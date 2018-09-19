 Драка НАБУ, САП, СБУ и полиции - кадры конфликта. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на телеграм-канале Kyiv INFO.
На записи видны сотрудники НАБУ и полиции в форме. На месте присутствуют люди в гражданской одежде. Суть конфликта по записи непонятна. Слышна перебранка и ненормативная лексика. Люди на записи собрались вокруг белого микроавтобуса. В конце записи водитель этого автомобиля совершает ДТП, протаранив припаркованные автомобили.
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Переживаю за тактические носки по 400 грн. Остались целы то или нет?
Если серьезно, то еще один аргумент, чтоб этот плод грантоедского маразма, который создан, чтоб получать бесконечно новые гранты на мониторинг (исправление, разработку еще одного законопроекта, продвижения и т.д.) разогнать к чертовой матери. Делать палату при ДБР и не мудачиться. Сэкономленные деньги направить на построение нормальной судебной системы. Нам нужны стабильные права собственности, который может обеспечит ТОЛЬКО суд. Отсюда и пойдет реальная, а не фантомная "борьба с коррупцией".
https://censor.net.ua/news/3087044/chtoby_spasti_svoih_sotrudnikov_ot_razoblacheniya_v_nezakonnoyi_proslushke_sytnik_ispolzoval_silovoe
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оцэ так притон так притон, 25 лет прошло как от совка отделились, а нравы все те же! Така «х_уйня малятки» не может по умолчанию произойти в Европе, потому что там менты, спецслужбы и налоговая не делят терпил и их бабки!