 Не может быть закона об автомобилях на еврорегистрации, может быть закон о снижении акциза при импорте автомобилей, - Назаренко

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил гендиректор Ассоциации автомобильный импортеров и диллеров, передает Цензор.НЕТ.
Законодательный орган не может решать судьбу автомобилей, находящихся в юрисдикции другой страны.
"Задают мне вопросы журналисты:" Когда ВР примет закон относительно автомобилей на европейской регистрации?". Отвечаю:" Сразу же после того, как польский Сейм и немецкий Бундестаг примет Закон относительно авто на украинской регистрации!". Как они не имеют права принимать какие-то решения по авто чужой юрисдикции, так и наша ВР не уполномочена что-то решать по авто на еврорегистрации.", - написал Назаренко.
По его мнению "закона о евробляхах нет и быть не может" , а может быть закон о снижении акцизного сбора при импорте снятых с регистрации автомобилей.
А половина..как минимум авто ездящих в Украине на евробляхах...в странах их регистрации уже не существует в природе...списаны....и утилизированы.....снять с регистрации их будет крайне проблематично....
А вы попробуйте в ту же Чехию..или Польшу завезти древнее авто не из страны ЕС....
Немного снизились цены на новые автомобили.
И это вместо того,чтоб потребовать европейские законы,после принятия которых они смогут покупать новые авто!