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 Работа над Томосом началась с моей первой встречи с Патриархом Варфоломеем в 2014 году, - Порошенко

Президент Петр Порошенко отмечает, что началом диалога о создании Украинской Поместной Православной Церкви и предоставления Томосу об автокефалии стала его встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем после Пасхи в этом году.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В то же время он отметил, что в целом работает над этим вопросом уже три года.

"Началась работа над Томосом с моей первой встречи с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом. Мои советники и мои помощники буквально с первых недель, несмотря на очень тяжелую ситуацию в Украине, очень тяжелую ситуацию на фронте (начали эту работу - ред.). Я верил, я начал работать над стратегией обретения независимости Украинской Поместной Православной Церкви. Над созданием независимой Церкви", - сказал Петр Порошенко в интервью телеканалу "Первый Западный" во время рабочей поездки во Львовскую область.

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"Почему это так важно? Украинская государственность, Украинское государство не может быть независимой, если она имеет церковь как одну из составляющих, один из столпов существования государственности, которая управляется из-за рубежа", - добавил глава государства.

"Когда в апреле этого года, после посещения мной в Великий понедельник, сразу после Пасхи, Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, было договорено, что если будут выполнены несколько предпосылок, а именно: если обращение Президента поддержит Верховная Рада. Это позиция светской власти и я очень благодарен каждому депутату, каждому, кто проголосовал за поддержку обращения Президента", - добавил он.

Петр Порошенко напомнил, что часть депутатов не поддержала тогда голосования. "Как вы знаете, только одна политическая сила препятствовала этому - не просто не голосовала, а пыталась устроить драку внутри парламента ... И я благодарен парламентариям, я был в это время в зале, что мы не позволили пойти на эту провокацию", - сказал он.

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"Но я подчеркиваю, что и после получения Томоса мы не допустим никаких провокаций, в какие рясы, и в какие бы одежды не одевались провокаторы. У нас будет сохранена свобода веры. Каждый будет ходить своей дорогой к Богу. И мы не допустим и не должны допустить пролития ни одной капли крови, ибо только верой и молитвой будет создана и будет существовать Украинская Поместная Православная Церковь ", - подчеркнул Президент.

Он также напомнил, что было и обращение к украинским иерархов. "И за 27 лет нашей независимости ни разу не было случая, когда под одним документом стояли подписи всех иерархов, кроме части Московского патриархата. И это было чудо, это было чудо. И без Божьей помощи здесь не произошло, что в один день все поставили эти подписи. И не просто поставили, а уже с апреля месяца ведут абсолютно проукраинскую, абсолютно чистую работу по помощи в создании Украинской Церкви", - подчеркнул Глава государства.

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Петр Порошенко также отметил, что Вселенский Патриарх назначил экзархов Патриархии, "которые начали уже работу на финишной прямой по предоставлению Украине Томоса".

"Но я никогда не говорю и не говорил ни о дате, ни о том, что Томос уже у нас в кармане. Я продолжаю настаивать, что получение Томоса нуждается в молитве каждого из вас. Искренней молитвы к Богу. Потому что без Божьей помощи этого не будет. И нуждается в нашей борьбы за создание Церкви", - одновременно добавил Президент.

"И еще раз хочу подчеркнуть - украинская церковь должна быть отделена от государства. Я на этом твердо стою. Тем более, от государства иностранного. И не будет украинская церковь руководствоваться Москвой - столицей страны-агрессора. Мы этого не допустим", - отметил Президент, отметив, что "именно поэтому принятие Его Всесвятейшеством решение о назначении экзархов вызвало такую ​​панику".

