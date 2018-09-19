 МИД на этой неделе отправит России формальную ноту о непродлении Договора о дружбе, - Климкин

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после заседания Комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На этой неделе мы отправим формальную ноту России - наше сообщение о непродлении (договора - Ред.). Думаю, что отправим в пятницу. Она, в принципе, готова. Во-вторых, мы, конечно, проинформируем параллельно все международные организации, в частности ООН, о непродлении - это необходимо, и поскольку у нас сейчас есть указ президента Украины, где четко прописано. Мы ждали выхода указа, поскольку проект закона был готов. Мы не должны его голосовать до даты формального сообщения. Этот закон состоит из полстраницы, но важно придерживаться всех юридических процедур", - отметил Климкин.
Напомним, 17 сентября Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Документом предусмотрено, что Министерство иностранных дел Украины должно до 30 сентября проинформировать Россию о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года.
Также МИД должен проинформировать ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией и основания прекращения.
Принята 23 мая 1969 годаСтатья 60. Прекращение договора или приостановление его действия вследствие его нарушения
1. Существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право другому участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или в части.
Порошенко ввел в действие решение СНБО о ПРЕКРАЩЕНИИ Договора о дружбе с Россией
Интерфакс Украины
Ссылку на Пейсбук балабола дать?
Не было и нету.
Все слои размокли,
Все слова истлели.
Гражданская Оборона - Все как у людей
"Ми прекрасно розуміємо, що сталося в Криму, і ми підтверджуємо нашу позицію підтримати дії Росії з цього питання", - сказав дипломат.
У відповідь МЗС України затребувало у палестинського посла Мохаммеда Аль-Ассада роз'яснень.
"Посол Палестини в Україні Мохаммед Аль-Ассад підтвердив позицію палестинської сторони щодо територіальної цілісності України, включно з АР Крим", - повідомили у зовнішньополітичному відомстві.
Окрім того, у МЗС зазначили, що посол Палестини в Росії Абдель Хафіз Нофаль заявив, що не робив жодних заяв щодо Криму.
Автономна Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/mzs-viklikalo-posla-palestini-cherez-zajavi-pro-rosijskij-krim-2495271.html
Кацапам не привыкать подтирать жопу твоими писульками.
Потрібно українського народу будь що .за будь яку ціну зупинти це злочине розкрадання, і повністю зберегти свої надбання, свої святі реліквії
вот же падлюка!