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Все про:Венгрия (669) Нью-Йорк (151) ООН (2552) паспорт (618) Климкин (1820) Сийярто (36)

 Климкин потребует объяснений у венгерского коллеги относительно выдачи паспортов украинцам

Во время сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет встречу с коллегой из Венгрии Петером Сийярто.

Об этом сообщил украинский дипломат в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Держим руку на пульсе", - МИД готовит ответ на раздачу венгерских паспортов в Берегово

"Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов - не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", - написал Климкин о предстоящей встрече.

Климкин потребует объяснений у венгерского коллеги относительно выдачи паспортов украинцам 01

Читайте также: Венгры поменяют название своего уполномоченного "по Закарпатью", - Климкин о разговоре с Сийярто

Напомним, в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке открылась 18 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3087054
 
   
 Топ комментарии
 
Давно треба виявляти таких і після розслідування та підтвердження угорського громадянства забирати у них українське громадянство.
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Усі, хо брав участь у видачі цих паспортів мають бути оголошені персонами нон грата.
А усі, хто отримав паспорти, мають бути визнані такими, що втратили громадянство України через добровільне набуття громадянства іншої держави (відповідно до Закону України "Про громадянство України").
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и это так. Я получила португальское и потеряла украинское, а все остальное домыслы.
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К раще Дещицю послали б в штати
Він в очі мадярам заспівав би "Орбан ху"ло ла-ла -ла-ла-ла-ла"
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Роздадуть паспорти і проведуть рехверендум.
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Давно треба виявляти таких і після розслідування та підтвердження угорського громадянства забирати у них українське громадянство.
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Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

============
Даешь анархию!!
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Закони змінюються. Прийшов час зробити так, бо вони набули добровільно інше громадянство.
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Підстави для втрати громадянства України Добровільне набуття громадянином України громадянства іншої країни, якщо на момент набуття він був повнолітнім Джерело: http://ukr.viaestvita.kiev.ua/vtrata-gromadjanstva?gclid=CjwKCAjw54fdBRBbEiwAW28S9kLNc0goUK7vdq_TaRU53YctccVlfm56WTqUKEXmyQDj0P1IIO-K2hoC0hIQAvD_BwE
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и это так. Я получила португальское и потеряла украинское, а все остальное домыслы.
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Не там читаєте. Читайте про ВТРАТУ громадянства через добровільне набуття громадянства іншої держави.
Може це й вас стосується, га?
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Назарчик - а зачем вы сбили свой Ил-20...?
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Кажется, Климкину "дали "зелёный свет"...
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Можливо, бо він сам такі питання не вирішує.
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Надо ещё потребовать объяснений почему МИД Венгрии возглавляет венгр, а не цыган с дипломом бухарестского физтеха
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часть нацгвардии расквартируйте в Берегово, а не требуйте объяснений!
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что гражданину рф Климкину до каких то мадьярских йобиков?
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Проблема вирішується елемнтарно - отримання іншого за українське громадянство автоматично позбавляє українського.
І вперед - отримав угорське/китайське/тощо - і ти вже нерезидент і ставлення до тебе відповідне, як до іноземця.
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Не автоматично. Через Указ Президента України "Про ВТРАТУ громадянства України через добровільне набуття громадянства іншої держави".
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Це питання законодавства. Пропишіть "автоматично" і не треба буде указу Президента.

До речі, на сьогодні, навіть Президент не може позбавити указом лише на прохання особи позбавити.
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Читайте Закон України "Про громадянство України" і не пишіть дурні.
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"Впізнав усі букви, але не зміг прочитати слово" - це про вас.
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Не вирішуються бо вони приховують угорське громадянство, а Угорщина не надасть перелік цих громадян. А потім у зручний момент там зроблять угорський лугандон.
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Авжеж, але не тому що приховують, а через діюче законодавство, де не прописана втрата громадянства.

А те що приховують, то у зручний момент виявиться, що іноземці (бо українське громадянство відсутнє) захопи ли частину України. І буде вже не лугандон а повноцінна агресія угорської держави з відповідними наслідками.

На сьогодні ж ви праві - запосто можна влаштувати і Лугандон і Донбабве. БО тримаючи в кишені угорський пашпорт можна розмахувати українським.
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если все так элементарно,то почему до сих пор мэром Одессы есть почетный гражданин всея расеи товарищ труханов? Или это только для рабов все элементарно?
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почему до сих пор мэром Одессы

Питання до одеситів.
Інше питання - "чому не вирішується?". А воно вже до РАДИ, дупутатів тобто.
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Та невже? А хто його обирав, влада?
Отож....

Як я й написав до влади питання інше - Чому не прийнятий закон чи правка до існуючого закону, де прямо прописано - при наявності іншого громадянства у громадянина України і не бажанні його відмовитися від іноземного пашпорту, втрачається громадянство України.

