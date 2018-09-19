 Опубликовано кадры с места крушения МиГ-31 российской армии. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, кадры опубликовал российский пропагандистский ресурс "Лайф"

На записи видны горящие обломки истребителя, а также машины пожарных.

Ранее сообщалось, что упавший самолет выполнял полет без боекомплекта. Сообщается, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Оба пилота катапультировались, они живы, отметили в Минобороны.

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