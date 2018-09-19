EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Общество
  196  12
Материалы по теме:
Все про:Геращенко Ирина (1209) освобождение (256) политзаключенные (1013)

 Положительного сигнала от Москвы о готовности освободить украинских заложников по-прежнему нет, - Ирина Геращенко

В тюрьмах Российской Федерации и оккупированного Крыма сегодня находятся десятки украинцев и крымских татар.

Об этом в интервью львовскому изданию Дивись.info рассказала представительница Украины в трехстороннем контактной группе Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в оккупированном Донбассе содержатся десятки военных и гражданских.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Люди прибегают сюда даже на 15 минут": россияне третью неделю пикетируют администрацию Путина в поддержку Сенцова. ФОТО

"Другой вопрос, что боевики нам подтверждают, что у них якобы содержится только пара десятков человек. Поэтому я не хотела бы говорить о цифрах, чтобы не подыгрывать чужим сценариям в этой войне, но в рамках Минской группы мы ведем борьбу за то, чтобы, во-первых, найти информацию о каждом украинце, которого незаконно удерживают, место его нахождения, "выбить" из боевиков признание, что он у них есть. И потом мы, конечно, требуем его освобождения", - сказала Ирина Геращенко.

Она отметила, что украинская сторона готова передать РФ 36 россиян, совершивших тяжкие преступления против суверенитета, территориальной целостности Украины. Они сегодня осуждены за терроризм, диверсии, участие в незаконных вооруженных формированиях. "Также мы готовы освободить через процедуру помилования тех сепаратистов или участников незаконных вооруженных формирований, которые подпадают под действие Минских соглашений, чтобы освободить незаконно удерживаемых украинцев. К сожалению, сегодня мы не имеем никакого положительного сигнала от Москвы о готовности осуществить очередной этап освобождения заложников и политзаключенных. Российская Федерация уже пять месяцев не дает нам ответа относительно своей готовности забрать россиян", - сообщила представительница Украины в трехсторонней контактной группе.

Также читайте: Украина призывает государства-члены ООН и международные организации усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных, - Клименко

"Во-первых, РФ тогда должна признать присутствие на Донбассе и причастность россиян к подготовке терактов на территории Украины. Они же талдычат, что "нас там нет". Во-вторых, для российской стороны люди - расходный материал, они послали их убивать украинцев, они потерялись в донецких степях - все, это ваши проблемы. В то время, как Украина борется за своих. В-третьих, Россия заинтересована в любом источнике дестабилизации ситуации в Украине. Тема заложников очень чувствительная для общества, которое спрашивает власть, когда же будет следующее освобождение? В России же об этом молчат: там нет ни митингов протеста, ни запросов к Путину. И этим можно играть, пытаясь переложить с больной головы на здоровую вопрос, почему не освобождены заложники. Украина готова здесь к компромиссу, готова сделать все, чтобы быстрее освободить", - отметила Ирина Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3087046
 
 
 Топ комментарии
 
Результата нет ? - Который раз. Значит пошла вон.
 показать весь комментарий
 
а какой сигнал она ждет?
серый дым над кремлем?
 показать весь комментарий
 
нужно выдать ФСБ еще десяток добровольцев с Кавказа, которые сейчас стреляют за Украину может дело и сдвинется...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А навіщо Україні така влада, котра тільки те й робить , що очікує на сигнали з москви.. Чотири роки війни - нічому не навчили? Все розмазуєте слізки та сопельки по жирних щічках? Арештуйте медведчука - багато проблем заручників можна буде вирішити.. Не арештовуєте? Тоді ви не влада - ви імпотенти..
 показать весь комментарий
 
 
Леоніде, як можна заарештувати мертв"ячука), хто тоді до хуйла "вісті")) буде возити, на літачку?! Положительного сигнала от Москвы о готовности освободить украинских заложников по-прежнему нет, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3590
 показать весь комментарий
 
 
Результата нет ? - Который раз. Значит пошла вон.
 показать весь комментарий
 
 
нужно выдать ФСБ еще десяток добровольцев с Кавказа, которые сейчас стреляют за Украину может дело и сдвинется...
 показать весь комментарий
 
 
а какой сигнал она ждет?
серый дым над кремлем?
 показать весь комментарий
 
 
ірка) зовсім в совок впала))- "В России же об этом молчат: там нет ни митингов протеста, ни запросов к Путину. Источник:https://censor.net.ua/n3087046" які питання можуть бути до хуйла?
і у кого - хулопіданих?! Положительного сигнала от Москвы о готовности освободить украинских заложников по-прежнему нет, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6952
 показать весь комментарий
 
 
Так ви кацапам ще патріотів підкиньте за запитом ФСБ, гляди і змилуються.
 показать весь комментарий
 
 
Сигнал є, але дуже смердючий...В них зараз проблема вийти живими з Донбасу і Сирії де вони зовсім обсирилися
 показать весь комментарий
 
Не будет никаких сигналов, тем более положительных!!
Шоколадный РЫГО-УБЛЮДОК, поставил в штат переговорщиков кремльблядьского посыльного - мертведчука, который заставляет играть нашу сторону по правилам кремльбядьской плешивой крысы. И эта сопливая ДУРА, не может этого не знать. Положительного сигнала от Москвы о готовности освободить украинских заложников по-прежнему нет, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1096
 показать весь комментарий
 
 
"На оккупированных российскими террористами территориях Донецкой и Луганской областей по меньшей мере 184 заключенных, которым объявили приговор до начала оккупации, просят перевести их на подконтрольную Украине территорию."-а эти, разве не украинские заложники? Они в чем виноваты?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоПоложительного сигнала от Москвы о готовности освободить украинских заложников по-прежнему нет, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
 вверх