 Уже 2911 украинских героев отдали жизнь на фронте, чтоб отстоять независимость и соборность Украины, - Порошенко

Глава государства подчеркнул, что "украинский народ и украинская власть никогда не будут больше спрашивать у Путина разрешения идти в Европу", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Отвоевали. И всегда будем помнить, что мы с вами заплатили очень высокую цену. 2911 украинских героев отдали свою жизнь на фронте за само право нашего выбора", - сказал президент. "Поэтому мы будем действовать решительно, настойчиво и смело. Борьба за независимую соборную Украину продолжается, но мы выйдем из этой борьбы победителями. Я в этом вместе уверен. Никогда Россия не вернется в Украину", - подытожил глава государства.
Петр Порошенко особенно подчеркнул важность в этом предоставления безвизового режима с ЕС для украинцев, Соглашения об ассоциации, действия зоны свободной торговли, возрождения украинской армии и украинского государства.
"Мы непобедимы, ибо опираемся не только на армию, а на силу духа народа и таланты творцов украинской культуры", - сказал президент.
Ахметов поднялся в рейтинге Bloomberg богатейших людей мира. ИНФОГРАФИКА...
Пётр Ляксеич, доля этих 2911 героев понятна, а какова твоя доля у Ахметова ?
Хоть не продешевил ? 2911 парней и девушек дорого заплатили обеспечив вам возможность расти в рейтингах богачей....хотя зная тебя, уверен что не продешивил...