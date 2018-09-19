 "То что сейчас делает НАБУ, это называется - "держать хорошую мину при плохой игре", - Геращенко о столкновении силовиков под САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Что это была за драка сотрудников спецназа НАБУ рядом со зданием САП сегодня в 14 часов дня?

Что это было на видео ?!

1. Задержание правонарушителей - коррупционеров? Тогда их ФИО - в студию !

2. Спасение заложников ? Кто был заложником?

3. Или это была попытка скрыть следы преступления - незаконного прослушивания сотрудников Специализированной Антикоррупционной прокуратуры.

Мои источники и здравая логика подсказывают, что это был третий вариант...

То что сейчас делает НАБУ, это называется - "держать хорошую мину при плохой игре".

Жаль... Вместо реальной борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, мы получили лишь мышиную возню с признаками уголовных преступлений...

Общая сумма средств выделенная из государственного бюджета на функционирование НАБУ за 2015-2018 годы составила: 2 155 205 000 гривен"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП с Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.