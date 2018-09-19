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Все про:судья (2024) ВККСУ (288)

 ВККСУ признала 16 судей соответствующими занимаемой должности и двух - несоответствующими

На заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) 18 сентября проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 22 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 16 судей признаны соответствующими занимаемой должности, и два - несоответствующими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККС продолжит проведение собеседований с судьями 28 сентября и 1 октября 2018 г.. СПИСОК

ВККСУ признала 16 судей соответствующими занимаемой должности и двух - несоответствующими 01
ВККСУ признала 16 судей соответствующими занимаемой должности и двух - несоответствующими 02

Источник: https://censor.net.ua/n3087080
 
 
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Фсех судей вернуть в зад. Как до 14года. Чего рещуну тянуть то?
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Фиг его знает, то ли на 16 пи...ов 2 натурала, то ли наоборот.
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Подумал также, но в отличии от меня, у вас сочнее получилась формулировка...
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если быстро читать эту аббревиатуру - ВККСУ - сразу ёкает - ВЛКСМУ ВККСУ визнала 16 суддів такими, що відповідають обійманій посаді, і двох - такими, що не відповідають - Цензор.НЕТ 3197 (честно!)
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Кілька годин тому, покликавши на допомогу бєркутастів, судді Деснянського району Києва (одна крадійка, одна без юросвіти) за допомогою прокурвора-мерзотника присудили 9 років тюрми і мільйонні виплати українському тяжкопораненому добровольцю офіцеру-танкісту (замість частини черепа металева пластина) за те, що вчинив спротив побиттю якимось качкОм-русолюбом.
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