Втім , відповідь відома - влада сама має декілька громадянств.
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Сколько заграничных паспортов у наших министров и депутатов? И у президента поинтересуйтесь...
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А основу батальона Нацгвардии сформировать из парней корюковских... (Корюковка,райцентр Черниговской области, расстреляна во Вторую Мировую венгерскими карателями за поддержку партизан...).
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И тут у меня сверху климкинда такая вот реклама - Гражданмтво ЕС за 1500 евро))
Климкинд, я бы начала с рады - там потруси)) у всех там по несколько паспарту, работы непочатый край. Вот даже с насировым вы не в состоянии разобраться. Британия шлёт вам письма и телеграммы, что Насиров таки да имеет паспорт британский- а вы им не верите))
И ещё бы дороги сделали в закарпатье, таможенные переходы и то деньги куда- то дели, а 6ичего не сделали. Здесь проблема не в венграх, а скорее в вас.
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Усі, хо брав участь у видачі цих паспортів мають бути оголошені персонами нон грата.
А усі, хто отримав паспорти, мають бути визнані такими, що втратили громадянство України через добровільне набуття громадянства іншої держави (відповідно до Закону України "Про громадянство України").
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Саме так, а то деякі вище не розуміють законів України.
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А ще підмінюють поняття "ВТРАТА громадянства" на "позбавлення громадянства"
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а ты климкин что можешь предложить украинцам?
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И шо?
А угорский министр пошлет в жопу климкина... - тогда шо?
Этот "министр" "успешно" опустил Украину на международной арене уже ниже плинтуса!
Один идиот - кормил нас баснями о гиперпулах и скоростных трассах по территории войны... - щас сидит под следствием.
Другой идиот - строчит порожняковые твиты, толстеет на глазах, а от Украины все больше и больше устают в Мире... - пока не под следствием.
И вот "такими" "стратегами" управляется наша страна!... Акуеть!
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О, Климкин только узнал о венгерских паспортах, которых на Закарпатье уже сотни тысяч.
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Таке враження, що угри охриніли. Драяти їх треба. Відчистити від смороду. Ретельно.
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не обьяснения а персона нон гран и нота протеста и заявление в европейский союз Хватит нянькаться с шестеркой х-ла сиярто
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Миха Чаплыга

ДЕГЕНЕРАТ Климкин... прости Господи... министр.
Читаю, что ты консула позвать решил... Венгерского.. за то, что паспорта венгерские людям давал...
Ты ПОРОШЕНКУ позови... и спроси скуле я МЕЧТАЮ о венгерских, британских, польских паспортах для себя и семьи при ВАШЕЙ, скоты конченые, оГидной власти?

А сколько десятков миллионов таких как я об этом мечтают? Всех во враги народа запишете? А может проще вас... тю тю... с конфискацией?
Какие ж вы бл+++ди. Довели людей... Консул виноват?... Не стыдно?
А в это время... Форум видавців у Львові відкриватимуть двічі через Порошенка - ЗМІ... Спеціально для президента Петра Порошенка чиновники львівської облдержадміністрації провели додаткове урочисте відкриття львівського 25 Book Forum...
Извините, но дрочащий руководитель СБУ на детей в парке по сравнению с вами... реально "мелкий маниаульный хулиган"... Вы ж на всю страну и всех нас ДРОЧИТЕ!
А эта шваль твоя еще и диаконом прописалась у МП УПЦ... КТИТОР у себя открылла... Бог акуевает от лицемерия...
И тут же: Уряд України наразі не вважає за потрібне подачу заявки про приєднання до Європейського союзу і зосередиться на виконанні Угоди про асоціацію....
А Конституцию вы нахрена трахаете? Лучше дрочите в парке!
Сорри, но это не власть... это УБОГИЕ КОНЧИТЫ ЛИЦЕМЕРНЫЕ...
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Какие нафиг обьяснения. До этих идиотов никак не дойдет, что сейчас раскручивается сценарий, который свинорусы в Осетии и Абхазии провернули. Надо гнать их в три шеи из Украины и включая тех, кто получил их гражданство. Пару сотен выпереть из страны, другие задумаются.
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такой беспредел ни в коем случае нельзя игнорировать, иначе сядут на голову и свесят ноги!
нужно хватать этих йовбаков за шиворот и пускай извиняются и вместе со своими сраными паспортами нах идут!
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жестко так.."отправлю говорит его до дому..","и никак не украинским гражданам..."как а!?-вот так и нужно!серьезный человек....после встречи в Нью-Йорке.Климкин: "я спрашивал у господина Петера Сийярто-это был фейк.."
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Все знают что венгры уже давно выдают свои паспорта в Закарпатье, а Климкин и вся наша влдада делает вид что только узнал. Нах такое может руководить МИДом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКлимкин потребует объяснений у венгерского коллеги относительно выдачи паспортов украинцам
 
 
 
 
 
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