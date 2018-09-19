 Положительного сигнала от Москвы о готовности освободить украинских заложников по-прежнему нет, - Ирина Геращенко

Об этом в интервью львовскому изданию Дивись.info рассказала представительница Украины в трехстороннем контактной группе Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в оккупированном Донбассе содержатся десятки военных и гражданских.

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"Другой вопрос, что боевики нам подтверждают, что у них якобы содержится только пара десятков человек. Поэтому я не хотела бы говорить о цифрах, чтобы не подыгрывать чужим сценариям в этой войне, но в рамках Минской группы мы ведем борьбу за то, чтобы, во-первых, найти информацию о каждом украинце, которого незаконно удерживают, место его нахождения, "выбить" из боевиков признание, что он у них есть. И потом мы, конечно, требуем его освобождения", - сказала Ирина Геращенко.

Она отметила, что украинская сторона готова передать РФ 36 россиян, совершивших тяжкие преступления против суверенитета, территориальной целостности Украины. Они сегодня осуждены за терроризм, диверсии, участие в незаконных вооруженных формированиях. "Также мы готовы освободить через процедуру помилования тех сепаратистов или участников незаконных вооруженных формирований, которые подпадают под действие Минских соглашений, чтобы освободить незаконно удерживаемых украинцев. К сожалению, сегодня мы не имеем никакого положительного сигнала от Москвы о готовности осуществить очередной этап освобождения заложников и политзаключенных. Российская Федерация уже пять месяцев не дает нам ответа относительно своей готовности забрать россиян", - сообщила представительница Украины в трехсторонней контактной группе.

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"Во-первых, РФ тогда должна признать присутствие на Донбассе и причастность россиян к подготовке терактов на территории Украины. Они же талдычат, что "нас там нет". Во-вторых, для российской стороны люди - расходный материал, они послали их убивать украинцев, они потерялись в донецких степях - все, это ваши проблемы. В то время, как Украина борется за своих. В-третьих, Россия заинтересована в любом источнике дестабилизации ситуации в Украине. Тема заложников очень чувствительная для общества, которое спрашивает власть, когда же будет следующее освобождение? В России же об этом молчат: там нет ни митингов протеста, ни запросов к Путину. И этим можно играть, пытаясь переложить с больной головы на здоровую вопрос, почему не освобождены заложники. Украина готова здесь к компромиссу, готова сделать все, чтобы быстрее освободить", - отметила Ирина Геращенко.