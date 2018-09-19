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 Госкомтелерадио инициировало введение санкций в отношении российских издательств, публикующих книги антиукраинского содержания

Правительство поддержало предложение применить экономические санкции против российских издательств, которые систематически публикуют книги антиукраинского содержания.

"Правительство утвердило своим распоряжением предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к российским издательствам, продуцирующим и распространяющим продукцию антиукраинского содержания. Проект распоряжения разработан Госкомтелерадио по поручению Вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Госкомтелерадио.

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Отмечается, что в течение последних трех лет организация постоянно отслеживает сферу книгораспространения. "По результатам мониторинга составлен Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека. По состоянию на 15 августа в Перечень внесены 167 изданий, выпущенных 35 российскими издательствами", - информируют в Госкомтелерадио.

Санкции будут касаться российских издательств, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер.

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Проектом распоряжения предусмотрено вынести вопрос о применении к определенным юридических лиц персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3087077
 
   
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А стосовно "українських" каналів за таке саме де аналогічні матеріали
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А что у нас ещё нет отдельного ведомства Госкомкнижки? Как так?
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Свежее захоронение под Санкт-Петербургом: ИХТАМНЕТЫ из Донбасса

https://www.youtube.com/watch?v=WnjDXqYjq5w
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быть такого не может!
на 5 году, так называемой, "войны"
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ну й добре, головне почати, а там далі піде як по маслу
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Папір кацапський від йаду тільки краще горить,збільшуйте постачу зима попереду.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоскомтелерадио инициировало введение санкций в отношении российских издательств, публикующих книги антиукраинского содержания
 
 
 
 
 
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