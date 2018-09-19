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 Один украинский воин ранен, противник применил ПТРК при обстреле позиций ВСУ возле Луганского, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Из минометов 82-го калибра враг обстрелял наши позиции у Водяного. Противотанковыми управляемыми ракетами, а также из станковых гранатометов были обстреляны позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины Владимир Матвиенко и Владимир Ткачев погибли при минометном налете противника на Донетчине, - пресс-центр ООС

По опорным пунктам у Невельского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Новотошковского - из гранатометов. Также российские оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие против наших защитников в районе населенного пункта Крымское.

В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Также смотрите: Зафиксирован обстрел террористами Водяного из 120-мм минометов, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3087043
 
 
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де ті всі наші - нові види озброєння, які нам так успішно показують...
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За вчора двоє загиблих, знову поранення...
Тримайтесь, хлопці, на вас чекають вдома - живими та здоровими.
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Одужання воїну........
Хай Бог береже наших "укропчиків"🇺🇦
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин ранен, противник применил ПТРК при обстреле позиций ВСУ возле Луганского, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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