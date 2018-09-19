 "Эрдоган твердо сказал, что сделает все возможное", - Джемилев заявил, что президент Турции всячески способствует получению Томоса об автокефалии Украиной

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью ВВС.
Отвечая на вопрос о том, что есть информация, что крымские татары также разговаривали с властями Турции о получении украинской православной церковью автокефалии, Джемилев заявил: "Да, в этом направлении у нас была очень серьезная работа. Мы системно работали и объясняли Эрдогану, как важно для Украины и крымских татар, чтобы в Украине была независимая поместная православная церковь. Я Эрдогану в таких популярных терминах объяснял, мол, сейчас Мекка для православных - Москва, а после Томоса и автокефалии украинской церкви ею станет Стамбул, так и для вас это имеет политическое значение.
Когда мы летали 12 июля в Турцию, то при мне прямо с самолета Порошенко поговорил сначала с Варфоломеем, а затем и с Эрдоганом. Эрдоган твердо сказал, что сделает все возможное и он уверен, что у него это получится, и у нас будет автокефалия".
Джемилев подтвердил, что об этом он говорил лично с высшим руководством Турции.
"Я об автокефалии говорил и с Эрдоганом, и с министром иностранных дел (Турции. - ред.). Сначала Эрдоган удивился, почему это меня - мусульманина - волнует вопрос православия. Я ответил, что для независимости нашей страны, а соответственно и для крымских татар, - это очень важно. Он ответил: "Я вас понял".
У нас была очень интенсивная работа на этом направлении. А сейчас я с такой радостью и наслаждением наблюдаю, как бесится Кремль от того, что мы получим Томос".
Комментируя возможную ситуацию, что Путин мог убедить Эрдогана, чтобы тот нажал на патриарха Варфоломея, чтобы не было Томоса, лидер крымских татар отметил: "Это исключено. Эрдоган не тот человек, на которого можно надавить. Думаю, что этого не может быть, потому что решение о автокефалии уже окончательно принято.
Я вспоминаю наши первые беседы с Эрдоганом в отношении церкви. Тогда он говорил примерно так: вы знаете, там больше на патриарха давят Афины.
У греческой православной церкви тесные связи с Россией. Конечно, Варфоломей - гражданин Турции, но все же в Греции у них главный центр. А сейчас такое совпадение, что Россия и с греками умудрилась перессориться, поэтому сейчас очень благоприятная ситуация для Украины".
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
Везде все наобещает, со всеми подружится, всех обнадежит... а сам делает токо то, шо лично ему выгодно.
Я бы сильно не рассчитывал на его обицянки... Это его хобби.
У нашего хобби "дякувати", а у Эрдогана - "обицянки".
2. В Гурзуфе (Артек) до 30 сентября оккупанты снесут около 300 построек, включая частные дома. Соответствующие предупреждения уже расклеивают на домах местных жителей. Решение о сносе принято оккупантами в июне. Это уже не первая волна сносов и выселений за годы оккупации https://twitter.com/KrimRt/status/10420470927919472643. Оккупанты сообщили, что в некоторых районах Армянска и в селе Перекоп в 2 раза превышены показатели среднесуточной концентрации хлорида водорода. Если уже и они сообщили, то дела плохи https://ru.krymr.com/a/news-v-armyanske-i-perekope-prevyshena-konzentraziya-khlorida-vodoroda/29496954.html4. В Армянске сегодня проходит медосмотр жителей города. Бригада медиков, приехавшая из Симферополя, должна была провести осмотр еще 8 сентября. Прием ведут кардиолог, невропатолог и окулист. А люди просили прислать им аллерголога-иммунолога, пульмонолога, терапевта и токсиколога, но их нет. Как оказалось, это плановый осмотр жителей города, который оккупанты решили выдать за отклик на просьбу прислать к ним врачей. Люди намерены и дальше требовать приезда нужных сейчас по профилю медиков. Сплошная показуха http://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/spustya-tri-nedeli-v-armyansk-priehali-vrachi-no-ne-te/5. Новая ватостопольская популяция: "Забавную историю рассказал друг. Он с детьми летом отдыхал в квартире тёщи в Любимовке (сама тёща несколько лет уже живёт в Москве), и по её просьбе подыскивал квартирантов на ближайший год. В общем, объявилась семейка из Иваново (он, она и ребёнок лет 7-ми). Договорились на въезд в последних числах августа, но вдруг (дело было в середине августа) принялись звонить-умолять разрешить им пожить хотя бы в одной комнате уже сейчас, потому что жить негде. Друг разрешил, хотя и понимал, что остаток отпуска проведёт, считай, в коммуналке. Короче, въехали они. Въезжали ночью - и сюрприз! Вместе с ними ещё собака, о которой раньше не было ни слова. Сама семейка - такие классические среднерусские гопники: он весь в наколках, с утра до ночи - пиво (и жена от мужа не отстаёт). Вечером - водяра, само собой. Телевизор круглые сутки. Такая же напивасенная подружка жены. Вопли и разборки вплоть до драк - обычное дело. Отношение к вещам (не своим) - тоже типичное, гопническое: брали у друга зонт на пляж - сломали; брали подстилку на «типа шашлыки» - жена напилась там, облевала её. Выдрали с корнем душ, перебили кучу посуды. Но апогеем стало, когда друг застал отца