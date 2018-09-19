EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия, Общество
  8641  81
Все про:НАБУ (2455) конфликт (686) Нацполиция (8174) прослушка (231) САП (862)

 Конфликт правоохранителей возле офиса САП: "Спокойно! Оружие уберите! Здесь тоже оружие есть! Ребята, бл#дь! Вы че?!". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись конфликта правоохранителей возле офиса САП. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на телеграм-канале Kyiv INFO.

На записи видны сотрудники НАБУ и полиции в форме. На месте присутствуют люди в гражданской одежде. Суть конфликта по записи непонятна. Слышна перебранка и ненормативная лексика. Люди на записи собрались вокруг белого микроавтобуса. В конце записи водитель этого автомобиля совершает ДТП, протаранив припаркованные автомобили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ: Ни одного детектива Бюро в среду не задерживали

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Холодницкий заявил о новой прослушке со стороны НАБУ: кабель тянули с "Охматдета"

Источник: https://censor.net.ua/n3087035
 
 
 Топ комментарии
 
Личинки отложенные парашенко зашевелились и сожрали все хорошие задумки данных организаций.Вердикт таков - в его жопу нужно вбить кол,чтобы личинки не выпадали.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
месть это блюдо, которое нужно подавать Холодницким!
 показать весь комментарий
 
 
пока месть есть движущей силой без управления Хаос будет сопровождать нас. месть вне рамках Фемиды ведет к энтропии.
 показать весь комментарий
 
 
Да-а. Тут и кремлеботів не треба. І так цирк на дроті.
 показать весь комментарий
 
 
Як правило хтось один заварює кашу а решта розхльобує.
 показать весь комментарий
 
 
У наркоманов этих многое может быть. Долбить то траву в центре Киева
 показать весь комментарий
 
Когда Порошенко назначил Генпрокурором Луценко, который даже не имеет юридического образования, но зато свой человек, - стало понятно что Порошенко и не собирается бороться с коррупцией. А будет лишь прикрывать своих людей и гнобить неугодных. Так оно и есть.
 показать весь комментарий
 
 
аналогично и с НАБУ, когда они вместо работы по коррупционерам - начали делать пиар акции с громкими задержаниями только для шума! Это вот главная беда, что из важной задачи для страны - борьбы с коррупцией - сделали себе кормушки, за наши с вами деньги.
 показать весь комментарий
 
 
Личинки отложенные парашенко зашевелились и сожрали все хорошие задумки данных организаций.Вердикт таков - в его жопу нужно вбить кол,чтобы личинки не выпадали.
 показать весь комментарий
 
 
Оперативная работа оборотней по выявлению оборотней..."Сумеречный мир" мля.
 показать весь комментарий
 
 
Судячи з того, як порохоботи згідно методички "валять" на НАБУ, то може ще не все втрачено?
 показать весь комментарий
 
 
это примерно тоже ,что полиция стала бы прослушивать генпрокуратуру.не по чину однако ерепенятся набушники.
 показать весь комментарий
 
 
безнаказанность порождает беззаконие и беспредел. в стране бардак
 показать весь комментарий
 
 
ä то шо спереді вже вмерзло чи нема зовсім там орган бабушкі
 показать весь комментарий
 
 
Їм злодюг та хапуг ловити ніколи.Вони одне одного ловлять...
 показать весь комментарий
 
 
Друг с другом воюют. Оно и понятно, топовых коррупционеров мало, на всех не хватит.
 показать весь комментарий
 
 
Охренеть можно от этой акции по "взаимотлову" сотрудниками НАБУ борцов с коррупцией из САП...
Ни носударство, ни законность фактически за 4 года балабольства и клановых разборок так и не созданы..
 показать весь комментарий
 
 
набушники просто охренели.

так и рождаются хуйлы.
 показать весь комментарий
 
 
Хто винний? Шукайте жінку (3-го тисячоліття). Це вона керує операціями по "виносу козлів..
 показать весь комментарий
 
 
Конфлікти між спецслужбами були і будуть ...
Головне, що система відносин все ж таки притерлась з часом.
 показать весь комментарий
 
 
ну как то аккуратнее надо Конфлікт правоохоронців біля офісу САП: "Спокійно! Зброю приберіть! Тут теж зброя є! Хлопці, бл#дь! Ви чо?!" - Цензор.НЕТ 7065.без дворовых скандалов.
 показать весь комментарий
 
Пока смотрел не покидало ощущение, что это похоже на бандитские разборки, потом подумал а почему похоже...так и есть. Одни бандосы подслушивали тёрки других....Никто и ничто нас не спасёт, потому что это внутри нас.
 показать весь комментарий
 
 
кого "нас"? в тебе? внутрі в мене немає
це чужинці захопивші Україну
 показать весь комментарий
 
