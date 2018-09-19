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Все про:Днепр_город (2494) Минздрав (1695) ботулизм (12)

 Женщина в Днепре заболела ботулизмом после употребления вяленой рыбы, - Минздрав

В городе Днепр зафиксирован новый случай заболевания ботулизмом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава.

"Заболела женщина 49 лет после употребления вяленой рыбы собственного приготовления. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации Днепропетровской городской клинической больницы № 21", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека, в том числе ребенок, заболели ботулизмом на Донетчине

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от употребления вяленой рыбы.

Ранее в Минздраве Украины сообщали, что в период с начала 2018 года по 11 сентября в стране было зарегистрировано 80 случаев ботулизма, в результате которых пострадало 93 человека, 8 из них умерли.

Источник: https://censor.net.ua/n3087049
 
 
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Необов'язково. Мені до рибки пиво не потрібне. І так смакує.
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и шаурмой все ето еще сверху полирнуть для полноты ощущений...
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Приятного аппетита имбецилам.... сколько нужно отравить дураков, чтоб епрестали жрать всякую херню?
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якось ходив в ліс за опеньками, 3 дня в реанімації пролежав. то були не опеньки Жінка в Дніпрі захворіла на ботулізм після вживання в'яленої риби, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5229
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Вроде всё логично. Но вот как то странно. И не первый раз такое. Теперь вдруг ботулизм пошёл косить народ, падёж пошёл со всех концов страны, вакцины вдруг нет. Ещё вчера как и 20 лет назад возле пивных ганделей штын шёл и идёт по сей день от поджигания рыбьего пузыря---а тут ботулизм какой то, со словом ананизм перекликается вдало. Как бы не следующая напасть будет ентот ананизм. Не зря же в Днепре сбушник ладони полировал вчера в детском месте. А вот от ананизму тоже нет вакцины---интерисуюсь скромно издалека?
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Онанизм вакцины не требует, ибо это древняя молодецкая забава. Только не при людях, конечно - ибо "а кто при всѣмъ чѣстномъ народѣ православномъ да изымахомъ удъ срамной, да терѣбише ѧго туды да сюды... да уплатишѣ дѣсѧть гривнъ во княжѣскую казну" (типа "Русская правда"... Ярослав Мудрый, кажись) Жінка в Дніпрі захворіла на ботулізм після вживання в'яленої риби, - МОЗ - Цензор.НЕТ 22
Но вспышки всяких болезней настораживают. Та же корь, про ЭПИДЕМИЮ которой никогда не слышали. Ботулизм. Падение детей на линейках этой весной...
Непроизвольно возникают мысли о биологических диверсиях (а диверсантами вполне могут быть те же переселенцы).
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причину надо искать не в рыбе, раньше в пивнушках были горы рыбы на столах, рои мух , и пиво разбавленное черте чем------- ботулизмом и не пахло........................Механизм передачи ботулизма - фекально-оральный или контактный (при раневом ботулизме). Пути передачи заболевания могут быть пищевые, воздушно-пылевые (при ботулизме грудных детей) или контактно-бытовые.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщина в Днепре заболела ботулизмом после употребления вяленой рыбы, - Минздрав
 
 
 
 
 
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