 ВККСУ признала 16 судей соответствующими занимаемой должности и двух - несоответствующими

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ, 16 судей признаны соответствующими занимаемой должности, и два - несоответствующими.
218 6
Квалифоценивание: ВККСУ признала 24 судьи соответствующими занимаемой должности. СПИСОК
В ВККС подано 60 заявлений от кандидатов для участия в конкурсе в Верховный Суд и 25 - в Антикоррупционный суд
Судья старого Верховного Суда судится с Высшей квалификационной комиссией судей
Сделка со следствием: что может рассказать Манафорт
Высшая квалифкомиссия начала предоставлять рекомендации по переводу судей в новосозданные суды
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Temprary FD
Фсех судей вернуть в зад. Как до 14года. Чего рещуну тянуть то?
показать весь комментарий
19.09.2018 22:32
Мне нравится 1
Frank Piter
Фиг его знает, то ли на 16 пи...ов 2 натурала, то ли наоборот.
показать весь комментарий
19.09.2018 22:32
Мне нравится 2
magic SOM
Подумал также, но в отличии от меня, у вас сочнее получилась формулировка...
показать весь комментарий
19.09.2018 22:36
Мне нравится 1
Вася Шевченко f77d76ba
если быстро читать эту аббревиатуру - ВККСУ - сразу ёкает - ВЛКСМУ (честно!)
показать весь комментарий
19.09.2018 22:40
Мне нравится
Володимир Миколаєць
Були ВЛКСМ і ЛКСМУ.
показать весь комментарий
19.09.2018 22:49
Мне нравится 1
Володимир Миколаєць
Кілька годин тому, покликавши на допомогу бєркутастів, судді Деснянського району Києва (одна крадійка, одна без юросвіти) за допомогою прокурвора-мерзотника присудили 9 років тюрми і мільйонні виплати українському тяжкопораненому добровольцю офіцеру-танкісту (замість частини черепа металева пластина) за те, що вчинив спротив побиттю якимось качкОм-русолюбом.
показать весь комментарий
19.09.2018 22:48
Мне нравится