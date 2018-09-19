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Все про:история (1527) кино (1159) Сейтаблаев (21)

 Премьера исторического экшена "Захар Беркут" состоится в октябре 2019-го

Исторический экшен "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сейтаблаева выйдет в широкий украинский прокат 10 октября 2019 года.

Об этом команда фильма объявила в рамках форума Kyiv Media Week, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время".

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Напомним, что лента снята по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Консультантом фильма выступает Международный Фонд Ивана Франко.

"Захар Беркут - масштабный знаковый кинопроект, у которого есть все шансы стать настоящим прорывом не только для отечественной киноиндустрии, но и показать определенные результаты на международном рынке", - отметил продюсер картины Егор Олесов.

Съемки проходили на Закарпатье и в Киевской области летом этого года.

События фильма происходят в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Ночью несколько местных охотников тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения.

Ранее сообщалось, что в съемках фильма "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко принимает участие большая международная актерская команда из Украины, США, Казахстана, Великобритании и Монголии. Главную роль исполняет американский актер Роберт Патрик, известный по фильмам "Терминатор 2", "От заката до рассвета 2", "Секретные материалы".

Источник: https://censor.net.ua/n3087036
 
   
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Первая премьера уже состоялась в Донецке. Ждем вторую с "Беркутом" ))
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Захара грохнули в Донецке. Теперь бы организацию ментов "Беркут " )) - Я удивился сам. Тому как мало это поняли .Думал - хит будет ))
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Теперь дошло. Не каких хитов не будет при этих короедах.
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Колись, в далекому дитинстві цей твір Каменяра став для мене справжнім відкриттям , зацікавив історією України..
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А я призадумался ,как лук из козьих рогов сделать. Были там такие.))
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Хоть казах фильм про Украинскую историю снимет.
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Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнесПремьера исторического экшена "Захар Беркут" состоится в октябре 2019-го
 
 
 
 
 
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