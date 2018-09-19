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 Террорист Орленко убивший сам себя при испытании российского бронежилета, примкнул к боевикам в 2014 году в Славянске. ФОТОрепортаж

В сети появилась информация о террористе Орленко, который проверил на себе российский бронежилет "шестого класса" с летальным исходом для себя.

Как передает Цензор.НЕТ, информация появилась на сайте kramatorsk.info

Ранее Цензор.НЕТ опубликовал видео, где российский наемник умер после смертельного ранения во время испытания российского бронежилета.

Террорист Орленко убивший сам себя при испытании российского бронежилета, примкнул к боевикам в 2014 году в Славянске 01
Террорист Орленко убивший сам себя при испытании российского бронежилета, примкнул к боевикам в 2014 году в Славянске 02
Террорист Орленко убивший сам себя при испытании российского бронежилета, примкнул к боевикам в 2014 году в Славянске 03
Террорист Орленко убивший сам себя при испытании российского бронежилета, примкнул к боевикам в 2014 году в Славянске 04

Источник: https://censor.net.ua/n3087075
 
   
 Топ комментарии
 
пробитая тушка наземь сползла
кацапчик издох во имя Хуйла..
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Не только позывной, но и общий диагноз.

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как ни быдло, так и "защитник недороссии"...


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100 пудов....но, нахера кучу фото этого дебила на Цензоре постить ? Этот биомусор жил и сдох как поц, а его морду лица выставляют так, что можно подумать, что он погиб за Украину.
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можно подумать, что он погиб за Украину.

