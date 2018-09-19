 Климкин потребует объяснений у венгерского коллеги относительно выдачи паспортов украинцам

Об этом сообщил украинский дипломат в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов - не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", - написал Климкин о предстоящей встрече.
Напомним, в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке открылась 18 сентября.
Він в очі мадярам заспівав би "Орбан ху"ло ла-ла -ла-ла-ла-ла"
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
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Даешь анархию!!
Може це й вас стосується, га?
І вперед - отримав угорське/китайське/тощо - і ти вже нерезидент і ставлення до тебе відповідне, як до іноземця.
До речі, на сьогодні, навіть Президент не може позбавити указом лише на прохання особи позбавити.
А те що приховують, то у зручний момент виявиться, що іноземці (бо українське громадянство відсутнє) захопи ли частину України. І буде вже не лугандон а повноцінна агресія угорської держави з відповідними наслідками.
На сьогодні ж ви праві - запосто можна влаштувати і Лугандон і Донбабве. БО тримаючи в кишені угорський пашпорт можна розмахувати українським.
Питання до одеситів.
Інше питання - "чому не вирішується?". А воно вже до РАДИ, дупутатів тобто.
Отож....
Як я й написав до влади питання інше - Чому не прийнятий закон чи правка до існуючого закону, де прямо прописано - при наявності іншого громадянства у громадянина України і не бажанні його відмовитися від іноземного пашпорту, втрачається громадянство України.
Втім , відповідь відома - влада сама має декілька громадянств.
Климкинд, я бы начала с рады - там потруси)) у всех там по несколько паспарту, работы непочатый край. Вот даже с насировым вы не в состоянии разобраться. Британия шлёт вам письма и телеграммы, что Насиров таки да имеет паспорт британский- а вы им не верите))
И ещё бы дороги сделали в закарпатье, таможенные переходы и то деньги куда- то дели, а 6ичего не сделали. Здесь проблема не в венграх, а скорее в вас.
А усі, хто отримав паспорти, мають бути визнані такими, що втратили громадянство України через добровільне набуття громадянства іншої держави (відповідно до Закону України "Про громадянство України").
А угорский министр пошлет в жопу климкина... - тогда шо?
Этот "министр" "успешно" опустил Украину на международной арене уже ниже плинтуса!
Один идиот - кормил нас баснями о гиперпулах и скоростных трассах по территории войны... - щас сидит под следствием.
Другой идиот - строчит порожняковые твиты, толстеет на глазах, а от Украины все больше и больше устают в Мире... - пока не под следствием.
И вот "такими" "стратегами" управляется наша страна!... Акуеть!
ДЕГЕНЕРАТ Климкин... прости Господи... министр.
Читаю, что ты консула позвать решил... Венгерского.. за то, что паспорта венгерские людям давал...
Ты ПОРОШЕНКУ позови... и спроси скуле я МЕЧТАЮ о венгерских, британских, польских паспортах для себя и семьи при ВАШЕЙ, скоты конченые, оГидной власти?
А сколько десятков миллионов таких как я об этом мечтают? Всех во враги народа запишете? А может проще вас... тю тю... с конфискацией?
Какие ж вы бл+++ди. Довели людей... Консул виноват?... Не стыдно?
А в это время... Форум видавців у Львові відкриватимуть двічі через Порошенка - ЗМІ... Спеціально для президента Петра Порошенка чиновники львівської облдержадміністрації провели додаткове урочисте відкриття львівського 25 Book Forum...
Извините, но дрочащий руководитель СБУ на детей в парке по сравнению с вами... реально "мелкий маниаульный хулиган"... Вы ж на всю страну и всех нас ДРОЧИТЕ!
А эта шваль твоя еще и диаконом прописалась у МП УПЦ... КТИТОР у себя открылла... Бог акуевает от лицемерия...
И тут же: Уряд України наразі не вважає за потрібне подачу заявки про приєднання до Європейського союзу і зосередиться на виконанні Угоди про асоціацію....
А Конституцию вы нахрена трахаете? Лучше дрочите в парке!
Сорри, но это не власть... это УБОГИЕ КОНЧИТЫ ЛИЦЕМЕРНЫЕ...
нужно хватать этих йовбаков за шиворот и пускай извиняются и вместе со своими сраными паспортами нах идут!