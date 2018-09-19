 Сотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры, - Сытник

Об этом Сытник сообщил вечером 19 сентября во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По словам Сытника, работники САП заблокировали автомобиль НАБУ, когда сотрудники Бюро проводили "санкционированные процессуальные действия" на территории больницы "Охматдет". "Их раскрыть я не могу, потому что это тайна досудебного расследования", - добавил директор Бюро.

Сытник подчеркнул, что автомобиль НАБУ находился в полукилометре от здания САП, и ему неизвестно, по каким причинам работники САП блокировали автомобиль НАБУ. Глава Бюро назвал этот инцидент "странным".

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"Ехали наши сотрудники специальных операций, они были заблокированы автомобилями Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Причины этой блокировки объяснены ни были. Потом уже наши сотрудники приняли меры, чтобы снять эту блокировку и поехать выполнять в дальнейшем свои служебные обязанности ", - отметил он.

Также Сытник рассказал, что НАБУ подает заявление в полицию из-за этого инцидента, чтобы она разобралась, на каких основаниях работники САП блокировали сотрудников НАБУ.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП с Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.