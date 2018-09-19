 Премьера исторического экшена "Захар Беркут" состоится в октябре 2019-го

Об этом команда фильма объявила в рамках форума Kyiv Media Week, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время".
Напомним, что лента снята по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Консультантом фильма выступает Международный Фонд Ивана Франко.
"Захар Беркут - масштабный знаковый кинопроект, у которого есть все шансы стать настоящим прорывом не только для отечественной киноиндустрии, но и показать определенные результаты на международном рынке", - отметил продюсер картины Егор Олесов.
Съемки проходили на Закарпатье и в Киевской области летом этого года.
События фильма происходят в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Ночью несколько местных охотников тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения.
Ранее сообщалось, что в съемках фильма "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко принимает участие большая международная актерская команда из Украины, США, Казахстана, Великобритании и Монголии. Главную роль исполняет американский актер Роберт Патрик, известный по фильмам "Терминатор 2", "От заката до рассвета 2", "Секретные материалы".