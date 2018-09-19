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 На Николаевском бронетанковом заводе выявлены хищения 0,8 млн грн, - военная прокуратура

Военной прокуратурой Николаевского гарнизона выявлена мошенническая схема хищения государственных средств на госпредприятии "Николаевский бронетанковый завод".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона

"Установлено, что в период 2016-2018 годов неустановленные служебные лица госпредприятия, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору группы лиц со служебными лицами частного предприятия, путем злоупотребления служебным положением перечислили денежные средства в размере более 830 тыс. грн за якобы выполнение ремонтно-строительных работ на базе отдыха "Ветерок", которая принадлежит к сфере управления государственного предприятия", - говорится в сообщении.

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Как оказалось в ходе проверки, ремонтно-строительные работы фактически не проводились. В результате государству нанесен ущерб на сумму свыше 830 тыс. грн.

Военной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения, предусмотренные ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087063
 
 
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Я считаю, что за воровство, откаты и т.п. в ВПК в военное время надо судить как за измену.
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800 тис грн на заводе это фейк У нас ищут то что до 1 млн. грн а что выше то табу На Николаевском бронетанковом заводе выявлены хищения 0,8 млн грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7386
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На Николаевском бронетанковом заводе выявлены хищения

А я горжусь, что на Ленинской кузне нет ни каких хищений. Все прозоро. Знаем , что и сколько стоит.
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Так только совсем недавно там директора выгнали. А может не директор главный лиходей был?
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петрушка обещал руки поотрубать... но там свои соратники-воры
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Тю! Копейки.
Чуваки за два года(!) украли 830 т. гр! Лохи.
ахмету государство собирается возмещать больше 2 мильярдов гр. за его тупую, безграмотную и вредную деятельность в бизнесе (ну раз на такие долги провис!).
Вот это вот воровство! В особо крупных размерах. И под печатью государства.
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Эх, помню при каждом заводе была база отдыха за бесплатно. Люди труда могли поправить свое здоровье, зато и работали хорошо.
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Там за одним забором металоприйомка, а за іншим, через ХПП порт Морський. А саме прикольно, кожну годину ринда б'є, як на кораблі.
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Взагалі ми воюемо раніш за таке розстрілювали а зараз чи посадять а може і ні.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Николаевском бронетанковом заводе выявлены хищения 0,8 млн грн, - военная прокуратура
 
 
 
 
 
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