 Один украинский воин ранен, противник применил ПТРК при обстреле позиций ВСУ возле Луганского, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Из минометов 82-го калибра враг обстрелял наши позиции у Водяного. Противотанковыми управляемыми ракетами, а также из станковых гранатометов были обстреляны позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское.

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По опорным пунктам у Невельского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Новотошковского - из гранатометов. Также российские оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие против наших защитников в районе населенного пункта Крымское.

В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

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