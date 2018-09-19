 Проведение "выборов" на оккупированных территориях ставит под угрозу весь минский процесс, - украинская сторона на переговорах по Донбассу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Олифер отметила: "Проведение т.н. "внеочередных выборов" в ОРДЛО нарушает обязательства РФ как стороны минских соглашений и ставит под угрозу весь Минский процесс. В случае проведения таких "выборов" их результаты не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украина, ни миром.

Выборы в ОРДЛО могут произойти только по украинскому закону, при участии украинских партий и СМИ, при наблюдение международных обозревателей, с соблюдением стандартов ОБСЕ - именно так Минские соглашения определяют условия, при которых в ОРДЛО может произойти волеизъявления.

Призываем российскую сторону отказаться от решения, которое способно свести на нет тяжелые усилия по урегулированию ситуации. В свою очередь Украина выполняет свои обязательства, взятые на себя в рамках Минского процесса".

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