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3087081
 
   
 Топ комментарии
 
К чему эта скромность, с самого рождения только об этом и думал, и над этим работал, но до 2018 то заводы то пароходы лезли.
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***
А без меня а без меня
И солнце б утром не вставало
И солнце б утром не вставало
Когда бы не было меня (с)
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После хаты пшонки уже было понятно, что там одни психически больные люди, но петя просто пробивает пробитое дно - он что, хочет чтобы его канонизировали?!?!?!
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Скоро боти мінстеця будуть нам доводити, що Пеця син божий, просто його підкинули в молдавську сім'ю.
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рошеновский воровской иуда от скромности не умрёт
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Успешные люди не стесняются своих достижений. Работа над Томосом началась с моей первой встречи с Патриархом Варфоломеем в 2014 году, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5314
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Основное достижнение объекта твоего лизания ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ В ЕВРОПЕ! кир-гу-ду?
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Я хочу, чтобы у меня был успешный Президент, а не успешный человек...
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Порошенко как раз стесняется своих достижений:
- по опусканию гривны в 3,5 раза, а соответсвенно по опусканию жизненного уровня всего населения в несколько раз.
- по опусканию зарплаты в стране на последнее место в Европе, да и в мире
- по опусканию страны на первое место в Европе по нищете населения
- по выдавливанию миллионов граждан Украины из страны на зароботки (Украина без укрнинцев - лозунг Порошенко)
- по увеличению коррупции и воровства в разы
итд.
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подожди, когда петя стал президентом курс был уже не 8
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К чему эта скромность, с самого рождения только об этом и думал, и над этим работал, но до 2018 то заводы то пароходы лезли.
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И снова... И опять!
Это что, будет "Безвиз" номер 2?
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Если будет Томос , буду голосовать за Порошенко
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тем более по ходу во 2-ом туре будет он и тимошенко.
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Загадай страну на букву Д. Теперь загадай животное на букву Н. А теперь вопрос: Откуда в Дании взялся носорог?
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Честно или прикол ? Мне интересно логику , зачем за неё голосовать ?
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А зачем жить в раиссе и писать на цензоре из под датского прокси, выдавая себя за украинца?
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А какие будут ваши доказательства что я в росии ?
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потому что ваня,несмотря на то что написАл название своей страны с двумя ашыпками Работа над Томосом началась с моей первой встречи с Патриархом Варфоломеем в 2014 году, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1114 Понимаю...Методички такие...Крым чей,ванюша ? Работа над Томосом началась с моей первой встречи с Патриархом Варфоломеем в 2014 году, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9403
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української клави в тебе немає
чи ти кацап чи хто ще але антиукраїнець
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Я в Дании с 1992 года . Так ее у мене немае. Я гражданин Дании , но с Украины и до того захiдноi.
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Из тех кандидатов, что есть, то выберу её...
Слишком хорошо я знаю Торта, чтобы понять, что дальше будет просто, проекция Раски Федераски...
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Она 100% продаст Украину росии , это жулька ещё та фальшивая
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еще один газовый контракт с Рашкой ты сам будеш выплачивать, или соседей попросиш помочь?
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После хаты пшонки уже было понятно, что там одни психически больные люди, но петя просто пробивает пробитое дно - он что, хочет чтобы его канонизировали?!?!?!
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И обязательно, чтобы ещё до выборов..
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Апостроф уже зйив, кацапудало юзовское?
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Ага, ряса дьякона мацковскага патриархата))
Работа над Томосом началась с моей первой встречи с Патриархом Варфоломеем в 2014 году, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5354
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***
А без меня а без меня
И солнце б утром не вставало
И солнце б утром не вставало
Когда бы не было меня (с)
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А де ви відшукали цей Петриковий Томос? Работа над Томосом началась с моей первой встречи с Патриархом Варфоломеем в 2014 году, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5123
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Что бы кто не говорил , а если будет Томос , будет Порошенко в истории тот кто его принёс в Украине. Факт ест фактом
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И тут успел присвоить себе успех, наш мудрец...
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А разве не его ? Надо быть честным и честно это признать ?
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а шо разве той шоколадний підТор є священником
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Представь себе. И безвиза с оружием он добился. Работа над Томосом началась с моей первой встречи с Патриархом Варфоломеем в 2014 году, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9902
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да уже арабов с их безвизом без оружия превзошли
арабов набрали 2 млн в ЕС а украинцев уже 10 млн скоро тут останутся одни пенсионері которіе бістро вімрут без медицині
20 років і зачищені чорноземи на продаж
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Кто-то верит, что он реально верующий?
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Какая разница? Пусть хоть буддист, он делает большое дело.
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У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота. (с)
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И кому же ты палец показываешь? Армии, языку или вере?
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Педро скоро поосто почне читати рядки із Кобзаря, бо до виборів ще далеко, а новини в нього закінчуються)))
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в Украине только идиот с православием головного мозга может простить Порошенке и его банде все провалы, не выполненые обещания и навсегда утраченое время на развитие страны, если банда для замыливания глаз добьется Томоса
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И это было чудо, это было чудо. И без Божьей помощи здесь не произошло, что в один день все поставили эти подписи.

