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 Экс-замглавы АП Шимкив стал топ-менеджером фармфирмы "Дарница"

Экс-замглавы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив возглавил совет управляющей компании ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает компания в пресс-релизе.

В компетенцию нового топ-менеджера будут входить международные связи, стратегическое планирование, развитие и внедрение новых технологий.

"Дарница" - современная, динамичная и прибыльная украинская компания. Вывод ее в клуб мировых фармацевтических игроков – интересный вызов для меня как бизнесмена. Мне также импонирует то, что высокая добавленная стоимость не только создаётся "Дарницей" в Украине, но и инвестируется в Украину", - прокомментировал Шимкив свое назначение.

Он также отметил, что фармацевтический рынок Украины активно растет, а украинские разработки имеют хорошую перспективу на международных рынках.

"Именно медицина и фармацевтика будут задавать тренды в экономике и инновациях в течение следующих 25 лет, аналогично роли индустрии высоких технологий последних 25 лет", - считает Шимкив.

Он также сообщил, что в ближайшие несколько лет планирует работать в советах нескольких инновационных компаний, предложения от которых сейчас рассматривает.

Дмитрий Шимкив родился 28 сентября 1975 во Львове. С 1998 года работал на руководящих должностях в инновационных компаниях Украины, Европы и США. В 2007 году начал работать в "Microsoft Украина", а в 2009-2014 годах возглавлял представительство корпорации в Украине.

В июле 2014 года занял должность заместителя главы Администрации Президента Украины. За четыре года работы на госслужбе при его участии был создан Национальный совет реформ, запущены технологии мобильной передачи данных третьего и четвертого поколений.

Также Дмитрий Шимкив занимался запуском системы электронных закупок ProZorro, участвовал в разработке стратегии устойчивого развития "Украина-2020". Кроме того, при содействии Шимкива был запущен проект популяризации и изучения английского языка GoGlobal. Также при его участии создан Украинский культурный фонд, стимулирующий развитие украинского кинематографа.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.

В 2017 году компания получила чистый доход от реализации продукции в размере 2,530 млрд. грн., что на 19% больше, чем в 2016 году. Ее чистая прибыль в 2017 году составила 342,111 млн. грн.

Одним из совладельцев компании является депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.




Источник: https://censor.net.ua/n3087055
 
 
 Топ комментарии
 
Значит теперь продукия "Дарницы" становится такой же непреемлемой к покупке как и Рошен
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Сложно представить страну, где госслужба и бизнес были бы так переплетены.
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Тук-тук;
- Кто там?
- Это мы, топ- менеджеры.
- Пошли нах!
Топ-топ...
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Значит теперь продукия "Дарницы" становится такой же непреемлемой к покупке как и Рошен
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Министр спорта не имеет отношения к спорту, топ-менеджер Дарницы не имеет отношения к медицине.
Генпрокурор...и далее по списку
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Нехай Дарниця вийде на світовий ринок, бо тільки в Україні на низькоякісних препаратах заробляють.
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Сложно представить страну, где госслужба и бизнес были бы так переплетены.
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Ну так он же честно ушел в отставку. Он и до этого работал в бизнесе, причем не просто в бизнесе, а в Microsoft. Лично я рад что среди украинцев есть такие молодые и продвинутые специалисты. И которые не сваливают за бугор, а работают у нас.
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Работники "Дарница" свою продукцию не употребляют,

отдавая предпочтение зарубежной .
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Тук-тук;
- Кто там?
- Это мы, топ- менеджеры.
- Пошли нах!
Топ-топ...
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А что? Он умный бизнесмен,попавший в политику и получивший там дополнительные связи для реализации их в бизнесе. Круговорот денег и гос службы. Как и во всем мире. Пример у немцев - Гельмут Шредер. У нас - Шимкив. Только вот часто такой капитал становится коррупционным. Шимким и "Дарница" будут скромно об этом молчать
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Почему лекарства в Украине дороже в три раза ? Так кормить же "топов" надо. И судя по всему "жрут" они не слабо. А затем заслуженная "пенсия","рулить" в качестве топ менеджера( кабинеты и "аппетиты) знает,что еще надо для развития фарбизнеса? Они же с-пе-ци-а-ли-сты!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкс-замглавы АП Шимкив стал топ-менеджером фармфирмы "Дарница"
 
 
 
 
 
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