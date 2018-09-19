 Сытник опроверг установку новых "жучков" в помещениях САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии Укринформу.
"Это неправда", - подчеркнул Сытник, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация об установлении НАБУ техники для "прослушки".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.
По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП с Охматдета.
"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.
По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.
задрала эта война двух новых ведомств которые создали по требованию запада и которые нихера не борются с коррупцией - заняты борьбой между собой. разогнать нахер без права работать на руководящих должностях никогда.....
Королева (Украина) в опасности!
А эти дуэлями развлекаются друг-против-друга