Не, он погиб порадовав Украину.
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Да вообще пох как он сдох, зачем нам вообще его хлебало настойчиво показывать ?
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"Мать замучили укры". - Не сп**дят так и не дыхнут.
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Не сп**дят так и не дыхнут - це не те що істина, це абсолютна істина!
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Кошька самоубиласямана.
Побольше таких скрепоносцев с пулей в животе.
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Женя меткий оказался. С первого раза..
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Со второго.
Первый попал в бронепластину.
Но идиот решил продолжить...
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Да, выжил сучёнок, подрос слегка с 2014 и пошёл мстить укропам-фашистам, но недостаток образования сказался на продолжительности жизни.
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Мальчика теперь нету, но трусы теперь будут мстить за него...
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Если бы Дарвин имел под рукой пару - тройку таких дебилов, то ехать на Галапагосские острова, для проведения исследований, было бы не обязательно!
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может пуля предназначалась солдату ЦХАЛА???
А он подло спрятался за Женю...)))
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... спрятался и не засветился на кацрадарах 6го класса...
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Щось з відео смерть обдроченця ніяк не в'яжеться. Відео тут сьогодні теж було. На відео постріл один, крові нема.
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Я не відмовився б аби у нього кишки повипадали.
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Кров в кіно бризкає в різні боки. При попаданні кулі в живіт кровотеча внутрішня, в брюшну порожнину.
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Варіант- куля пройшла між пластинами.
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Є ще варіант, куля пробила вату якою був напічканий бронік, а потім зайшла у другу вату якою набитий цей придурок😄
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добили - чтобы не мучался...\жалостливые очень...)))\
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блин... а у них же еще и каски есть. а че они так же каски не проверяют? недоработка Терорист Орленко, що вбив сам себе під час випробовування російського бронежилета, приєднався до бойовиків у 2014 році в Слов'янську - Цензор.НЕТ 2219
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пробитая тушка наземь сползла
кацапчик издох во имя Хуйла..
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Поламав москалю ребра й кості. Поховали москаля не по людськи - Видно руки, видно ноги, видно пупці. Поховали москаля, як собаку - Видно руки, видно ноги, видно... спину.
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Так все їх життя це самознищення. Орленку присвячується пісня:
Орленко учится летать. Ему салютует шум прибоя, В его глазах их - небо голубое… Ничем орлят не испугать, Орлята учатся летать. Орлята учатся летать, - То прямо к солнцу в пламень алый, То камнем падая ...
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Нет мозгов, считай - калека покойник
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там не только мозгов нет ...там...куда попал...еще что-то ...оторвалось
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Василю, все вірно! Єдині кістки, де немає мозку, ребра. Саме тому Бог створив Єву з ребра Адама.
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ой, боюсь леди не согласятся с этим фактом неоспоримым
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Було б прикольніше аби він відстрелив собі яйця.
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Ещё раз про всё тоже. Мать замучили укры до смерти, выпивали вчера с ребятами, с 2014 года в боях, прошёл, зашёл.... Ну вот ему вроде там 24 года или как то так. Вот допустим зайдём мы туда, закроем границу, вроде пусть так. А на другой день вот что с такими делать??? Их там много, и молодых и старых, разных. Мы позабыли как водили они пленных по своим улицам, эти кадры надо каждый день выкладывать по тв всех каналов! Ну вот что будем делать? Давайте думать и побыстрей. Тут же своих таких полно. Северную Ирландию с Ольстером на 40 лет захотелось? Так вокруг Англии вода---а у нас вокруг КТО?
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потому и нужно пускать слухи что ВСЕХ будем мочить... если не сбегут в рашку) А назад - не пускать
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Льоню, Ви на писали дуже коротко, що я довго викладав нижче.БРАВО!
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Я з Вами згоден. Найкращий варіант був би, щоб зайвого не страждали, це їх утилізувати. Але ж ми демократи і гуманісти, то, мабуть треба таких депортувати в Велику Мордовію. Нехай вони там проявлять свої здібності, а оскільки вони нічого не вміють крім, як в себе постріляти чи в мордву різну, то їх життя буде коротке і далеко не медове. Але це вже буде не наша жорстокість...
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Поддерживаю - тупик. В РФ их не возьмут, нам тоже они нах уже не нужны. Корми их, пои, в баню води, а между нами больше десяти тыс. трупов - украинцы не поймут.
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"Мать арестовали до смерти замучили укры"... ; орки из недоросии - скоты и ублюдки. Ложь у них считается правдой.
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Лапату блінов етому патріоту! А вєрним пабратімам па ящіку баяри для прадалженія нєльогкого дєла женьки-далбайоба!
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...Премия Дарвина - премия, присуждаемая выдающимся представителям подвида homo sapiens, освободившим генофонд от своих генов, доставив при этом как можно больше лулзов. Очищенное таким образом от генетического мусора человечество, согласно теории Дарвина, получает больше шансов на дальнейшее прогрессивное развитие. https://fishki.net/1323429-premija-darvina-nominanty-i-pobediteli-poslednego-desjatiletija-a-href.html ©
Предлагаю выдвинуть номинантом на премию (без очереди) и занести на вечно в списки долбо..бов мирового уровня.
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Боец ДНР! Успей вовремя самоутилизироваться! Будь как Домовой!
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Щось зради місцевої в темі не видно...
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)) яке не прикре самогубство. "Програмер хитёр, но не злонамерен"(С) и он таки Програмер от Бога!
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Этот дебил превзошёл Кравченко с Кирпой. Те 2 урода по 1 + 1 контрольному. Этот 3 + 2 контрольных. Министр, будь как впопучленец, застрелись повторно и красиво. Терорист Орленко, що вбив сам себе під час випробовування російського бронежилета, приєднався до бойовиків у 2014 році в Слов'янську - Цензор.НЕТ 4121
Терорист Орленко, що вбив сам себе під час випробовування російського бронежилета, приєднався до бойовиків у 2014 році в Слов'янську - Цензор.НЕТ 3584
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Коротка і нєказіста
Жізнь сєпаратіста...
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)) сепаратиста век не долог
и потому дебилен он....
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матку укры замучили . низабудимнипрастим Терорист Орленко, що вбив сам себе під час випробовування російського бронежилета, приєднався до бойовиків у 2014 році в Слов'янську - Цензор.НЕТ 8248
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Ето как же он еще и пять раз в себя стрелял и еще два раза смертельных? Походу свои еще добили чтоб не мучился.
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Внизу у кацапских броников есть неканоническая часть. Скрепность - никакая.
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кацбронежилет 6го класса нужно и испытывать
пистолетом 6го класса - водяным из Детского мира.
Слава богу обезьяны об етом не знают....
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Орленко...
Они как-то объясняют себе свои украинские фамилии?
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Одно удивляет - какая то не кацапская у него фамилия...
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Так ото ж . И для мокши они хохлы, и для украинцев они хохлы....
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коротка и неказиста жизнь дамбасянена вафлиста.
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Маю думку,що на YouTube в серіях на кшталт довбо"об 80 lvl,його довго не забудуть.
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Побольше бы таких уродов, тогда былоб ещё веселее.
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Ой,геволт! Маму этого бедного мальчика заарестовали аж до самой смерти и даже дальше! У мальчика стал такой газлуним гвалт, шо он сам себе выстрелил из пистолета прямо в животик целых две раза! Несчастных людей так жалко, шо нехай они оба там себе будут цзай гезунт. Терорист Орленко, що вбив сам себе під час випробовування російського бронежилета, приєднався до бойовиків у 2014 році в Слов'янську - Цензор.НЕТ 435
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррорист Орленко убивший сам себя при испытании российского бронежилета, примкнул к боевикам в 2014 году в Славянске. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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