Когда он баллотировался, нужно было, чтобы справку из психдиспансера показал, а то разгребаем уже пятый год за этим богомольным..
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а если бы тогда не встретился, то может бы уже бы давно и дали.
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Де два Українці- там три гетьмани! Українці- схаменіться! Котлети- окремо! Мухи- окремо! Все, що робить Порошенко для блага України НЕ МОЖНА КРИТИКУВАТИ! Критикуйте те, що не служить Україні! Томос ( я- не православний) - напевно одне з самих позитивних досягнень президентури Порошенко!
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порошенко это делает для своей победы на выборах.
Зачем подымать экономику и платить людям все больше и больше денег на зарплаты, если можно подсунуть бесплатный Томос. веруйте дибилы и молчите.

для блага Украины нужно было всех промосковских попов и их обслугу депортировать из Украины
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а доказательства есть? еще немного и окажется, что это петя томос дает.
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Ебатьььь..
Сколько же тут московского мусора...
Значит Петро делает всё правильно...
Хуй сосите вонючки проклятые!
А томом дадут, и Петя войдёт в историю..
Если раньше сомневались всей семьёй за кого голосовать, то теперь уверены на 100%!
Только Петр...
А вы грязные педики, усритесь...
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За что себя люблю - так это за красоту и скромность

Робота над Томосом почалася з моєї першої зустрічі з Патріархом Варфоломієм у 2014 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1623
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Скоро оно начнет рассказывать, что его буквально-таки бог послал дремучим украинцам, обрести омрiяний поколiннями томос.
Во имя отца Пецы, и сына его минаминьотчика. Аминь!
Робота над Томосом почалася з моєї першої зустрічі з Патріархом Варфоломієм у 2014 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9078
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Работу над развалом дохлого СССра я начал 1 сентября 1968 года,но сначала я упорно завалил Берлинскую Стену в ГДР...,и я это могу доказать.... Робота над Томосом почалася з моєї першої зустрічі з Патріархом Варфоломієм у 2014 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9873 Робота над Томосом почалася з моєї першої зустрічі з Патріархом Варфоломієм у 2014 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9873
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Гоффноедам Мавзолейным Порошенко служит лакмусом,и это тоже можно доказать что ИМЕННО ГОВОРИЛ плешивый Педофил Кремля в Минске
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а Томос, він в ті 144 перемоги входить, чи це раніше було?!
цікаво, хто вірить перзовим словам?! Робота над Томосом почалася з моєї першої зустрічі з Патріархом Варфоломієм у 2014 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6158
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"И еще раз хочу подчеркнуть - украинская церковь должна быть отделена от государства. Я на этом твердо стою. Тем более, от государства иностранного. И не будет украинская церковь руководствоваться Москвой - столицей страны-агрессора. Мы этого не допустим", - отметил Президент, Источник: https://censor.net.ua/n3087081"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРабота над Томосом началась с моей первой встречи с Патриархом Варфоломеем в 2014 году, - Порошенко
 
 
 
 
 
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