Православной Церкви. Над созданием независимой Церкви", - сказал Петр Порошенко в интервью телеканалу "Первый Западный" во время рабочей поездки во Львовскую область.
"Почему это так важно? Украинская государственность, Украинское государство не может быть независимой, если она имеет церковь как одну из составляющих, один из столпов существования государственности, которая управляется из-за рубежа", - добавил глава государства.
"Когда в апреле этого года, после посещения мной в Великий понедельник, сразу после Пасхи, Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, было договорено, что если будут выполнены несколько предпосылок, а именно: если обращение Президента поддержит Верховная Рада. Это позиция светской власти и я очень благодарен каждому депутату, каждому, кто проголосовал за поддержку обращения Президента", - добавил он.
Петр Порошенко напомнил, что часть депутатов не поддержала тогда голосования. "Как вы знаете, только одна политическая сила препятствовала этому - не просто не голосовала, а пыталась устроить драку внутри парламента ... И я благодарен парламентариям, я был в это время в зале, что мы не позволили пойти на эту провокацию", - сказал он.
"Но я подчеркиваю, что и после получения Томоса мы не допустим никаких провокаций, в какие рясы, и в какие бы одежды не одевались провокаторы. У нас будет сохранена свобода веры. Каждый будет ходить своей дорогой к Богу. И мы не допустим и не должны допустить пролития ни одной капли крови, ибо только верой и молитвой будет создана и будет существовать Украинская Поместная Православная Церковь ", - подчеркнул Президент.
Он также напомнил, что было и обращение к украинским иерархов. "И за 27 лет нашей независимости ни разу не было случая, когда под одним документом стояли подписи всех иерархов, кроме части Московского патриархата. И это было чудо, это было чудо. И без Божьей помощи здесь не произошло, что в один день все поставили эти подписи. И не просто поставили, а уже с апреля месяца ведут абсолютно проукраинскую, абсолютно чистую работу по помощи в создании Украинской Церкви", - подчеркнул Глава государства.
Петр Порошенко также отметил, что Вселенский Патриарх назначил экзархов Патриархии, "которые начали уже работу на финишной прямой по предоставлению Украине Томоса".
"Но я никогда не говорю и не говорил ни о дате, ни о том, что Томос уже у нас в кармане. Я продолжаю настаивать, что получение Томоса нуждается в молитве каждого из вас. Искренней молитвы к Богу. Потому что без Божьей помощи этого не будет. И нуждается в нашей борьбы за создание Церкви", - одновременно добавил Президент.
"И еще раз хочу подчеркнуть - украинская церковь должна быть отделена от государства. Я на этом твердо стою. Тем более, от государства иностранного. И не будет украинская церковь руководствоваться Москвой - столицей страны-агрессора. Мы этого не допустим", - отметил Президент, отметив, что "именно поэтому принятие Его Всесвятейшеством решение о назначении экзархов вызвало такую панику".
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
- по опусканию гривны в 3,5 раза, а соответсвенно по опусканию жизненного уровня всего населения в несколько раз.
- по опусканию зарплаты в стране на последнее место в Европе, да и в мире
- по опусканию страны на первое место в Европе по нищете населения
- по выдавливанию миллионов граждан Украины из страны на зароботки (Украина без укрнинцев - лозунг Порошенко)
- по увеличению коррупции и воровства в разы
итд.
Это что, будет "Безвиз" номер 2?
чи ти кацап чи хто ще але антиукраїнець
Слишком хорошо я знаю Торта, чтобы понять, что дальше будет просто, проекция Раски Федераски...
А без меня а без меня
И солнце б утром не вставало
И солнце б утром не вставало
Когда бы не было меня (с)
арабов набрали 2 млн в ЕС а украинцев уже 10 млн скоро тут останутся одни пенсионері которіе бістро вімрут без медицині
20 років і зачищені чорноземи на продаж
Когда он баллотировался, нужно было, чтобы справку из психдиспансера показал, а то разгребаем уже пятый год за этим богомольным..
Зачем подымать экономику и платить людям все больше и больше денег на зарплаты, если можно подсунуть бесплатный Томос. веруйте дибилы и молчите.
для блага Украины нужно было всех промосковских попов и их обслугу депортировать из Украины
Сколько же тут московского мусора...
Значит Петро делает всё правильно...
Хуй сосите вонючки проклятые!
А томом дадут, и Петя войдёт в историю..
Если раньше сомневались всей семьёй за кого голосовать, то теперь уверены на 100%!
Только Петр...
А вы грязные педики, усритесь...
Во имя отца Пецы, и сына его минаминьотчика. Аминь!
цікаво, хто вірить перзовим словам?!