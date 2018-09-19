 "Эрдоган твердо сказал, что сделает все возможное", - Джемилев заявил, что президент Турции всячески способствует получению Томоса об автокефалии Украиной

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью ВВС.

Отвечая на вопрос о том, что есть информация, что крымские татары также разговаривали с властями Турции о получении украинской православной церковью автокефалии, Джемилев заявил: "Да, в этом направлении у нас была очень серьезная работа. Мы системно работали и объясняли Эрдогану, как важно для Украины и крымских татар, чтобы в Украине была независимая поместная православная церковь. Я Эрдогану в таких популярных терминах объяснял, мол, сейчас Мекка для православных - Москва, а после Томоса и автокефалии украинской церкви ею станет Стамбул, так и для вас это имеет политическое значение.

Когда мы летали 12 июля в Турцию, то при мне прямо с самолета Порошенко поговорил сначала с Варфоломеем, а затем и с Эрдоганом. Эрдоган твердо сказал, что сделает все возможное и он уверен, что у него это получится, и у нас будет автокефалия".

Джемилев подтвердил, что об этом он говорил лично с высшим руководством Турции.

"Я об автокефалии говорил и с Эрдоганом, и с министром иностранных дел (Турции. - ред.). Сначала Эрдоган удивился, почему это меня - мусульманина - волнует вопрос православия. Я ответил, что для независимости нашей страны, а соответственно и для крымских татар, - это очень важно. Он ответил: "Я вас понял".

У нас была очень интенсивная работа на этом направлении. А сейчас я с такой радостью и наслаждением наблюдаю, как бесится Кремль от того, что мы получим Томос".

Комментируя возможную ситуацию, что Путин мог убедить Эрдогана, чтобы тот нажал на патриарха Варфоломея, чтобы не было Томоса, лидер крымских татар отметил: "Это исключено. Эрдоган не тот человек, на которого можно надавить. Думаю, что этого не может быть, потому что решение о автокефалии уже окончательно принято.

Я вспоминаю наши первые беседы с Эрдоганом в отношении церкви. Тогда он говорил примерно так: вы знаете, там больше на патриарха давят Афины.

У греческой православной церкви тесные связи с Россией. Конечно, Варфоломей - гражданин Турции, но все же в Греции у них главный центр. А сейчас такое совпадение, что Россия и с греками умудрилась перессориться, поэтому сейчас очень благоприятная ситуация для Украины".

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.