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 Полицейский задержан в Одесской области при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

В Одесской области правоохранителями разоблачен на взятке старший дежурный инспектор одного из отделений Беляевского отдела Нацполиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Полицейский задержан в Одесской области при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - военная прокуратура 01

Установлено, что за непривлечение к административной ответственности, неизъятие и неперемещение авто BMW X6 на штрафплощадку, полицейский требовал от гражданина К. взятку в сумме 1 500 долл.

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19 сентября во время передачи оговоренной суммы взятки полицейского задержали.

Полицейский задержан в Одесской области при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - военная прокуратура 02

Военной прокуратурой взяточнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и направление ходатайства в суд об избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087053
 
 
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