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 Драка НАБУ, САП, СБУ и полиции - кадры конфликта. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись конфликта правоохранителей возле офиса САП. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на телеграм-канале Kyiv INFO.

На записи видны сотрудники НАБУ и полиции в форме. На месте присутствуют люди в гражданской одежде. Суть конфликта по записи непонятна. Слышна перебранка и ненормативная лексика. Люди на записи собрались вокруг белого микроавтобуса. В конце записи водитель этого автомобиля совершает ДТП, протаранив припаркованные автомобили.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087035
 
 
 Топ комментарии
 
Личинки отложенные парашенко зашевелились и сожрали все хорошие задумки данных организаций.Вердикт таков - в его жопу нужно вбить кол,чтобы личинки не выпадали.
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Одни пьют безбожно, создают ДТП, другие вообще избивают сотрудников
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Тарас Загородний
Переживаю за тактические носки по 400 грн. Остались целы то или нет?
Если серьезно, то еще один аргумент, чтоб этот плод грантоедского маразма, который создан, чтоб получать бесконечно новые гранты на мониторинг (исправление, разработку еще одного законопроекта, продвижения и т.д.) разогнать к чертовой матери. Делать палату при ДБР и не мудачиться. Сэкономленные деньги направить на построение нормальной судебной системы. Нам нужны стабильные права собственности, который может обеспечит ТОЛЬКО суд. Отсюда и пойдет реальная, а не фантомная "борьба с коррупцией".
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мне интересно, кого из этой банды кривоохранителей назвали правоохранителями?
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уважаемый модер цензора когда вы заступили на смену эта новость уже была на ресурсе ....дубль два видос ?
https://censor.net.ua/news/3087044/chtoby_spasti_svoih_sotrudnikov_ot_razoblacheniya_v_nezakonnoyi_proslushke_sytnik_ispolzoval_silovoe
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Якби не абревіатура НАБУ та українські державні номери на автомобілях, то ніколи б не подумав що це українські силовики. кацапський родной язик і мат-перемат. Це просто гидко дивитися навіть не вдаючись в аналіз самої події.
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так и не удивительно, кого только туда не понабирали работать и бывших ментов, и охраников Курченко, они просто иначе и не умеют работать
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Смотрит такие новости «пересичный украинец», лет 20 живущий за границей, все надеящийся когда этот долбо_бизм прекратится на родине, и думает;
оцэ так притон так притон, 25 лет прошло как от совка отделились, а нравы все те же! Така «х_уйня малятки» не может по умолчанию произойти в Европе, потому что там менты, спецслужбы и налоговая не делят терпил и их бабки!
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полиция это клоуны. Убеждался в этом не раз. Готов предоставить факты. В Запорожье полиция крышует наркоманов и управляет ими.
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Думаю мы бы узнали намного больше от прослушки в кабинете Сытника) учитывая его любовь к ночным рандеву у гаранта в Козине
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А як розподілились сили ? Хто за кого і проти кого ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДрака НАБУ, САП, СБУ и полиции - кадры конфликта. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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