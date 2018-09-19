 "То что сейчас делает НАБУ, это называется - "держать хорошую мину при плохой игре", - Геращенко о столкновении силовиков под САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "Что это была за драка сотрудников спецназа НАБУ рядом со зданием САП сегодня в 14 часов дня?
1. Задержание правонарушителей - коррупционеров? Тогда их ФИО - в студию !
2. Спасение заложников ? Кто был заложником?
3. Или это была попытка скрыть следы преступления - незаконного прослушивания сотрудников Специализированной Антикоррупционной прокуратуры.
Мои источники и здравая логика подсказывают, что это был третий вариант...
То что сейчас делает НАБУ, это называется - "держать хорошую мину при плохой игре".
Жаль... Вместо реальной борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, мы получили лишь мышиную возню с признаками уголовных преступлений...
Общая сумма средств выделенная из государственного бюджета на функционирование НАБУ за 2015-2018 годы составила: 2 155 205 000 гривен"
Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.
По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП с Охматдета.
"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.
По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.
Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
я спать хочу
а вы всё шебуршитесь
антон на жопе сьехал с альп
а вниз доехали кроссовки
и скальп
топор намазав цианидом
антон отправился к петру
а цианид зачем? - ты спросишь
а мог спросить и про топор
Эту фразу можно применить ко всей руководящей верхушке государства!
так может сами у армяна тупорылого посасываете? чего обосрались-то сухдрочеры прыщавые? он же всем нам кричал, что "мусора не люди", так вот и доказывает это всем свои поведением, каждый день!
да,езыг рускавый подучи-а то на гопника с магалы похож
http://ua24ua.net/vilizivaet_yazikom_v_seti_poyavilos_shokiruyushchee_video_trapezi_nardepa/
😱
Да за эти бабки все бомжи вместо всех мусоров и курв .... А 25 лимонов для НАБУ это просто капля в море
Антонина может считать свою паству идиотами, но люде зачем? Не охота ему в турму, а придется!
Мусорам януковича нужно доверять
Они-профи и патриоты
А це Джордж, брат свинки Пепи...
Молодец, Сытник!