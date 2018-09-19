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Все про:Лига чемпионов (214) футбол (3007) Шахтер (523)

 Лига чемпионов: "Шахтер" играет вничью с немецким "Хоффенхаймом" в Харькове

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью 2:2 с немецким "Хоффенхаймом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Счет открыли гости, на 6 минуте отличился Гриллич. Горняк Исмаили на 27 минуте сравнял счет. На перерыв команды ушли при счете 1-2, за  "Хоффенхайм" забил Нордвейт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Определены соперники "Шахтера" в групповой стадии Лиги чемпионов

На 81 минуте новичок "Шахтера" Майкон дальним ударом спас всою команду от поражения.

Источник: https://censor.net.ua/n3087078
 
 
 Топ комментарии
 
Нужно срочно подымать тариф на электроэнергию чтобы Ахметка смог еще докупить обезьян.
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це ще за щастя-бо німці могли накидати повну торбу в першому таймі.
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да, жаль , що Хоффенхайм не перемогла...
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На крайняк в Донецке и копать поле только у себя дома
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А могли і перемогти...
Гадаю, що нічия все ж таки, закономірний результат...
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да, жаль , що Хоффенхайм не перемогла...
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що це за команда "Хоффенхайм".? з якого мікрорайону?
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дворова команда, всього з 1899 року футболом займаються
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Для забаненных в Гугле :
Хоффенхайм (нем. Hoffenheim) - деревня в районе Рейн-Неккар (земля Баден-Вюртемберг), подчинённая городу Зинсхайм. Население 3272 человека (на март 2011 года) .
Упоминается с 773 года в германских источниках как Ховахайм (нем. Hovaheim). Подчинение Зинсхайму и статус деревни присвоены 1 июля 1972.
Известна благодаря футбольной команде «Хоффенхайм», выступающей в чемпионате Германии по футболу (хотя проводит игры на стадионе в Зинсхайме Вирзоль-Рейн-Неккар-арена, вместимость 30150 ).
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це ще за щастя-бо німці могли накидати повну торбу в першому таймі.
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я так розумію, сепари з групи не виходять навіть в кубок УЕФА?
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Не провокуйте!!!
Зараз, на сайті, вже ви поводитесь як сєпар!
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я колись був фанатом Динамо Суркіс, тоді ще Лобан тренував дегенератів, але потім Динамо перестало грати в футбол
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Нужно срочно подымать тариф на электроэнергию чтобы Ахметка смог еще докупить обезьян.
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В бундеслізі в мене, дійсно, улюблена команда Хоффенхайм!
Але сьогодні вболівав за українську команду!

P.s. Для багатьох вумнєков тута на сайті, не потрібно змішувати в купу команду, клуб та власника!
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Да эта команда давно смешала себя с го...ом. Против нее более даже в Европе большая часть Украины. И дело далеко не только в Ахметове. Клуб сам гнилой, от главного тренера до последнего массажиста.
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Небось онанизмом занимался твой друг и бицуху накачал
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Цензор.НЕТНовостиСпортЛига чемпионов: "Шахтер" играет вничью с немецким "Хоффенхаймом" в Харькове
 
 
 
 
 
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