 МИД на этой неделе отправит России формальную ноту о непродлении Договора о дружбе, - Климкин

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после заседания Комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"На этой неделе мы отправим формальную ноту России - наше сообщение о непродлении (договора - Ред.). Думаю, что отправим в пятницу. Она, в принципе, готова. Во-вторых, мы, конечно, проинформируем параллельно все международные организации, в частности ООН, о непродлении - это необходимо, и поскольку у нас сейчас есть указ президента Украины, где четко прописано. Мы ждали выхода указа, поскольку проект закона был готов. Мы не должны его голосовать до даты формального сообщения. Этот закон состоит из полстраницы, но важно придерживаться всех юридических процедур", - отметил Климкин.

Напомним, 17 сентября Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

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Документом предусмотрено, что Министерство иностранных дел Украины должно до 30 сентября проинформировать Россию о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года.

Также МИД должен проинформировать ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией и основания прекращения.