 
У тебя нет, потому что не имеешь возможности... Конфлікт правоохоронців біля офісу САП: "Спокійно! Зброю приберіть! Тут теж зброя є! Хлопці, бл#дь! Ви чо?!" - Цензор.НЕТ 476
 показать весь комментарий
 
я ж не пішов змолоду в мусорню працювати хоч і міг
 показать весь комментарий
 
 
Зато пошли другие, у кого это есть внутри и сейчас они представляют Закон в этой стране, а ты такой честный гордишься тем, что не пошёл...и правильно сделал, потому что система выплёвывает тех, кто не в нет.
 показать весь комментарий
 
вах какая система зловредная Конфлікт правоохоронців біля офісу САП: "Спокійно! Зброю приберіть! Тут теж зброя є! Хлопці, бл#дь! Ви чо?!" - Цензор.НЕТ 362.совковая лучше была-нквд всех громил без разбору,вплоть до армии.
 показать весь комментарий
 
 
Я че-то не понял, кто из них патриоты а кто агенты путина? Порохоботы подскажите.
 показать весь комментарий
 
 
Это соревнование за право получения средств на постройку будки.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботи всі до одного "валять" на НАБУ. Так що можна припустити, що НАБУ ще не під контролем банкової...
 показать весь комментарий
 
Уже Х/З кто ис ХУ....доверия нет, панамская партия добилась своего.
 показать весь комментарий
 
 
Борьба за коррупционеров началась. Оно и понятно, хороший коррупционер дает хорошие откаты чтобы выйти на свободу.
 показать весь комментарий
 
 
А шатает будку и позорит Украину все равно агент кремля Саакашвили
 показать весь комментарий
 
 
у каждого в голове свое...у тебя возвращение мессии героинового
 показать весь комментарий
 
это какой-то позор...(с)

а в это время потные ладошки потирают во властных кабинэтах в раске федераске:
-смотрите,че там у хохлов.мы еще неплохо смотримся!

а по сабжу-институт властных полномочий исчерпал себя.
органы-это частные фирмы со своими инвесторами,учредителями и директорами.

херово шо мы платим за их "работу" и разборки из СВОЕГО кармана.
 показать весь комментарий
 
 
а им то чего?у них свои терки-гру и фсб.аж бомжей на территории великобритании травят боевыми пиааасами Конфлікт правоохоронців біля офісу САП: "Спокійно! Зброю приберіть! Тут теж зброя є! Хлопці, бл#дь! Ви чо?!" - Цензор.НЕТ 8358 .и выглядит все в разы смешнее,чем в Украине.
 показать весь комментарий
 
педра намагається довести, що
НАБУ така ж шарашкина контора, як
його фсбу чи гпу..

а насправді педра, і фсбу, і гпу дуже бояться, що
НАБУ прийде по них
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко делает все чтобы не было в Украине реальной борьбы с коррупцией. Все переводит на уровень разборок, ему так удобнее владеть ситуацией. За что коррупционеры ему очень благодарны.
 показать весь комментарий
 
 
шоли взять автомат и себе наловить парочку коррупционеров и чиновников. Народ, вооружайтесь пока ети *правохранительныеорганы* не приехали к вам.
 показать весь комментарий
 
 
Госмарадеры против госрекетеров...))) такое кино можно смотреть долго...)))
 показать весь комментарий
 
 
это еще ГПУ в стороне пока стоит) хотя Сытник и сам отлично справляется - что-что, а устраивать шоу он научился со своими ребятами, да и взятки брать тоже.
 показать весь комментарий
 
Ви подивіться що роблять ці нелюди…лише за те, що їм зробили зауваження, коли вони порушували закон…от така у нас "нова" поліція….
Прошу максимальний репост, НЕЛЮДЬ "в пагонаг" наша "Довіра" "Безпека" що робить з простими водіями в М.Луцьк….
хто хоче опинитись на його місці, за те, що чоловік зробив зауваження "нашій поліції" а саме (ст. лей. Капустинський та ст. сер. Васюта) що вони припарковали свій службовий автомобіль' та перешкоджали виїзд без "світлових маячків"…
після нападу я б так виразився один з нападників побіг та включив внаглу маячки, також ще мушу добавити що звичайному перехожому бризгнули щось у очі не викликавши швидку чи допомогти громадянину, також Капустинський бив по руках громадянина який проходив біля них, відповідь поліцейських' цей насильний напід…
просто жах… таке віддчуття, вони просто його б застрелили…
на стільки жорстока поведінка, я вже боюсь за соїх рідних!!!Конфлікт правоохоронців біля офісу САП: "Спокійно! Зброю приберіть! Тут теж зброя є! Хлопці, бл#дь! Ви чо?!" - Цензор.НЕТ 9093
 показать весь комментарий
 