семейства за воровством продуктов из холодильника. В общем, другу хватило нескольких дней. Он описал ситуацию тёще, и та решила - всё, нафиг, никаких квартирантов, она лучше сама вернётся и будет там жить. «Квартиранты», узнав, что надо съезжать, опечалились, но ненадолго, и быстро нашли жильё в городе. И правильно, ведь работа у них в городе с сентября. Он - бармен, она - риэлтор. Кстати, он жаловался, что его будущая зарплата 30-40 тыс - чёта маленькая, он себе другую будет искать. А чё? Понаехавшим у нас сейчас везде дорога. А зачем они в Любимовке хотели снять на год, если работать собирались в городе? Ну, в самом конце проговорились они - ничего они не собирались, прожили бы только месяц, пока тепло, а потом бы съехали, и все дела. Просто им хотелось чуток побыть у моря, а посуточно - это ж дорого. В общем, оно сейчас в городе проживает - новая севастопольская популяция, чё там" https://twitter.com/Kosstik8/status/1042054705063645185
6. Ватостопольцы с паспортом Украины и с аусвайсом раиси. Наглядно: "Из практики, что в Киеве, что в Херсоне максимально быстрые сроки оформления (паспорта) могут быть от 5 рабочих дней и дольше", "Расскажу свой печальный опыт с получением шенгена. Дано: прописка - Краснодар, паспорт - Краснодар. Обратился в агентство. Они сказали дату, на которую меня записали в визовый центр Франции. По прилёту мне пришлось ждать 6 часов у ВЦ агента московского агентства с документами. Документы агентства фотошопят. В моём случае - очень некачественно справка из банка была табличкой с программы EXCEL. Все инструкции, которые давали в агентстве в Севастополе, не соответствовали реальности. Записи никакой не было. Я шёл по живой очереди. Итог: я получил отказ, потрачены нервы и деньги" https://twitter.com/Kosstik8/status/10420683693552271387. В Симферополе оккупанты закрыли торгово-развлекательный центр "Берг" из-за "выявленных нарушений пожарной безопасности". Как только вышибут мзду с владельцев, торговый центр будет открыт. Стандартная практика https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10421141904655400968. Умные люди на пятом году оккупации такие вопросы уже не задают. А этим все подавай украинское качество связи. Нет его: "Чё было с мобильной связью МТС, кто знает? Надолго ли?". Ответы: "Уже появилась спустя часа три", "Связь вообще безумно «радует» последнее время. В центре невозможно дозвониться до того, кто находится через дорогу от тебя. Прям зла не хватает", "Лол, в соседнее помещение можно не дозвониться с первого раза. УЖЕ 4 ГОДА как. Сидя на месте, связь то появляется, то исчезает. Я никогда не пойму тех, кто заявляет, что связь ачешуенная", "Да, по-моему, раньше не было всё так совсем плохо. Просто раньше я не так много времени здесь проводила, поэтому особо ничего не замечала. Но сейчас…" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1042129168782245889 9. Жителей Яны-Капу (Красноперекопска) продолжают драконить: "Всегда поддерживал В.В. и очень счастлив от того, что мы живём в россии. Поэтому пресекаю любые неправомерные действия наших горожан и активно содействую торжеству закона и справедливости. Предупреждаю, что все вами сказанные слова мониторятся гражданами с активной проправительственной политической позицией, поэтому подбирайте выражения, когда высказываетесь о власти, иначе все поедете лес валить в Сибирь. Также я фиксирую все нарушения ПДД на камеру и пишу заявления в ГИБДД. Кстати, работает данный принцип на ура. Впредь, если видите нарушение ПДД, фиксируйте все на камеру и пишите жалобу в ГИБДД. Все нарушители законов рф будут наказаны. Слава российской федерации!". Комментарии: "(Модератор) Типичный СТУКАЧ", "Очешуеть, как на людей химия влияет!", "Написало пост какое-то еб*нько на всю башку", "Урод моральный!!!", "Автор, будь уверен, говно вернётся!", "Стукачи Всея Руси! Стучи, как я. Стучи, как мы. Стучи лучше нас!", "Козлятина ссученая", "В Сибирь? В тот регион, который китайцам подарили?", "Забыл подписать «P.S. Целую, ваша крыса»" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104235139022237696010. Как же тяжело жить рф на этой маленькой планете. То бандеры с американцами им в штаны нагадят, то британцы кучу подложат. Вот теперь евреи напакостили. Никак великой с колен встать не дадут. Хоть на другую планету переселяйся, а лучше - в другую Галактику.P.S. Закончу выпуск наблюдениями Роксоланы. Речь пойдет о понаехавших: "Слышали, как лапти разговаривают со своими лаптятами? Орут, дергают, шипят. Опять звучит: "Я тебе сейчас ремня дам!". Что-то из каких-то темных крепостно-совковых глубин. Так вот, я поняла, зачем они рожают детей! Чтобы их УНИЖАТЬ. Лаптей унижает государство. Всегда. А они в ответ унижают своих детей!".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
- А я комаров с тебя сдувал, а без меня ты бы еще вчера умер, вот. Вот так. Вот. Так. Вот.
(Мужик бы просто пошел отдохнуть в хату, даже и не видя всяких максудов))
Закрита вечірка корпорації Roshen, на яку прийшло кілька тисяч співробітників компанії, відбулася у суботу, 15 вересня, у кінному клубі Equides. Він розташований у селі Лісники біля Києва
Орієнтовна вартість подібного заходу не меньше 300.000$. Війна? Нє, не чули