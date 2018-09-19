 Лига чемпионов: "Шахтер" играет вничью с немецким "Хоффенхаймом" в Харькове

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Счет открыли гости, на 6 минуте отличился Гриллич. Горняк Исмаили на 27 минуте сравнял счет. На перерыв команды ушли при счете 1-2, за "Хоффенхайм" забил Нордвейт.
На 81 минуте новичок "Шахтера" Майкон дальним ударом спас всою команду от поражения.
Бо відскочили
Гадаю, що нічия все ж таки, закономірний результат...
Хоффенхайм (нем. Hoffenheim) - деревня в районе Рейн-Неккар (земля Баден-Вюртемберг), подчинённая городу Зинсхайм. Население 3272 человека (на март 2011 года) .
Упоминается с 773 года в германских источниках как Ховахайм (нем. Hovaheim). Подчинение Зинсхайму и статус деревни присвоены 1 июля 1972.
Известна благодаря футбольной команде «Хоффенхайм», выступающей в чемпионате Германии по футболу (хотя проводит игры на стадионе в Зинсхайме Вирзоль-Рейн-Неккар-арена, вместимость 30150 ).
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Але сьогодні вболівав за українську команду!
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