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Все про:НАБУ (2455) прослушка (231) Холодницкий (550) САП (862)

 Сытник опроверг установку новых "жучков" в помещениях САП

Директор НАБУ Артем Сытник опровергает информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии Укринформу.

"Это неправда", - подчеркнул Сытник, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация об установлении НАБУ техники для "прослушки".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП с Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3087047
 
 
 Топ комментарии
 
Як вже осточортіло це потужне мишаче вовтузання численних антикорупційних органів за часів петі , за відсутності ну хоч найменшого результату в їхній роботі.. Може декількох спеців з ФБР запросити в Україну? Та з десяток сенаторів , замість ВР? А когось із сенаторів - на місце, котре зараз петя займає?
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"Идёт охота на волков, идет охота!" (с) В. Высоцкий
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А что же тогда делали сотрудники НАБУ возле здания САП, если для их эвакуации пришлось присылать спецподразделение? Сытник опроверг установку новых "жучков" в помещениях САП - Цензор.НЕТ 3397
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Вот зачем столько людей погибло и продолжает гибнуть, так жить мы могли и при Овоше...
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не надо, тогда было единоначалие, а сейчас хоть весело, ставки можно ставить.
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Так парни продолжают гибнуть, поэтому не до веселья, каждый день по всей Украине похороны....
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Як вже осточортіло це потужне мишаче вовтузання численних антикорупційних органів за часів петі , за відсутності ну хоч найменшого результату в їхній роботі.. Може декількох спеців з ФБР запросити в Україну? Та з десяток сенаторів , замість ВР? А когось із сенаторів - на місце, котре зараз петя займає?
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"Идёт охота на волков, идет охота!" (с) В. Высоцкий
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там еще старый до черта

задрала эта война двух новых ведомств которые создали по требованию запада и которые нихера не борются с коррупцией - заняты борьбой между собой. разогнать нахер без права работать на руководящих должностях никогда.....
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Во во

Королева (Украина) в опасности!
А эти дуэлями развлекаются друг-против-друга
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Власть пытается удовить Сытника,и делае ТЕАТРЫ.
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лучше бы ты читала первоисточник твоего ника
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Сытник пытается стать безнаказанным деятелем уже в стране. Такое впечатление, что решил - ему можно все что хочешь, но это не дело! Мы ведь платим ему зарплату и имеем право требовать.
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ха...да им уже пофиг...ипать - подтаскивать или уже гребанных - оттаскивать...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСытник опроверг установку новых "жучков" в помещениях САП
 
 
 
 
 
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