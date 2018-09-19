 Конфликт правоохранителей возле офиса САП: "Спокойно! Оружие уберите! Здесь тоже оружие есть! Ребята, бл#дь! Вы че?!". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на телеграм-канале Kyiv INFO.

На записи видны сотрудники НАБУ и полиции в форме. На месте присутствуют люди в гражданской одежде. Суть конфликта по записи непонятна. Слышна перебранка и ненормативная лексика. Люди на записи собрались вокруг белого микроавтобуса. В конце записи водитель этого автомобиля совершает ДТП, протаранив припаркованные автомобили.

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