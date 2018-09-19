 Лига чемпионов: "Шахтер" играет вничью с немецким "Хоффенхаймом" в Харькове

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Счет открыли гости, на 6 минуте отличился Гриллич. Горняк Исмаили на 27 минуте сравнял счет. На перерыв команды ушли при счете 1-2, за "Хоффенхайм" забил Нордвейт.

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На 81 минуте новичок "Шахтера" Майкон дальним ударом спас всою команду от поражения.