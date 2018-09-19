 Сотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры, - Сытник

Об этом Сытник сообщил вечером 19 сентября во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По словам Сытника, работники САП заблокировали автомобиль НАБУ, когда сотрудники Бюро проводили "санкционированные процессуальные действия" на территории больницы "Охматдет". "Их раскрыть я не могу, потому что это тайна досудебного расследования", - добавил директор Бюро.
Сытник подчеркнул, что автомобиль НАБУ находился в полукилометре от здания САП, и ему неизвестно, по каким причинам работники САП блокировали автомобиль НАБУ. Глава Бюро назвал этот инцидент "странным".
"Ехали наши сотрудники специальных операций, они были заблокированы автомобилями Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Причины этой блокировки объяснены ни были. Потом уже наши сотрудники приняли меры, чтобы снять эту блокировку и поехать выполнять в дальнейшем свои служебные обязанности ", - отметил он.
Также Сытник рассказал, что НАБУ подает заявление в полицию из-за этого инцидента, чтобы она разобралась, на каких основаниях работники САП блокировали сотрудников НАБУ.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.
По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП с Охматдета.
"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.
По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.
Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Все равно самая большая у главного БПП...
С 54% на 4,5%, скажу, что нехило так обрезали
гав-гав... гав-гав-гав..... гав-гав..... гав-гав-гав....
а караван коррупции....идет
кстати за ваш счет
и все не мизер получают и не на велосипедах ездят...
а работы - ноль целых шиш десятых!
1.Холодницкий - ?
2.Сытник - ?
я думаю шестерка порошенко и его ОПГ Холодницкий....
Совпадениє ну думаю.
Полицейские выкрали добровольца участвовавшего в протесте под ГПУ, при этом они заявляли, что им по боку закон, но боятся, что их уволят, за неисполнение приказов начальства МВД.
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1804031