EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  1667  41
Все про:НАБУ (2455) конфликт (686) прослушка (231) Геращенко Антон (936) САП (862)

 "То что сейчас делает НАБУ, это называется - "держать хорошую мину при плохой игре", - Геращенко о столкновении силовиков под САП

Народный депутат Украины Антон Геращенко считает, что в опубликованном видео конфликта силовиков НАБУ пыталось скрыть факт незаконного прослушивания сотрудников Специализированной Антикоррупционной прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Что это была за драка сотрудников спецназа НАБУ рядом со зданием САП сегодня в 14 часов дня?

Что это было на видео ?!

1. Задержание правонарушителей - коррупционеров? Тогда их ФИО - в студию !

2. Спасение заложников ? Кто был заложником?

3. Или это была попытка скрыть следы преступления - незаконного прослушивания сотрудников Специализированной Антикоррупционной прокуратуры.

Мои источники и здравая логика подсказывают, что это был третий вариант...

То что сейчас делает НАБУ, это называется - "держать хорошую мину при плохой игре".

Жаль... Вместо реальной борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, мы получили лишь мышиную возню с признаками уголовных преступлений...

Общая сумма средств выделенная из государственного бюджета на функционирование НАБУ за 2015-2018 годы составила: 2 155 205 000 гривен"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП с Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Источник: https://censor.net.ua/n3087079
 
   
 Топ комментарии
 
НАБУ плохое, оно открыло рюкзачное дело против сына друга Геращенка Авакова. А САП хорошая, она это дела закрыла.
 показать весь комментарий
 
Раз Антонина списалась за САП значит право НАБУ, а САП-продажные шкуры.
 показать весь комментарий
 
Такого бардака, как при соевых, никогда не было. Все, к чему прикоснутся, превращается в говно. За Княжичами соскучились?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Раз Антонина списалась за САП значит право НАБУ, а САП-продажные шкуры.
 показать весь комментарий
 
 
НАБУ плохое, оно открыло рюкзачное дело против сына друга Геращенка Авакова. А САП хорошая, она это дела закрыла.
 показать весь комментарий
 
 
немного водкой раззадорен
антон на жопе сьехал с альп
а вниз доехали кроссовки
и скальп
 показать весь комментарий
 
 
***
топор намазав цианидом
антон отправился к петру
а цианид зачем? - ты спросишь
а мог спросить и про топор
 показать весь комментарий
 
 
Если соефый говорит одно, значит на деле все наоборот. Доказано 4годами
 показать весь комментарий
 
 
Антоша лучше расскажи про тестя-олигарха, который оплачивает твою квартиру по 3 штуки зелени ежемесячно.
 показать весь комментарий
 
 
Такого бардака, как при соевых, никогда не было. Все, к чему прикоснутся, превращается в говно. За Княжичами соскучились?
 показать весь комментарий
 
 
та да, странно что друг друга не перестреляли в своих дорогих носках
 показать весь комментарий
 
 
Отож така секретність їм не на користь.😏
 показать весь комментарий
 
 
Очень хорошо сформулировал!
Эту фразу можно применить ко всей руководящей верхушке государства!
 показать весь комментарий
 
 
А шо значит " законное прослушивание"- это когда у коррупционеров спрашивают разрешение на прослушку?
 показать весь комментарий
 
 
Прослуховування телефонних розмов доступно правоохоронним органам. Але скористатися цим способом дозволено лише за рішенням суду. І те, за наявності особливих, зазначених у законодавстві, підстав.
 показать весь комментарий
 
 
шо модеры - трем по быстрому комменты против подстилки авакяновской??
так может сами у армяна тупорылого посасываете? чего обосрались-то сухдрочеры прыщавые? он же всем нам кричал, что "мусора не люди", так вот и доказывает это всем свои поведением, каждый день!
 показать весь комментарий
 
 
та не...ольгинских под прокси убирают...думаю и тебя уберут
 показать весь комментарий
 
 
Правильно фсех убрать или на пором. Только вас соефых 314ров и оставить. Вот тогда заживете😷 . Да соефый?
 показать весь комментарий
 
 
заживем...но вы к тому времени уже будете за забором...и вертухаи на вышках вдоль границы московии "Те що зараз робить НАБУ, це називається - "тримати хорошу міну при поганій грі", - Геращенко про зіткнення силовиків під САП - Цензор.НЕТ 5097.по всему периметру,не только со стороны Украины.
да,езыг рускавый подучи-а то на гопника с магалы похож
 показать весь комментарий
 
путих куйло.рашка-засрашка.😷 Соефый ты туп и смешен😷
 показать весь комментарий
 
Вылизывает языком: в сети появилось ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО трапезы нардепа. И эти люди запрещают нам...
http://ua24ua.net/vilizivaet_yazikom_v_seti_poyavilos_shokiruyushchee_video_trapezi_nardepa/
😱
 показать весь комментарий
 
 
в год нам НАБУ ОБХОДИТСЯ 25ЛИМОНОВ зелени , да за такие бабки бомжи нам всех коррупционеров пустыми бутылками прибьют
 показать весь комментарий
 
 
А можно данные на мусарню, гебню, прокурвворов,судей и аппарата шоколада? Чисто для сравнения
 показать весь комментарий
 
 
https://gordonua.com/news/money/gosbyudzhet-2018-rashody-na-minoborony-vyrosli-do-866-mlrd-grn-mvd-do-66-mlrd-grn-genprokuratury-do-72-mlrd-grn-225595.html
 показать весь комментарий
 
МВД - до 66 млрд грн, Генпрокуратуру - до 7,2 млрд грн
Да за эти бабки все бомжи вместо всех мусоров и курв .... А 25 лимонов для НАБУ это просто капля в море
 показать весь комментарий
 
"Компаньйоны" из коалиции снова побили "горшки" - САП и полиция против НАБУ и СБУ. Народный фронт против шоколадного фронта, что творят, позорище!
 показать весь комментарий
 
 
Знаете что делает крыса когда ей на хвост наступают?...пищит и кидается...А НАБУ давно топчится в центре крысятника...а ваша трактовка тянет на 10 копеек ценности!
 показать весь комментарий
 
"тянули кабель" в шыкаладном королевстве девственые дыбилы... ЯпатСталом))))

Антонина может считать свою паству идиотами, но люде зачем? Не охота ему в турму, а придется!
 показать весь комментарий
 
 
Придворная пид....... сивого пытается меня убедить,что ГПУ януковича,возглавляемая кумом президента и алкоголком по совместителству,политиканом и папкиним содержантом луценком нужно доверять,а НАБУ нет
Мусорам януковича нужно доверять
Они-профи и патриоты
 показать весь комментарий
 
 
Никому нельзя доверять, нормальный человек туда (в антикоррупционные органы, ментовку, прокуратуру и т.д.) работать не пойдет. Туда идут жулики и прохвосты.
 показать весь комментарий
 
Ширма злочинів банди - САП. Не відмажеш і не перекинеш на іншого, бойовий мотоцикліст.
 показать весь комментарий
 
Знайомтесь,
А це Джордж, брат свинки Пепи...
 показать весь комментарий
 
Это он о своем деле по подозрению в коррупции???))) Даааааа..... У Антохи есть причина ненавидеть и поливать помоями НАБУ...... )))
Молодец, Сытник! "Те що зараз робить НАБУ, це називається - "тримати хорошу міну при поганій грі", - Геращенко про зіткнення силовиків під САП - Цензор.НЕТ 9149
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"То что сейчас делает НАБУ, это называется - "держать хорошую мину при плохой игре", - Геращенко о столкновении силовиков под САП
 
 
 
 
 
 вверх