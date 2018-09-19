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 Политика Украины
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Все про:договор (203) дружба (42) Россия (70501) Климкин (1820)

 МИД на этой неделе отправит России формальную ноту о непродлении Договора о дружбе, - Климкин

Министерство иностранных дел Украины планирует в пятницу, 21 сентября, отправить в Россию уведомление о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после заседания Комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы уведомим РФ о непродлении Договора о дружбе с Россией до 30 сентября, - Порошенко

"На этой неделе мы отправим формальную ноту России - наше сообщение о непродлении (договора - Ред.). Думаю, что отправим в пятницу. Она, в принципе, готова. Во-вторых, мы, конечно, проинформируем параллельно все международные организации, в частности ООН, о непродлении - это необходимо, и поскольку у нас сейчас есть указ президента Украины, где четко прописано. Мы ждали выхода указа, поскольку проект закона был готов. Мы не должны его голосовать до даты формального сообщения. Этот закон состоит из полстраницы, но важно придерживаться всех юридических процедур", - отметил Климкин.

Напомним, 17 сентября Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Также читайте: Мы использовали договор о дружбе с РФ в наших судебных исках, но в случае пролонгации он начнет работать против нас, - Климкин

Документом предусмотрено, что Министерство иностранных дел Украины должно до 30 сентября проинформировать Россию о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года.

Также МИД должен проинформировать ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией и основания прекращения.

Источник: https://censor.net.ua/n3087073
 
   
 Топ комментарии
 
Мне интересно, а что мешало провести эти простейшие операции еще 4 года назад?
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Хорошо, что мешало разорвать этот договор в одностороннем порядке в связи с нарушением другой стороной его условий?
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Задача - кидатися лайном, а не думати.
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Мне интересно, а что мешало провести эти простейшие операции еще 4 года назад?
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"...непродлении..." а если подумать? Или не дано?
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Задача - кидатися лайном, а не думати.
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В тебе майже вийшло )) Може строк дії цього самого договору до 2019 року, нє?
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Хорошо, что мешало разорвать этот договор в одностороннем порядке в связи с нарушением другой стороной его условий?
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Відсутність в самому тексті умов розірвання договору, нє?
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Это не лишает права разорвать договор в одностороннем порядке на общих основаниях - в связи с его невыполнением другой стороной.
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Венская конвенция о праве международных договоров
Принята 23 мая 1969 годаСтатья 60. Прекращение договора или приостановление его действия вследствие его нарушения
1. Существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право другому участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или в части.
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Ти трохи пошукай та проаналізуй чому саме не розірвали, а не продовжили. Доречи, цю тему давно розжували, но мабуть ти хворів
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Потому что Петя не может пойти на зраду торгового патньора, а в 2019 самого Пети уже не будет при власти, вот и все.
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Свыня, которой ты молишься, публично рохкает о прекращении договора? Что мешало его прекратить четыре года назад?
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Так )(уйло, якому ти молишся саме цього і хотіло. А тут не "прекращение", а "НЕ ПРОДЛЕНИЕ" після закінчення строку дії, чи ти не бачиш ніякої різниці?
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Ти хоч іноді текст статей читай: "МИД на этой неделе отправит России формальную ноту о непродлении Договора о дружбе"...
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Вот ещё одни неумеющие читать
Интерфакс Украины

Ссылку на Пейсбук балабола дать?
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Ти ще посилку на "вєсти" дай, те саме кацапське змі.
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Вот и все, что было -
Не было и нету.
Все слои размокли,
Все слова истлели.
Гражданская Оборона - Все как у людей
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Спивы так и рвуться из грудей. Но суровые троещинские соседи хмуро покачивают битами у рожи
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А чого так спішити? Тільки чотири роки війна йде.
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І-? То як - Україна напала на кацапію? Капучіно може згоріти. Check it up.
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Не називай тупість сарказмом... "...непродление Договора..."
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Сарказм це зла й уїдлива насмішка, вищий ступінь іронії, троп і засіб комічності, в основі якого лежить гострий дошкульний глум, сповнений зневаги, а то була тупість.
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формальная нота, формальная война, формальные реформы... Так и живем, формально...
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Міністерство закордонних справ України викликало посла Палестини в Україні через заяви у ЗМІ про те, що керівництво Палестини підтримує Росію у питанні анексії Криму.. Посол Палестини в Росії Абдель Хафіз Нофаль у інтерв'ю російському виданню Известия допустив офіційне визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії.
"Ми прекрасно розуміємо, що сталося в Криму, і ми підтверджуємо нашу позицію підтримати дії Росії з цього питання", - сказав дипломат.
У відповідь МЗС України затребувало у палестинського посла Мохаммеда Аль-Ассада роз'яснень.
"Посол Палестини в Україні Мохаммед Аль-Ассад підтвердив позицію палестинської сторони щодо територіальної цілісності України, включно з АР Крим", - повідомили у зовнішньополітичному відомстві.
Окрім того, у МЗС зазначили, що посол Палестини в Росії Абдель Хафіз Нофаль заявив, що не робив жодних заяв щодо Криму.
Автономна Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/mzs-viklikalo-posla-palestini-cherez-zajavi-pro-rosijskij-krim-2495271.html
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Пиши, пиши... ничего другого ты не можешь и не умеешь.
Кацапам не привыкать подтирать жопу твоими писульками.
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А в это время украинцы массово выезжают из страны, здесь воры нормально жить не дают.
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А тим часом ворожа Москва дала вказівку окупантам з УПЦ МП масово вивозити з України українські православні цінності і святині в зв'язку зі початком отриманням Томосу про автокефалію. Так як отримання Україною Томосу про автокефалію вже вийшло на фінішну пряму. РПЦ до цього активно готується. "Як стало відомо, на даний момент, згідно з вказівкою з Москви, визначеними представниками екзархату РПЦ в Україні, здійснюються активні підготовчі заходи для нелегального злочинного вивезення з території України наявних в Лаврі знакових святинь і речей", красти святині будуть таємно. Майстерням терміново надійшли замовлення на виготовлення копій окремих відібраних проклятою Москвою ювелірних виробів. Тільки ювелірними цінностями росіяни обмежуватися не збираються. Планується і підміна мощей святих з подальшим їх вивезенням в РФ. Примітно, що вивозити цінності з України представники бандитськую РПЦ планують, в тому числі, і через тимчасово окуповані кремлем регіони: Крим і Донбас. Це злочине вивезення відібраних артефактів планується здійснити вже найближчим часом.
Потрібно українського народу будь що .за будь яку ціну зупинти це злочине розкрадання, і повністю зберегти свої надбання, свої святі реліквії
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давеча, один рошеновских агентов фсб (по совместительству гражданин рф) Климкин, утверждал что ,дескать, без одобрения ВР договор не будет считаться разорваным
вот же падлюка!
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Лучше позже--чем никогда. Вот и вся оценка работы нашего МИДа. Догонять. Там правда много по поводу мол почему раньше не делали. По условиям того договора каждые 10 лет надо надо продлевать или нет. Ну вот 20 лет истекло. По проце-дуре.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД на этой неделе отправит России формальную ноту о непродлении Договора о дружбе, - Климкин
 
 
 
 
 
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