 Климкин потребует объяснений у венгерского коллеги относительно выдачи паспортов украинцам

Об этом сообщил украинский дипломат в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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"Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов - не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", - написал Климкин о предстоящей встрече.

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Напомним, в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке открылась 18 сентября.