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 Экономика, Авто
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Все про:авто (3559) растаможка (65) Назаренко (54) евробляхи (1)

 Не может быть закона об автомобилях на еврорегистрации, может быть закон о снижении акциза при импорте автомобилей, - Назаренко

Верховная Рада не уполномочена принимать решения об автомобилях на европейской регистрации. Парламент должен принять решение о снижении акциза при импорте автомобилей снятых с регистрации.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил гендиректор Ассоциации автомобильный импортеров и диллеров, передает Цензор.НЕТ.

Законодательный орган не может решать судьбу автомобилей, находящихся в юрисдикции другой страны.

"Задают мне вопросы журналисты:" Когда ВР примет закон относительно автомобилей на европейской регистрации?". Отвечаю:" Сразу же после того, как польский Сейм и немецкий Бундестаг примет Закон относительно авто на украинской регистрации!". Как они не имеют права принимать какие-то решения по авто чужой юрисдикции, так и наша ВР не уполномочена что-то решать по авто на еврорегистрации.", - написал Назаренко.

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По его мнению "закона о евробляхах нет и быть не может" , а может быть закон о снижении акцизного сбора при импорте снятых с регистрации автомобилей.

Не может быть закона об автомобилях на еврорегистрации, может быть закон о снижении акциза при импорте автомобилей, - Назаренко 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3087070
 
   
 Топ комментарии
 
Значит штрафовать и изымать с последующей утилизацией такие корыта.
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Чехия..Словакия..Польша..Венгрия...и Германия находятся в едином экономическом пространстве...уже находятся....
А вы попробуйте в ту же Чехию..или Польшу завезти древнее авто не из страны ЕС....
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так они сначала дали зелёный свет , бо казалось шо грошi нападуть миллиардами , а тут не так сталось як казалось
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так они сначала дали зелёный свет , бо казалось шо грошi нападуть миллиардами , а тут не так сталось як казалось
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при импорте снятых с регистрации автомобилей. Источник: https://censor.net.ua/n3087070

А половина..как минимум авто ездящих в Украине на евробляхах...в странах их регистрации уже не существует в природе...списаны....и утилизированы.....снять с регистрации их будет крайне проблематично....
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Значит штрафовать и изымать с последующей утилизацией такие корыта.
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Так Украина куда прется в Европу или в жопу?Сколько сдирают Чешские,Словатские,Польские,Венгерские и т.д за ввоз и езду своих граждан на автомобилях купленых к примеру в Германии?Озвучте пожалуйста.Наша цель единое содружество ЕС а в то же время чиновники нас ограничивают от ЕС.Сламать бы им карандаш Януковича им в жопах.
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Чехия..Словакия..Польша..Венгрия...и Германия находятся в едином экономическом пространстве...уже находятся....
А вы попробуйте в ту же Чехию..или Польшу завезти древнее авто не из страны ЕС....
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Пробували вже, запорожець завезли і за 300 баксів поставили на польські номера...
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Спорить бесполезно, это работник минстеця, у него методичка))
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Тоесть как цены и налоги то Украина ето Европа а как цены на автомобили и технику то Украина-цэ Азия? так на***й было майданить. Жили бы как раньше при старых ценах и тарифах.
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Сделайте низкую пошлину на новые, а на этот металлолом поставьте такие ставки, чтобы их математика легко укладывалась в их головы.
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Басни рассказывать мастер - может прямо скажешь владельцы автосалонов забашляли барыгам а тут такую свинью хотят подсунуть... Не может быть закона об автомобилях на еврорегистрации, может быть закон о снижении акциза при импорте автомобилей, - Назаренко - Цензор.НЕТ 7516
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Та дозвольте хоч ска будівельну спеціальну і комерційну техніку ввозити... а то ми будемо ще довго на КамАЗАх і газонах з зілами їздити
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Благодаря "евробляхам", появилось некое подобие конкуренции на рынке.
Немного снизились цены на новые автомобили.
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Васадзе, Бурбак и Вальцман по етому поводу негодует. У них упали продажи росийских жигулей.
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Не могут украинцы ездить на нормальных европейских автомобилях. Они должны покупать у Порошенко непревзойденные богданы по отъезжающей цене. Это будет справедливо.
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Ну так снизьте акцизы как ето сделали все постсоветские страны. Почему сейчас в Грузии и даже Молдове автомобили дешевле в 3 раза чем у нас? Или у нас во время войны и кризиса денег докуя?
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Ну лохи! Требуют шоб им разрешили ввозить ржавые ведра с европейских свалок!
И это вместо того,чтоб потребовать европейские законы,после принятия которых они смогут покупать новые авто!
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Что ты несешь? Кто в Украине может позволить купить себе новую машину за 20-30тыс.Евро, кроме конечно особо приближенных к Кондитеру и корыту? Если средняя зарплата у нас ниже прожиточного минимума.
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Предлагаю написать коллективную просьбу в ЕС о запрете укроблях в странах ЕС.
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Доросте суспільство їздити на нових авто буде харашо, а пока на ширпотребі,( життя таке) то зробіть ширпотреб доступний а закон як хочете так називайте.
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разговор интересный, но введите нормальный закон о растаможке, то и евробляхи уйдут. Постепенно, но уйдут
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Нельзя просто так взять и разрешить людям покупать дешовые авто!!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНе может быть закона об автомобилях на еврорегистрации, может быть закон о снижении акциза при импорте автомобилей, - Назаренко
 
 
 
 
 
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