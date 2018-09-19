 Террорист Орленко убивший сам себя при испытании российского бронежилета, примкнул к боевикам в 2014 году в Славянске. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, информация появилась на сайте kramatorsk.info
Ранее Цензор.НЕТ опубликовал видео, где российский наемник умер после смертельного ранения во время испытания российского бронежилета.
Как передает Цензор.НЕТ, информация появилась на сайте kramatorsk.info
Ранее Цензор.НЕТ опубликовал видео, где российский наемник умер после смертельного ранения во время испытания российского бронежилета.
Не, он погиб порадовав Украину.
Побольше таких скрепоносцев с пулей в животе.
Первый попал в бронепластину.
Но идиот решил продолжить...
А он подло спрятался за Женю...)))
кацапчик издох во имя Хуйла..
Орленко учится летать. Ему салютует шум прибоя, В его глазах их - небо голубое… Ничем орлят не испугать, Орлята учатся летать. Орлята учатся летать, - То прямо к солнцу в пламень алый, То камнем падая ...
калекапокойник
Предлагаю выдвинуть номинантом на премию (без очереди) и занести на вечно в списки долбо..бов мирового уровня.
Жізнь сєпаратіста...
и потому дебилен он....
пистолетом 6го класса - водяным из Детского мира.
Слава богу обезьяны об етом не знают....
Они как-то объясняют себе свои украинские фамилии?