 Сытник опроверг установку новых "жучков" в помещениях САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии Укринформу.

"Это неправда", - подчеркнул Сытник, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация об установлении НАБУ техники для "прослушки".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП с Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.