 
Ребята, бл#дь! Вы че?!"...рідний кацапський язиг - тільки за однє таке праізнашеніє турить треба під сраку з поліції і майбутніх поліціянтів треба вчити українскій мові а не муштрі на плацу для приєзда вісокага начальства...совки чортові!
 показать весь комментарий
 
 
красавцы банда мародеров при влсти, создали органы для борьбы с коррупцией, назначили заоблачные зарплаты, а они между собой воюют и на коррупционеров наплевать, шоу для народа. Отвод глаз, как у фокусника, пока власть имущие грабят страну
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь Порошенко, этот гарант коррупции, не пройдет на следующий срок
 показать весь комментарий
 
 
и не надейся,кацапля Конфлікт правоохоронців біля офісу САП: "Спокійно! Зброю приберіть! Тут теж зброя є! Хлопці, бл#дь! Ви чо?!" - Цензор.НЕТ 4985.все будет так,как максимально не нравится кремблю.
 показать весь комментарий
 
Зараз по каналу ЗІК йде базар про розслідування НАБУ ! Конфлікт правоохоронців біля офісу САП: "Спокійно! Зброю приберіть! Тут теж зброя є! Хлопці, бл#дь! Ви чо?!" - Цензор.НЕТ 7340
 показать весь комментарий
 
 
Невже в нас появилась конкуренція в органах, хоча ні такого не може бути. мабудь опять щось ділять.
 показать весь комментарий
 
 
А Петр Лексеевич тихонько и яхидненько хихикает и думает: Ну что лохи? Получили антикоррупционные органы!
 показать весь комментарий
 
 
Конфликты вооруженных до зубов спезназовцев САП, СБУ, МВД, ГРУ МО и др. даже и близко не сравнимы с организацией Козырными " стрелок" братвы! Страшно за неизбежные последствия развития подобных стычек, когда Княжичи покажутся лишь прелюдией предстоящей бойни...
 показать весь комментарий
 
А ХАОС ТО КЕРОВАНЫЙ! Ищите кому выгодно. (ХУЙЛА не предлогать). Потому , что это не хуйло-путинло у нас эти органы создавал.
 показать весь комментарий
 
 
http://odess
Потасовка с участием полицейских и водителя хлебовозки случилась на Слободке.
По словам очевидцев, началось всё с требования правоохранителей перепарковать автомобиль. Водитель отказался: расстояние до перекрёстка оказалось больше, чем указано в ПДД. Он начал снимать общение с полицейскими на телефон.
После этого полиция заломала ему руки; парень не сопротивлялся. За него вступились одесситы.
В конце концов нарушителя увезла карета скорой помощи.a.net.ua/news/potasovka-na-slobodke-gorozhane-otbivali-voditelja-hlebovozki-ot-kopov
 показать весь комментарий
 
А кто в этой кошмарной ,кровавой словесной дуэли (ребята, бл#дь! Вы че?!) хорошие парни, а кто не очень? Или говоря футбольным языком : игра была ровна, играли два ГОВНА ?
 показать весь комментарий
 
На утримання цього цирку з бюджету йдуть сотні млн. гривень людських податків.
 показать весь комментарий
 
да какие сотни? уже идут миллиарды и все в пустую. Они себе только носки дорогезные покупают, а потом катаются пьяными за рулем или с наркотиками.
 показать весь комментарий
 
 
Если считать только САП и НАБУ, то за период их работы расходы измеряются миллиардами гривен, а не сотнями миллионов.
 показать весь комментарий
 
Дебилы бля, и одни и другие. И самое смешное, что этим баранам вообще никакие спецназы не нужны. Основные клиенты антикоррупционных органов - наши президенты, министры и депутаты. Их можно за ухо в сизо отвести. А они устроили войнушки друг с другом. Однозначно нужно упразднять и САП, и НАБУ. Толку от них - ноль.
 показать весь комментарий
 
Одни пьют безбожно, создают ДТП, другие вообще избивают сотрудников
 показать весь комментарий
 
Тарас Загородний
Переживаю за тактические носки по 400 грн. Остались целы то или нет?
Если серьезно, то еще один аргумент, чтоб этот плод грантоедского маразма, который создан, чтоб получать бесконечно новые гранты на мониторинг (исправление, разработку еще одного законопроекта, продвижения и т.д.) разогнать к чертовой матери. Делать палату при ДБР и не мудачиться. Сэкономленные деньги направить на построение нормальной судебной системы. Нам нужны стабильные права собственности, который может обеспечит ТОЛЬКО суд. Отсюда и пойдет реальная, а не фантомная "борьба с коррупцией".
 показать весь комментарий
 
мне интересно, кого из этой банды кривоохранителей назвали правоохранителями?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонфликт правоохранителей возле офиса САП: "Спокойно! Оружие уберите! Здесь тоже оружие есть! Ребята, бл#дь! Вы че?!". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх