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Все про:НАБУ (2455) инцидент (71) САП (862)

 Чтобы спасти своих сотрудников от разоблачения в незаконной прослушке Сытник использовал силовое подразделение НАБУ, - САП. ВИДЕО

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что директор НАБУ Артем Сытник, чтобы спасти своих сотрудников от разоблачения в незаконной прослушке, использовал силовое подразделение агентства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "Три года назад в правовом поле Украины было создано Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Миссия возглавить указанный правоохранительный орган была порученао Артему Сытнику.

Международное сообщество, и прежде всего граждане Украины возлагали большие надежды на Артема Сытника и возглавляемое им подразделение. Международная поддержка, небывалое финансирования - государство обеспечило все, для того чтобы произошел настоящий прогресс в борьбе с коррупцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отчета о работе НАБУ не будет: Сытник не пришел на заседание антикоррупционного комитета Рады

К сожалению, три года работы Артема Сытника, показали, что он и возглавляемое им подразделение ничего общего с правоохранительной деятельностью не имеет.

Отсутствие профессионализма, и результатов в НАБ Украины компенсируются Артемом Сергеевичем, личными комплексами, недовольством всем и всеми, а так же шантажом, провокациями, запугиваниями, преследованиями, сливанием информации по уголовным производствам - вот основные принципы работы.

Артем Сергеевич в постоянном поиске врагов, которые "мешают" возглавляемому институту побороть коррупцию.

Когда прокуроры САП начали прекращать и принципиально реагировать на незаконную деятельность НАБ Украины, не согласовывая противозаконные, необоснованные процессуальные решения - мы сразу перешли в категорию "кто мешает", не позволяя достичь "результата".

Прикрываясь поддержкой международных партнеров, прячась за спинами подконтрольных "активистов" Артем Сергеевич и дальше хочет использовать НАБ Украины в своих собственных интересах, грубо игнорируя требования действующего законодательства, прибегая к провокация, запугивания для ликвидации его личных врагов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ: Ни одного детектива Бюро в среду не задерживали

Сегодня 19.09.2018 Специализированной антикоррупционной прокуратурой во внутреннем дворе в который раз обнаружены незаконно установленные средства негласного снятия информации работниками НАБ Украины. Кроме того, рядом с административным зданием был обнаружен автомобиль марки "FORD" АА2564МВ. В котором находились работники НАБ Украины, которые  осуществляли незаконные оперативно-технические мероприятия. Соответствующий автомобиль был заблокирован работниками Национальной полиции Украины и УГО Украины, с целью проведения неотложных следственных и процессуальных действий.

Для того, чтобы спасти сотрудников от разоблачения, от выявления незаконных и незарегистрированных средств занятия информации Артем Сергеевич (Сытник - ред) использовал силовое подразделение НАБ Украины, используя огнестрельное оружие, применил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, повредил имущество граждан, помешав проведению следственных действий.

В ходе указанных событий работниками НАБ Украины был совершен наезд на других работников правоохранительных органов, причинены телесные повреждения, повреждено имущество граждан.

Общественность имеет возможность лично увидеть указанные события на соответствующей видеозаписи.

САП призывает международных партнеров не вестись на провокации Артема Сытника, а предоставить указанному событию объективную оценку. Мандат доверия НАБ Украины усилиями Сытника А.С. превращен в мандат безнаказанности. Пребывания такого лица в должности директора НАБ Украины несовместимо с задачами указанного правоохранительного органа". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Холодницкий заявил о новой прослушке со стороны НАБУ: кабель тянули с "Охматдета"

Источник: https://censor.net.ua/n3087044
 
 
 Топ комментарии
 
как же ж эта крысиная возня надоела!
когда ж вы уже прямыми обязанностями займетесь, а не враждой между собой...
никак не пойму... кто ж их вас антироррупционее...?
как же вы нам дороги...
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От кого скрывются наши слуги нарда если бояться СЛУЖЕБНОЙ прослушки?
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Зрадофилы, так кто агент Банковой: Холодницкий или Сытник?
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государство обеспечило все, для того чтобы произошел настоящий прогресс в борьбе с коррупцией.
мля,ну не 3.14 дите !!!противно слушать !!!
Источник: https://censor.net.ua/n3087044
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а как иначе ???
не успели запросить разрешение на прослушку
а "наши" уже всё знают ))) Чтобы спасти своих сотрудников от разоблачения в незаконной прослушке Сытник использовал силовое подразделение НАБУ, - САП - Цензор.НЕТ 2456
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У обоих рыльце в пушку. Но Холодницкий, как по мне, хуже.
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вместо того, шоб коррупционеров ловить - в войнушку играют за бюджетные деньги.
шо не создадут - всё через жопу, всё на посмешище.
борьба с коррупцией - ЁПЕРНЫЙ ТЕАТР ЦИРК
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Я чё то не понял - это перемога ? Хотя нет, скорее потужна реформа .
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От кого скрывются наши слуги нарда если бояться СЛУЖЕБНОЙ прослушки?
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от кого скрываентся НАБУ если у них все законно?
Беспредел знаешь кто любил?
НКВД.
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Скорее ЧТО скрывают...уверен, нам было бы зле от тех "перемог"
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как же ж эта крысиная возня надоела!
когда ж вы уже прямыми обязанностями займетесь, а не враждой между собой...
никак не пойму... кто ж их вас антироррупционее...?
как же вы нам дороги...
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А згадайте як за те НАБУ тут сраки рвали на британський прапор!
Скільки гавна зрадофілітіки вилили на Порошенка, що він, мовляв, "не дає".
Кумисія із патентованих антикорупціонерів та громадських активістів вибирали, вибирали і вибрали!
Тьфу!
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Пока что по плюсам и минусам в карме Сытник выигрывает у Холодницкого. Особенно вспоминая, как антикоррупционная прокуратура замяла наезд полтавского мэра Мамая на судью Ларису Гольник.
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вот прямо сейчас набу нарушает закон.
Если по улице бегает автоматчик и силой без решения суда что-то там требует, то это уже какая-то днрия.
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Проблема НАБУ в том, что они истерички и непрофессионалы. Проблема САП в том, что они тихарятся и неизвестно на чьей стороне играют. Пока я не решил, что хуже. Но Холодницкий больше на сволочь похож.
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Такое случается. Когда перестаешь понимать тех,кто это все создавал.
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Они ничего не создали. Ничего не работает.
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Зараз по ЗІК ..йде базар про розслідування НАБУ !.!!
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Вместо борьбы с коррупцией все силы брошены на борьбу друг с другом, ворюги аплодируют стоя.
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Помнится, Сытник по ночам, тайно, посещает Порошенко
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Стидобище!!! Розвели, перепрошую, срач. Воняє на весь світ.
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Борьба малайских мальчиков (пардон нанайских). Это когда один одевает костюм двоих и сам с собой борется.
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Стидобище!!! Розвели, перепрошую, срач. Воняє на весь світ.
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Коррупционеры добились своего!Столкнули лбами антикоррупционные органы лбами ,а сами и дальше грабить государство.
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Уже хочется увидеть драку Сытника с Холодницким в грязи. Под пиво.
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А может их свести на гомноканале 112? Там сепары уже и арену подготовили. Щоб врятувати своїх співробітників від викриття в незаконному прослуховуванні Ситник використовував силовий підрозділ НАБУ, - САП - Цензор.НЕТ 3748
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Короче дело было так. Гвардейцы злого кардинала Госдепа похитили прекрасную Коррупцию. Мушкетер президента Петра д'Холоднян со своими товарищами бросился ее спасать. В результате жестокой схватки бабло победило зло и прекрасная Коррупция была спасена, чтобы снова воссоединиться с храбрым д'Холодняном.
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Редактор или корректор, кто у вас там отвечает за грамматику? Когда вы научитесь хоть запятые правильно ставить?!
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ну... запятые - это уже высший пилотаж... тут недавно Наев принимал Наева... я уже не говорю о не тех падежах... а без запятых на слух понятно... Чтобы спасти своих сотрудников от разоблачения в незаконной прослушке Сытник использовал силовое подразделение НАБУ, - САП - Цензор.НЕТ 1578
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Зачем этот позор моей Родине! Иных целей, кроме дискредитации страны и ее институтов подобное противостояние не преследует. Боле того конфликты вооруженных до зубов спезназовцев САП, СБУ, МВД, ГРУ МО и др. даже и близко не сравнимы с организацией Козырными " стрелок" братвы! Страшно за неизбежные последствия развития подобных стычек, когда Княжичи покажутся лишь прелюдией предстоящей бойни..
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Повесить бы вас всех, вместе с вашим шефом, но нет время пока.
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Кто-нибудь что-нибудь понимает?! Народ, объясните! Щоб врятувати своїх співробітників від викриття в незаконному прослуховуванні Ситник використовував силовий підрозділ НАБУ, - САП - Цензор.НЕТ 6562
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Бабло поделить не могут, что еще обьяснять....
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Вгадайте кому більше вірять прості люди? Тим кого вибирали на відкритому конкурсі чи тим кого попризначали, тим хто порушив справи проти топ посадовців (стая товаріщей постійно розповідає що і звичайна прокуратури всі ці роки боролась з корупцією. Назвіть прізвища топ депутатів, спонсорів партій , начальників фіскальної служби, прокурорів генпрокуратури проти яких були порушені справи генпрокуратурою за 27 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ), чи тому хто консультував другана як відмазатись від справи що говорити на допиті, кого вибрали на посаду на конкурсі а кого призначив генпрокурор шокін?
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Холодницький виступив в дусі совкової пропаганди. Одна пуста тріскотня. А у НАБУ - факти по затримці в направленні в суд і розвалі справ Холодницьким. І це червонощоке чмо звинувачує у відсутності результатів у НАБУ. За одні рюкзаки Авакова, фактичне викриття хабарниці в міграційній службі і записи із акваріума треба Ситнику пам'ятник поставити.
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Идет борьба только за бабло в свои карманы. Кто больше услужит боссу Пэте - тот больше получит. Украина им по барабану. Вперед в светлое шоколадное будущее...................
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Це нам розповідає поц назарка холодницький, якому за його "подвиги" місце в тюрмі?
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Никакие НАБУ и другие Пэтины карманные творения не помогут пока у власти феодалы. Пока они и их дети не подохнут, так и будем Африкой в центре Европы....................
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧтобы спасти своих сотрудников от разоблачения в незаконной прослушке Сытник использовал силовое подразделение НАБУ, - САП. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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