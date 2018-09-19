 Экс-замглавы АП Шимкив стал топ-менеджером фармфирмы "Дарница"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает компания в пресс-релизе.

В компетенцию нового топ-менеджера будут входить международные связи, стратегическое планирование, развитие и внедрение новых технологий.

"Дарница" - современная, динамичная и прибыльная украинская компания. Вывод ее в клуб мировых фармацевтических игроков – интересный вызов для меня как бизнесмена. Мне также импонирует то, что высокая добавленная стоимость не только создаётся "Дарницей" в Украине, но и инвестируется в Украину", - прокомментировал Шимкив свое назначение.

Он также отметил, что фармацевтический рынок Украины активно растет, а украинские разработки имеют хорошую перспективу на международных рынках.

"Именно медицина и фармацевтика будут задавать тренды в экономике и инновациях в течение следующих 25 лет, аналогично роли индустрии высоких технологий последних 25 лет", - считает Шимкив.

Он также сообщил, что в ближайшие несколько лет планирует работать в советах нескольких инновационных компаний, предложения от которых сейчас рассматривает.





Дмитрий Шимкив родился 28 сентября 1975 во Львове. С 1998 года работал на руководящих должностях в инновационных компаниях Украины, Европы и США. В 2007 году начал работать в "Microsoft Украина", а в 2009-2014 годах возглавлял представительство корпорации в Украине.

В июле 2014 года занял должность заместителя главы Администрации Президента Украины. За четыре года работы на госслужбе при его участии был создан Национальный совет реформ, запущены технологии мобильной передачи данных третьего и четвертого поколений.

Также Дмитрий Шимкив занимался запуском системы электронных закупок ProZorro, участвовал в разработке стратегии устойчивого развития "Украина-2020". Кроме того, при содействии Шимкива был запущен проект популяризации и изучения английского языка GoGlobal. Также при его участии создан Украинский культурный фонд, стимулирующий развитие украинского кинематографа.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.

В 2017 году компания получила чистый доход от реализации продукции в размере 2,530 млрд. грн., что на 19% больше, чем в 2016 году. Ее чистая прибыль в 2017 году составила 342,111 млн. грн.

Одним из совладельцев компании является депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.







