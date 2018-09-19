 Не может быть закона об автомобилях на еврорегистрации, может быть закон о снижении акциза при импорте автомобилей, - Назаренко

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил гендиректор Ассоциации автомобильный импортеров и диллеров, передает Цензор.НЕТ.

Законодательный орган не может решать судьбу автомобилей, находящихся в юрисдикции другой страны.

"Задают мне вопросы журналисты:" Когда ВР примет закон относительно автомобилей на европейской регистрации?". Отвечаю:" Сразу же после того, как польский Сейм и немецкий Бундестаг примет Закон относительно авто на украинской регистрации!". Как они не имеют права принимать какие-то решения по авто чужой юрисдикции, так и наша ВР не уполномочена что-то решать по авто на еврорегистрации.", - написал Назаренко.

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По его мнению "закона о евробляхах нет и быть не может" , а может быть закон о снижении акцизного сбора при импорте снятых с регистрации автомобилей.

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