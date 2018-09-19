 Конфликт правоохранителей возле офиса САП: "Спокойно! Оружие уберите! Здесь тоже оружие есть! Ребята, бл#дь! Вы че?!". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на телеграм-канале Kyiv INFO.
На записи видны сотрудники НАБУ и полиции в форме. На месте присутствуют люди в гражданской одежде. Суть конфликта по записи непонятна. Слышна перебранка и ненормативная лексика. Люди на записи собрались вокруг белого микроавтобуса. В конце записи водитель этого автомобиля совершает ДТП, протаранив припаркованные автомобили.
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Ни носударство, ни законность фактически за 4 года балабольства и клановых разборок так и не созданы..
так и рождаются хуйлы.
Головне, що система відносин все ж таки притерлась з часом.
це чужинці захопивші Україну
а в это время потные ладошки потирают во властных кабинэтах в раске федераске:
-смотрите,че там у хохлов.мы еще неплохо смотримся!
а по сабжу-институт властных полномочий исчерпал себя.
органы-это частные фирмы со своими инвесторами,учредителями и директорами.
херово шо мы платим за их "работу" и разборки из СВОЕГО кармана.
НАБУ така ж шарашкина контора, як
його фсбу чи гпу..
а насправді педра, і фсбу, і гпу дуже бояться, що
НАБУ прийде по них
Прошу максимальний репост, НЕЛЮДЬ "в пагонаг" наша "Довіра" "Безпека" що робить з простими водіями в М.Луцьк….
хто хоче опинитись на його місці, за те, що чоловік зробив зауваження "нашій поліції" а саме (ст. лей. Капустинський та ст. сер. Васюта) що вони припарковали свій службовий автомобіль' та перешкоджали виїзд без "світлових маячків"…
після нападу я б так виразився один з нападників побіг та включив внаглу маячки, також ще мушу добавити що звичайному перехожому бризгнули щось у очі не викликавши швидку чи допомогти громадянину, також Капустинський бив по руках громадянина який проходив біля них, відповідь поліцейських' цей насильний напід…
просто жах… таке віддчуття, вони просто його б застрелили…
на стільки жорстока поведінка, я вже боюсь за соїх рідних!!!
Потасовка с участием полицейских и водителя хлебовозки случилась на Слободке.
По словам очевидцев, началось всё с требования правоохранителей перепарковать автомобиль. Водитель отказался: расстояние до перекрёстка оказалось больше, чем указано в ПДД. Он начал снимать общение с полицейскими на телефон.
После этого полиция заломала ему руки; парень не сопротивлялся. За него вступились одесситы.
В конце концов нарушителя увезла карета скорой помощи.a.net.ua/news/potasovka-na-slobodke-gorozhane-otbivali-voditelja-hlebovozki-ot-kopov
Переживаю за тактические носки по 400 грн. Остались целы то или нет?
Если серьезно, то еще один аргумент, чтоб этот плод грантоедского маразма, который создан, чтоб получать бесконечно новые гранты на мониторинг (исправление, разработку еще одного законопроекта, продвижения и т.д.) разогнать к чертовой матери. Делать палату при ДБР и не мудачиться. Сэкономленные деньги направить на построение нормальной судебной системы. Нам нужны стабильные права собственности, который может обеспечит ТОЛЬКО суд. Отсюда и пойдет реальная, а не фантомная "борьба с коррупцией".