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 Уже 2911 украинских героев отдали жизнь на фронте, чтоб отстоять независимость и соборность Украины, - Порошенко

Президент Петр Порошенко выступил перед гостями творческого мероприятия "Премьера - вечер концертов Мирослава Скорика" во Львовской филармонии.

Глава государства подчеркнул, что "украинский народ и украинская власть никогда не будут больше спрашивать у Путина разрешения идти в Европу", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

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"Отвоевали. И всегда будем помнить, что мы с вами заплатили очень высокую цену. 2911 украинских героев отдали свою жизнь на фронте за само право нашего выбора", - сказал президент. "Поэтому мы будем действовать решительно, настойчиво и смело. Борьба за независимую соборную Украину продолжается, но мы выйдем из этой борьбы победителями. Я в этом вместе уверен. Никогда Россия не вернется в Украину", - подытожил глава государства.

Петр Порошенко особенно подчеркнул важность в этом предоставления безвизового режима с ЕС для украинцев, Соглашения об ассоциации, действия зоны свободной торговли, возрождения украинской армии и украинского государства.

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"Мы непобедимы, ибо опираемся не только на армию, а на силу духа народа и таланты творцов украинской культуры", - сказал президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3087065
 
 
 Топ комментарии
 
Вечная и светлая память погибшим...........
Приклоняюсь..........
P.S.подозреваю, что число погибших больше - к сожалению.......
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особенно неучтенные нигде добровольцы.... которые первыми шагнули в тот ад и стали живым щитом для всей Украины
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мощно Петр Лексеевич, мощно...
Но визы с оккупантом мы не введем конечно....., и торговлю наращивать с ними не перестанем...
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https://censor.net.ua/news/3043993/ahmetov_podnyalsya_v_reyitinge_bloomberg_bogateyishih_lyudeyi_mira_infografika

Ахметов поднялся в рейтинге Bloomberg богатейших людей мира. ИНФОГРАФИКА...
Пётр Ляксеич, доля этих 2911 героев понятна, а какова твоя доля у Ахметова ?

Хоть не продешевил ? 2911 парней и девушек дорого заплатили обеспечив вам возможность расти в рейтингах богачей....хотя зная тебя, уверен что не продешивил...
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Каждый убидый россиянин это возможный покупатель продукции рошен в России.

Уже 2911 українських героїв віддали життя на фронті, щоб відстояти незалежність і соборність України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6383
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУже 2911 украинских героев отдали жизнь на фронте, чтоб отстоять независимость и соборность Украины, - Порошенко
 
 
 
 
 
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