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 Происшествия, За рубежом
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Все про:авиакатастрофа (1002) армия РФ (5640) самолет (2101)

 Опубликовано кадры с места крушения МиГ-31 российской армии. ВИДЕО

В сети появилось видео с места падения истребителя МиГ-31 в Нижегородской области Российской федерации.

Как передает Цензор.НЕТ,  кадры опубликовал российский пропагандистский ресурс "Лайф"

На записи видны горящие обломки истребителя, а также машины пожарных.

Ранее сообщалось, что упавший самолет выполнял полет без боекомплекта. Сообщается, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Оба пилота катапультировались, они живы, отметили в Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский истребитель-перехватчик Миг-31 разбился во время тренировочного полета в Нижегородской области

Источник: https://censor.net.ua/n3087076
 
   
 Топ комментарии
 
Места безлюдные, но кацапы там водятся в изобилии.
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ГОСПОДИ СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ТО, ЧТО ТВОРИШЬ С кацапами. Просто красавчик.)
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Это Цензор, могли бы и такое влепить
http://alternathistory.com/files/users/user8717/e9JegU2l.jpg
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это месть за Ил-20
в Воронеже перекрестились, на этот раз пронесло
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вот думают теперь кого первым БОМБИТЬ Опубліковано кадри з місця катастрофи МіГ-31 російської армії - Цензор.НЕТ 920
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Юрку Шувадову хана! За одно с масонами он падла!!!! Поле то его!!!!
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Крайне опечален... Тем, что пилоты остались коптить землю...
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Якщо " самолет упал в безлюдном месте", то хто знімав на телефон перші секунди після падіння? )))
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Места безлюдные, но кацапы там водятся в изобилии.
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Местная фауна. Научное название - москаль обыкновенный. Животное тупое, нечистоплотное и агрессивное по отношению к людям. Естественная среда обитания - болота. Любимый напиток - водка. Подлежит отстрелу.
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ГОСПОДИ СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ТО, ЧТО ТВОРИШЬ С кацапами. Просто красавчик.)
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)) да уш. играет явно на нашей стороне и тонко над ними прикалывается.
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Рожденный ползать ни летать, ни плавать как то не может.
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новость была бы отличной без катапультирования
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на воронеж летел, ответкой за посонов с ила ))
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з.ы. )) заметьте, самалёты тоже парами накрываются, ил-миг, как и кабыздох-захерченко ))) случайность? ))))
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Как то последнее время кацапам с самолетами не везет. Может им лучше на земле гнить, результат то один.
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Охотникам за цветными металлами подфартило!
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якби не кривизна Землі путін би їм показав. путін мощний карлик!
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Вот посыпалось, так посыпалось! Бог, создатель, демиург, природа (кому как) посылает сигналы, только не каждый их может прочитать. Такое впечатление: московия - всё!
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летели Израиль наказывать. Или Лондон брать.
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https://imgprx.livejournal.net/d04e30771d64c27ca3570c2dddc140515d6d473f/_8FbIrDJa1Yneo2oLOiT7QfBWK6Wgws0oy_nnJ4dYovn7ydFrQdHdTMV1Wy9TQ7ZzRlTrxYJkCyhVyVf5MSIxQMnJsquBSCgW_yZ_PXHYAw0_JKHjD3m-882CV-UudpM
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Евреи настолько экономные, что даже не стали тратить на российский самолёт свою ракету!Опубліковано кадри з місця катастрофи МіГ-31 російської армії - Цензор.НЕТ 1883
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Я Вам больше скажу - разбившийся борт - это МиГ-31БСМ номер "95 синий" . И найти его фото в сети не вызывает проблем.Опубліковано кадри з місця катастрофи МіГ-31 російської армії - Цензор.НЕТ 589
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да нам насрать как обзывается этот мордовский ватолет. просто жаль сто летуны удмуртские не зашкварились. А еще луче бы было если бы он ипанулся на какую нибудь дяревню.
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Это понятно. Не понятно как можно из тысяч фото МиГ-31 воткнуть в статью хорватский МиГ-21.
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Снял с языка (клавиатуры). Там дежурит, видно девушка-ботаник-пофигистка.
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просто копирайтер новости всунул первую попавшуюся картинку
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Свежее захоронение под Санкт-Петербургом: ИХТАМНЕТЫ из Донбасса

https://www.youtube.com/watch?v=WnjDXqYjq5w
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"...упавший самолет выполнял полет без боекомплекта. Сообщается, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Оба пилота катапультировались, они живы".

ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ ПРО ИЛ-20 БЫЛА ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, ПРИЧЁМ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ. Опубліковано кадри з місця катастрофи МіГ-31 російської армії - Цензор.НЕТ 3497
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Сегодня заканчивается Йом Кипур - большой еврейский праздник, День искупления или День всепрощения.
Вчера, кацапы обвинили Израиль в причастности к гибели Ил-20.
Сегодня, они искупили вину, угробив свой Миг-31.
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А зачем хорватский МиГ-21бис на заставку поставили?
Или с фото МиГ-31 проблемы?
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Жаль что успели катапультироваться...
А так вроде всё норм - хорошая новость...)))
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Ну і з ким вони мають воювати, це просто смішно.
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Российская экономика отстала от мира в восемь раз

https://charter97.org/ru/news/2018/9/19/305902/
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Попал, видимо, на неканоническую территорию. Потерял скрепность и йухнул.
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Велике прохання викласти відео влучення російської ракети випущеної офіцерами російської армії в російський військовий літак.
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Фигня самолет, вон в Кабардино- Балкарии весело: https://youtu.be/AiyEZnb4mRA
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Это бревно летало ещё в семидесятые годы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОпубликовано кадры с места крушения МиГ-31 российской армии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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