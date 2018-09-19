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Все про:НАБУ (2455) Сытник (592) САП (862)

 Сотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что не знает причин блокирования автомобиля НАБУ работниками САП.

Об этом Сытник сообщил вечером 19 сентября во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам Сытника, работники САП заблокировали автомобиль НАБУ, когда сотрудники Бюро проводили "санкционированные процессуальные действия" на территории больницы "Охматдет". "Их раскрыть я не могу, потому что это тайна досудебного расследования", - добавил директор Бюро.

Сытник подчеркнул, что автомобиль НАБУ находился в полукилометре от здания САП, и ему неизвестно, по каким причинам работники САП блокировали автомобиль НАБУ. Глава Бюро назвал этот инцидент "странным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Холодницкий заявил о новой прослушке со стороны НАБУ: кабель тянули с "Охматдета"

"Ехали наши сотрудники специальных операций, они были заблокированы автомобилями Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Причины этой блокировки объяснены ни были. Потом уже наши сотрудники приняли меры, чтобы снять эту блокировку и поехать выполнять в дальнейшем свои служебные обязанности ", - отметил он.

Также Сытник рассказал, что НАБУ подает заявление в полицию из-за этого инцидента, чтобы она разобралась, на каких основаниях работники САП блокировали сотрудников НАБУ.

Читайте также: Чтобы спасти своих сотрудников от разоблачения в незаконной прослушке Сытник использовал силовое подразделение НАБУ, - САП. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП с Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Источник: https://censor.net.ua/n3087074
 
 
 Топ комментарии
 
через новость - сытник-холодницкий....сытник-холодницкий....
гав-гав... гав-гав-гав..... гав-гав..... гав-гав-гав....
а караван коррупции....идет
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кто врет?
1.Холодницкий - ?
2.Сытник - ?

я думаю шестерка порошенко и его ОПГ Холодницкий.... Сотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры, - Сытник - Цензор.НЕТ 6425
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Дуже нагадує бандитьскі розбірки...
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Дуже нагадує бандитьскі розбірки...
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А чего мерятся?
Все равно самая большая у главного БПП... Сотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры, - Сытник - Цензор.НЕТ 1817
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Она не самая большая... она самая обрезанная.... Сотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры, - Сытник - Цензор.НЕТ 3636
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Вообще-то, да...
С 54% на 4,5%, скажу, что нехило так обрезали Сотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры, - Сытник - Цензор.НЕТ 8191
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Пугает то, что они все при государственных должностях...
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А другие в этом государстве лишние....поляки, чехи, прибалты подтвердят.
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госуправление полностью разложилось и сгнило Сотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры, - Сытник - Цензор.НЕТ 7056
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через новость - сытник-холодницкий....сытник-холодницкий....
гав-гав... гав-гав-гав..... гав-гав..... гав-гав-гав....
а караван коррупции....идет
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а что делать когда 2 генерашки пузатых изображают ьурную деятельность
кстати за ваш счет
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а вокруг генерашек столько холуев-обслуги-секретуток-деньщиков-консультантов.....
и все не мизер получают и не на велосипедах ездят...
а работы - ноль целых шиш десятых!
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сегодня уже бороться с коррупцией стало просто выгоднее, чем заниматься ней) потому ребята себе рейтинг и набивают) это пиар-агентство такое - кто самый крутой антикоррупционер.
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кто врет?
1.Холодницкий - ?
2.Сытник - ?

я думаю шестерка порошенко и его ОПГ Холодницкий....
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А я думаю, что Сытник! Ему не верит даже Станиславский. Врет и изворачивается. Тьфу, противно!
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Выясняли что дороже, носки НАБУ или трусы САП ?
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Кто знает как они экспертизу проводят, может и такой метод имеет место.
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Да набейте вы уже морды друг другу но начните работать а не собачится.
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Дурнем прикидається!Чи таким і є?!!Стягнути не зароблену зарплату і в кутузку за саботаж.
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Тимошенко 4 года подряд, блокировала принятие закона об антикоррупционном суде чтобы обвинять Порошенко в коррупции?
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А как она это делала? Не ужто 226 голосами своей партии? Да? Соефый 314рас😂
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клоуны … у обоих нулевые результаты работы … одни подглядывания и подслушивания друг друга … теперь до драк и блокирования дошло … Алё, ребята !!!!!! вы друг с другом боретесь или с коррупцией ??????? похоже гнать нужно обоих !!!!
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Так и должно быть, чтобы навести порядок. В США, ФБР так же не дружит с полицией...
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А що взагалі нАБУЇ там 0.5 км. від САП робили ?
Совпадениє ну думаю.
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Почти за четыре года существования военного сбора украинцы перечислили в бюджет 37,9 млрд. грнСотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры, - Сытник - Цензор.НЕТ 1120 Но разобраться в том, куда пошли эти деньги, не могут даже слуги народа
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Жжждовня показала наглядный пример, как можно развести американцев. Сначала под их чутким руководством выбрали Сытого. Потгм Холодца. Результат в районе плинтуса. Теперь нужно кого то сделать крайним и начался междусобойчик. Все бы ничего, но эти падлы сжирают миллионы наших и не только наших денег.
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И эти люди борются за звание образцового дома культуры и быта?
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они могут только ценой на носки мерятся) это их компетенция, то как они дела ведут и коррупционеров ловят - мы уже все с вами увидели. Это пустота.
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ОПГ Авакова VS Добровольцы ВСУ
Полицейские выкрали добровольца участвовавшего в протесте под ГПУ, при этом они заявляли, что им по боку закон, но боятся, что их уволят, за неисполнение приказов начальства МВД.
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1804031
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Чому без пояснення, відробляють квотум довіри пороха - луценка
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры, - Сытник
 
 
 
 
 
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