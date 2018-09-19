 Женщина в Днепре заболела ботулизмом после употребления вяленой рыбы, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава.

"Заболела женщина 49 лет после употребления вяленой рыбы собственного приготовления. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации Днепропетровской городской клинической больницы № 21", - говорится в сообщении.

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В Минздраве призвали украинцев воздержаться от употребления вяленой рыбы.

Ранее в Минздраве Украины сообщали, что в период с начала 2018 года по 11 сентября в стране было зарегистрировано 80 случаев ботулизма, в результате которых пострадало 93 человека, 8 из них умерли.