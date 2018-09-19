 Один украинский воин ранен, противник применил ПТРК при обстреле позиций ВСУ возле Луганского, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Из минометов 82-го калибра враг обстрелял наши позиции у Водяного. Противотанковыми управляемыми ракетами, а также из станковых гранатометов были обстреляны позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское.
По опорным пунктам у Невельского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Новотошковского - из гранатометов. Также российские оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие против наших защитников в районе населенного пункта Крымское.
В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен.
Тримайтесь, хлопці, на вас чекають вдома - живими та здоровими.
Хай Бог береже наших "укропчиків"🇺🇦