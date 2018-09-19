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 Политика Украины
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 Проведение "выборов" на оккупированных территориях ставит под угрозу весь минский процесс, - украинская сторона на переговорах по Донбассу

Пресс-секретарь второго Президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер обнародовала некоторую информацию о сегодняшних переговорах в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

Олифер отметила: "Проведение т.н. "внеочередных выборов" в ОРДЛО нарушает обязательства РФ как стороны минских соглашений и ставит под угрозу весь Минский процесс. В случае проведения таких "выборов" их результаты не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украина, ни миром.

Выборы в ОРДЛО могут произойти только по украинскому закону, при участии украинских партий и СМИ, при наблюдение международных обозревателей, с соблюдением стандартов ОБСЕ - именно так Минские соглашения определяют условия, при которых в ОРДЛО может произойти волеизъявления.

Призываем российскую сторону отказаться от решения, которое способно свести на нет тяжелые усилия по урегулированию ситуации. В свою очередь Украина выполняет свои обязательства, взятые на себя в рамках Минского процесса".

Также читайте: Украина ожидает от Москвы отказа от "выборов" на оккупированном Донбассе, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3087051
 
 
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Та нехай там хоч показяться в своїй ДЬІРІ.
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Чего боятся эхтих ДЫР-ЛЫР. Там осталось полтора сепара с 6 миллионов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроведение "выборов" на оккупированных территориях ставит под угрозу весь минский процесс, - украинская сторона на переговорах по Донбассу
 
 
 
 
 
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