 На Николаевском бронетанковом заводе выявлены хищения 0,8 млн грн, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона
"Установлено, что в период 2016-2018 годов неустановленные служебные лица госпредприятия, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору группы лиц со служебными лицами частного предприятия, путем злоупотребления служебным положением перечислили денежные средства в размере более 830 тыс. грн за якобы выполнение ремонтно-строительных работ на базе отдыха "Ветерок", которая принадлежит к сфере управления государственного предприятия", - говорится в сообщении.
Как оказалось в ходе проверки, ремонтно-строительные работы фактически не проводились. В результате государству нанесен ущерб на сумму свыше 830 тыс. грн.
Военной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения, предусмотренные ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
А я горжусь, что на Ленинской кузне нет ни каких хищений. Все прозоро. Знаем , что и сколько стоит.
Чуваки за два года(!) украли 830 т. гр! Лохи.
ахмету государство собирается возмещать больше 2 мильярдов гр. за его тупую, безграмотную и вредную деятельность в бизнесе (ну раз на такие долги провис!).
Вот это вот воровство! В особо крупных размерах. И под печатью государства.