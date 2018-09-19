 ВККСУ признала 16 судей соответствующими занимаемой должности и двух - несоответствующими

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 16 судей признаны соответствующими занимаемой должности, и два - несоответствующими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККС продолжит проведение собеседований с судьями 28 сентября и 1 октября 2018 г.. СПИСОК



