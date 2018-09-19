 Полицейский задержан в Одесской области при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что за непривлечение к административной ответственности, неизъятие и неперемещение авто BMW X6 на штрафплощадку, полицейский требовал от гражданина К. взятку в сумме 1 500 долл.

Смотрите: Следователь полиции задержан на Львовщине при получении 500 долл. взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

19 сентября во время передачи оговоренной суммы взятки полицейского задержали.

Военной прокуратурой взяточнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и направление ходатайства в суд об избрании меры пресечения.

Смотрите также: Двух полицейских начальников задержали на взятке почти 140 тыс. грн на Луганщине, - ООС. ФОТО