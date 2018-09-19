 Чтобы спасти своих сотрудников от разоблачения в незаконной прослушке Сытник использовал силовое подразделение НАБУ, - САП. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "Три года назад в правовом поле Украины было создано Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Миссия возглавить указанный правоохранительный орган была порученао Артему Сытнику.

Международное сообщество, и прежде всего граждане Украины возлагали большие надежды на Артема Сытника и возглавляемое им подразделение. Международная поддержка, небывалое финансирования - государство обеспечило все, для того чтобы произошел настоящий прогресс в борьбе с коррупцией.

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К сожалению, три года работы Артема Сытника, показали, что он и возглавляемое им подразделение ничего общего с правоохранительной деятельностью не имеет.

Отсутствие профессионализма, и результатов в НАБ Украины компенсируются Артемом Сергеевичем, личными комплексами, недовольством всем и всеми, а так же шантажом, провокациями, запугиваниями, преследованиями, сливанием информации по уголовным производствам - вот основные принципы работы.

Артем Сергеевич в постоянном поиске врагов, которые "мешают" возглавляемому институту побороть коррупцию.

Когда прокуроры САП начали прекращать и принципиально реагировать на незаконную деятельность НАБ Украины, не согласовывая противозаконные, необоснованные процессуальные решения - мы сразу перешли в категорию "кто мешает", не позволяя достичь "результата".

Прикрываясь поддержкой международных партнеров, прячась за спинами подконтрольных "активистов" Артем Сергеевич и дальше хочет использовать НАБ Украины в своих собственных интересах, грубо игнорируя требования действующего законодательства, прибегая к провокация, запугивания для ликвидации его личных врагов.

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Сегодня 19.09.2018 Специализированной антикоррупционной прокуратурой во внутреннем дворе в который раз обнаружены незаконно установленные средства негласного снятия информации работниками НАБ Украины. Кроме того, рядом с административным зданием был обнаружен автомобиль марки "FORD" АА2564МВ. В котором находились работники НАБ Украины, которые осуществляли незаконные оперативно-технические мероприятия. Соответствующий автомобиль был заблокирован работниками Национальной полиции Украины и УГО Украины, с целью проведения неотложных следственных и процессуальных действий.

Для того, чтобы спасти сотрудников от разоблачения, от выявления незаконных и незарегистрированных средств занятия информации Артем Сергеевич (Сытник - ред) использовал силовое подразделение НАБ Украины, используя огнестрельное оружие, применил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, повредил имущество граждан, помешав проведению следственных действий.

В ходе указанных событий работниками НАБ Украины был совершен наезд на других работников правоохранительных органов, причинены телесные повреждения, повреждено имущество граждан.

Общественность имеет возможность лично увидеть указанные события на соответствующей видеозаписи.

САП призывает международных партнеров не вестись на провокации Артема Сытника, а предоставить указанному событию объективную оценку. Мандат доверия НАБ Украины усилиями Сытника А.С. превращен в мандат безнаказанности. Пребывания такого лица в должности директора НАБ Украины несовместимо с задачами указанного правоохранительного органа".

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