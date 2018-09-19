 Опубликовано кадры с места крушения МиГ-31 российской армии. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, кадры опубликовал российский пропагандистский ресурс "Лайф"
На записи видны горящие обломки истребителя, а также машины пожарных.
Ранее сообщалось, что упавший самолет выполнял полет без боекомплекта. Сообщается, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Оба пилота катапультировались, они живы, отметили в Минобороны.
http://alternathistory.com/files/users/user8717/e9JegU2l.jpg
в Воронеже перекрестились, на этот раз пронесло
МиГ-21
МиГ-31
https://www.youtube.com/watch?v=WnjDXqYjq5w
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ ПРО ИЛ-20 БЫЛА ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, ПРИЧЁМ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ.
Вчера, кацапы обвинили Израиль в причастности к гибели Ил-20.
Сегодня, они искупили вину, угробив свой Миг-31.
Или с фото МиГ-31 проблемы?
А так вроде всё норм - хорошая новость...)))
https://charter97.org/ru/news/2018/9/19/305902/