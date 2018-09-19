 На Николаевском бронетанковом заводе выявлены хищения 0,8 млн грн, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона

"Установлено, что в период 2016-2018 годов неустановленные служебные лица госпредприятия, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору группы лиц со служебными лицами частного предприятия, путем злоупотребления служебным положением перечислили денежные средства в размере более 830 тыс. грн за якобы выполнение ремонтно-строительных работ на базе отдыха "Ветерок", которая принадлежит к сфере управления государственного предприятия", - говорится в сообщении.

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Как оказалось в ходе проверки, ремонтно-строительные работы фактически не проводились. В результате государству нанесен ущерб на сумму свыше 830 тыс. грн.

Военной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения, предусмотренные ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

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